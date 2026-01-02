  • Новость часаВС России ликвидировали группу ВСУ под Красноармейском ударом дрона
    Туск в новогоднем обращении пообещал «быстрое завоевание польской Балтики»
    Названа сфера со средней зарплатой выше 400 тыс. рублей
    Экс-премьер: Смертность на Украине втрое превысила рождаемость
    Буданов согласился возглавить офис Зеленского
    Названы возможные исполнители теракта в Хорлах
    Посол Боцан-Харченко: Сербия усилила контроль за поставками оружия из-за Украины
    Коц призвал не искать военную логику в атаках ВСУ на Хорлы
    Президент Финляндии Стубб: Отношения с Россией изменились навсегда
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Почему враги не задушили Иран

    Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных как бы странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с Netflix.

    43 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    6 комментариев
    2 января 2026, 15:45 • Политика

    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах

    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Новогодняя атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области унесла уже 27 жизней. На фоне этого Москва призывает ООН к немедленному осуждению террористических действий противника. Эксперты отмечают – Киев, не способный продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, из раза в раз прибегает к терроризму, а Европа безмолвно его поддерживает.

    Россия потребовала от ООН осудить атаку ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области. Так, постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов назвал действия противника «очередным безумным злодеянием Зеленского и его клики, давно и безвозвратно превратившихся в кровавых монстров».

    Дипломат уверен – Киев ищет любые способы удержаться у власти, отвлечь внимание от провалов на фронте и сорвать попытки поиска мировых развязок конфликта. На этом фоне он подчеркнул: «Требуем от Верховного комиссара ООН по правам человека Тюрка и возглавляемого им Управления (УВКПЧ), а также от соответствующих специальных процедур СПЧ в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Херсонской области».

    Напомним, в ночь на 1 января ВСУ нанесли удар беспилотниками с горючей смесью по кафе и гостинице. Как указывал губернатор Владимир Сальдо, многие посетители сгорели заживо. Чиновник отметил, что эта атака по мирным жителям сравнима с трагедией в одесском Доме профсоюзов, и что произошла она почти под бой курантов после разведывательного полета дрона. Пожар после атаки удалось ликвидировать лишь утром.

    На фоне трагедии 2 и 3 января 2026 года объявлены днями траура. В эти дни будут приспущены государственные флаги, а организациям культурной сферы и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия. Кроме того, губернатор велел правительству Херсонской области принять необходимые меры поддержки семей погибших и пострадавших.

    По факту атаки Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Между тем стало известно, что число погибших возросло до 27, включая детей. В медицинские учреждения доставили 31 человека с травмами различной степени тяжести.

    Это не первая террористическая акция ВСУ в последнюю неделю. Так, в ночь на 29 декабря украинские власти попытались атаковать ударными БПЛА дальнего действия резиденцию президента России в Новгородской области. Как сообщил глава МИД Сергей Лавров, противник использовал с этой целью 91 аппарат, все они были ликвидированы силами ПВО. 

    На этом фоне он анонсировал ответный удар со стороны ВС РФ. Цели и время проведения операции уже определены, подчеркнул Лавров. В свою очередь помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что из-за действий Киева Москва будет вынуждена пересмотреть свою позицию по урегулированию конфликта на Украине, об этом уже уведомлены США. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла позицию России в этом вопросе.

    Эскалация со стороны Украины происходит на фоне активного дипломатического процесса. Напомним, в воскресенье Дональд Трамп встречался с Зеленским и обсуждал мирный план Киева. Незадолго до этого глава Белого дома позвонил в Кремль. Ушаков рассказал, что Трамп внимательно выслушал аргументы и оценки Путина по возможным путям урегулирования конфликта. После встречи с Зеленским Трамп заявил, что Киев согласен с 95% вопросов, касающихся урегулирования, но нерешенной остается территориальная проблема. 

    Сейчас же эксперты сходятся во мнении: Зеленский и его покровители в очередной раз показывают, что не намерены всерьез садиться за стол переговоров, а единственный приемлемый для них сценарий – продолжение войны, в том числе террористическими методами. Однако

    Украина сама понимает, что «сделала мерзость»,

    считает автор отраслевого Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. «В своих СМИ они пишут о произошедшем так, словно якобы какие-то неизвестные БПЛА нанесли удар по гражданским в ресторане в новогоднюю ночь», – отмечает он. Впрочем, это могут быть попытки перестраховаться от реакции Трампа, который ранее заявлял о неприемлемости ударов по резиденции Путина в Новгородской области, допускает аналитик. «Ну а мы понимаем, что каждый наш ФАБ оправдан. И что украинство, как основа укрогосударственности, должно быть уничтожено», – акцентировал Васильев.

    В свою очередь публицист Дмитрий Петровский добавляет, что кафе, по которому нанесли удар ВСУ, было своего рода местом притяжения для местных жителей. «Я знаю это кафе и гостиницу. Здесь праздновали свадьбы и дни рождения. Здесь просто гуляли на выходных. Гости съезжались на машинах, а то и на автобусах – надевали все лучшее, брали с собой детей, развешивали в залах воздушные шары. И конечно, там была большая гулянка на Новый год – а где еще?» – описывает он.

    Однако Киев отрицает удар. «Есть кадры с места. Есть свидетели. Есть список жертв. Есть обломки беспилотников. Есть данные радиоразведки. То есть, в принципе, считать трагедию «не бывшей» невозможно. Можно было б зарядить что-то про «это был военный объект», но Украина решила просто отрицать сам факт», – возмутился публицист.

    Впрочем, «история не новая». «Я помню 2022 год, когда Зеленский еще записывал какие-то обращения по-русски и заявлял, например, что «Украина никогда не бомбила Донбасс» – в момент, когда я был там и видел, как по Донецку «насыпают» из минометов», – вспоминает эксперт. По его словам, это «давно пора усвоить, но не удивляться порой не выходит».

    «В ряде атак противника не стоит искать военную целесообразность. В чем, скажем, была логика нанесения удара по центру Белгорода в предновогоднюю ночь в 2023 году?

    В случае с Хорлами, возможно, украинские дроноводы руководствовались какими-то своими данными, согласно которым в заведении могли находиться некие чиновники или военные», – предполагает военкор Александр Коц. Но это, акцентирует спикер, не оправдывает атаку по празднеству, где были гражданские, в том числе дети. «С 2014 года мы сталкиваемся с актами государственного терроризма со стороны Украины. В этом суть нынешнего киевского руководства – когда нечем похвастать на поле боя, они нападают на мирное население», – добавляет аналитик.

    Военкор также обратил внимание на то, что Европа традиционно замалчивает произошедшее в Херсонской области. «К сожалению, это является уже привычным поведением западного информсообщества, которое демонстрирует политику двойных стандартов.

    Если бы нашелся малейший повод обвинить в чем-то подобном Россию, все иностранные СМИ активно бы об этом трубили»,

    – считает он. «Впрочем, а как недружественным правительствам объяснять своим гражданам и аудитории, что вооруженные силы, на которые идет львиная доля европейских бюджетов, убивают гражданских? Более того, даже украинские СМИ почти не пишут об ударе», – подчеркивает эксперт.

    Между тем России не стоит отвечать на каждый теракт в отдельности, полагает собеседник. «Наш ответ должен быть постоянным и непрерывным, ведущим к достижению поставленных целей СВО. Однако в карточных играх есть такое понятие, как повышение ставки. На мой взгляд, именно этим нам и стоит заниматься, тем более что умение это делать мы продемонстрировали в свое время ударом «Орешника», – напоминает он.

    В заключение Коц выразил уверенность в том, что «пора наносить удары не по центрам принятия решений, а по людям, которые эти решения принимают».

    Медведев: Финляндия заплатит за свою гнусную русофобию
    Советник Хаменеи пообещал «отсечь» руку вмешавшимся в дела Ирана
    Замгубернатора Запорожской области Зинченко арестован в Москве
    WSJ: Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов по инфраструктуре
    Установлены личности 13 погибших при теракте в Херсонской области
    Мошенники использовали новогодние сюрпризы для обмана россиян
    СБУ задержала в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР

    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат? Подробности

    США принуждены вновь уважать Россию

    Весь 2025 год коллективный Запад подвергался колоссальной внутренней перестройке: главная западная держава – США – стала в гораздо большей степени разделять взгляды России, чем, допустим, своих европейских союзников. Настрой Вашингтона по отношению к Москве стал гораздо более прагматичным и уважительным. Как и почему такое произошло? Подробности

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    2025 год поставил вопрос о существовании Евросоюза

    Еще недавно казавшийся незыблемым блок государств Европы – Евросоюз – в 2025 году стал показывать все больше признаков разложения. «У этого ЕС нет будущего», пишут даже сами европейские СМИ. «Европейский союз находится в состоянии развала», говорят лидеры некоторых стран ЕС. Как выглядит европейский кризис и в чем его коренные причины? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

