Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах

Tекст: Олег Исайченко

Россия потребовала от ООН осудить атаку ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области. Так, постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов назвал действия противника «очередным безумным злодеянием Зеленского и его клики, давно и безвозвратно превратившихся в кровавых монстров».

Дипломат уверен – Киев ищет любые способы удержаться у власти, отвлечь внимание от провалов на фронте и сорвать попытки поиска мировых развязок конфликта. На этом фоне он подчеркнул: «Требуем от Верховного комиссара ООН по правам человека Тюрка и возглавляемого им Управления (УВКПЧ), а также от соответствующих специальных процедур СПЧ в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Херсонской области».

Напомним, в ночь на 1 января ВСУ нанесли удар беспилотниками с горючей смесью по кафе и гостинице. Как указывал губернатор Владимир Сальдо, многие посетители сгорели заживо. Чиновник отметил, что эта атака по мирным жителям сравнима с трагедией в одесском Доме профсоюзов, и что произошла она почти под бой курантов после разведывательного полета дрона. Пожар после атаки удалось ликвидировать лишь утром.

На фоне трагедии 2 и 3 января 2026 года объявлены днями траура. В эти дни будут приспущены государственные флаги, а организациям культурной сферы и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия. Кроме того, губернатор велел правительству Херсонской области принять необходимые меры поддержки семей погибших и пострадавших.

По факту атаки Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Между тем стало известно, что число погибших возросло до 27, включая детей. В медицинские учреждения доставили 31 человека с травмами различной степени тяжести.

Это не первая террористическая акция ВСУ в последнюю неделю. Так, в ночь на 29 декабря украинские власти попытались атаковать ударными БПЛА дальнего действия резиденцию президента России в Новгородской области. Как сообщил глава МИД Сергей Лавров, противник использовал с этой целью 91 аппарат, все они были ликвидированы силами ПВО.

На этом фоне он анонсировал ответный удар со стороны ВС РФ. Цели и время проведения операции уже определены, подчеркнул Лавров. В свою очередь помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что из-за действий Киева Москва будет вынуждена пересмотреть свою позицию по урегулированию конфликта на Украине, об этом уже уведомлены США. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла позицию России в этом вопросе.

Эскалация со стороны Украины происходит на фоне активного дипломатического процесса. Напомним, в воскресенье Дональд Трамп встречался с Зеленским и обсуждал мирный план Киева. Незадолго до этого глава Белого дома позвонил в Кремль. Ушаков рассказал, что Трамп внимательно выслушал аргументы и оценки Путина по возможным путям урегулирования конфликта. После встречи с Зеленским Трамп заявил, что Киев согласен с 95% вопросов, касающихся урегулирования, но нерешенной остается территориальная проблема.

Сейчас же эксперты сходятся во мнении: Зеленский и его покровители в очередной раз показывают, что не намерены всерьез садиться за стол переговоров, а единственный приемлемый для них сценарий – продолжение войны, в том числе террористическими методами. Однако

Украина сама понимает, что «сделала мерзость»,

считает автор отраслевого Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. «В своих СМИ они пишут о произошедшем так, словно якобы какие-то неизвестные БПЛА нанесли удар по гражданским в ресторане в новогоднюю ночь», – отмечает он. Впрочем, это могут быть попытки перестраховаться от реакции Трампа, который ранее заявлял о неприемлемости ударов по резиденции Путина в Новгородской области, допускает аналитик. «Ну а мы понимаем, что каждый наш ФАБ оправдан. И что украинство, как основа укрогосударственности, должно быть уничтожено», – акцентировал Васильев.

В свою очередь публицист Дмитрий Петровский добавляет, что кафе, по которому нанесли удар ВСУ, было своего рода местом притяжения для местных жителей. «Я знаю это кафе и гостиницу. Здесь праздновали свадьбы и дни рождения. Здесь просто гуляли на выходных. Гости съезжались на машинах, а то и на автобусах – надевали все лучшее, брали с собой детей, развешивали в залах воздушные шары. И конечно, там была большая гулянка на Новый год – а где еще?» – описывает он.

Однако Киев отрицает удар. «Есть кадры с места. Есть свидетели. Есть список жертв. Есть обломки беспилотников. Есть данные радиоразведки. То есть, в принципе, считать трагедию «не бывшей» невозможно. Можно было б зарядить что-то про «это был военный объект», но Украина решила просто отрицать сам факт», – возмутился публицист.

Впрочем, «история не новая». «Я помню 2022 год, когда Зеленский еще записывал какие-то обращения по-русски и заявлял, например, что «Украина никогда не бомбила Донбасс» – в момент, когда я был там и видел, как по Донецку «насыпают» из минометов», – вспоминает эксперт. По его словам, это «давно пора усвоить, но не удивляться порой не выходит».

«В ряде атак противника не стоит искать военную целесообразность. В чем, скажем, была логика нанесения удара по центру Белгорода в предновогоднюю ночь в 2023 году?

В случае с Хорлами, возможно, украинские дроноводы руководствовались какими-то своими данными, согласно которым в заведении могли находиться некие чиновники или военные», – предполагает военкор Александр Коц. Но это, акцентирует спикер, не оправдывает атаку по празднеству, где были гражданские, в том числе дети. «С 2014 года мы сталкиваемся с актами государственного терроризма со стороны Украины. В этом суть нынешнего киевского руководства – когда нечем похвастать на поле боя, они нападают на мирное население», – добавляет аналитик.

Военкор также обратил внимание на то, что Европа традиционно замалчивает произошедшее в Херсонской области. «К сожалению, это является уже привычным поведением западного информсообщества, которое демонстрирует политику двойных стандартов.

Если бы нашелся малейший повод обвинить в чем-то подобном Россию, все иностранные СМИ активно бы об этом трубили»,

– считает он. «Впрочем, а как недружественным правительствам объяснять своим гражданам и аудитории, что вооруженные силы, на которые идет львиная доля европейских бюджетов, убивают гражданских? Более того, даже украинские СМИ почти не пишут об ударе», – подчеркивает эксперт.

Между тем России не стоит отвечать на каждый теракт в отдельности, полагает собеседник. «Наш ответ должен быть постоянным и непрерывным, ведущим к достижению поставленных целей СВО. Однако в карточных играх есть такое понятие, как повышение ставки. На мой взгляд, именно этим нам и стоит заниматься, тем более что умение это делать мы продемонстрировали в свое время ударом «Орешника», – напоминает он.

В заключение Коц выразил уверенность в том, что «пора наносить удары не по центрам принятия решений, а по людям, которые эти решения принимают».