Эксперт Шимо: Американский мирный план предусматривает смену власти на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Основные положения американского плана по урегулированию конфликта на Украине посвящены отстранению Зеленского от власти. Об этом заявил в интервью ТАСС руководитель неправительственной организации «Венгерский круг мира» Эндре Шимо.

Эксперт отметил, что мирный план США, состоящий из 28 пунктов, является только инициативой Вашингтона. Россия его не одобряла, однако он не исключает некоторых российских требований.

«Скорее, его цель – отстранить Зеленского от власти и поставить на его место другого прозападного человека, а заодно убедить европейские страны НАТО в том, что хотя бы частичное удовлетворение российских требований неизбежно», - считает Шимо.

Он выразил мнение, что документ приближает западные страны к переговорам по ряду вопросов, но его нельзя назвать уступкой России. Он напомнил, что Москва ранее направляла США и НАТО свои требования в сфере безопасности, которые были отвергнуты Западом, а цели России включают денацификацию, демилитаризацию и нейтралитет Украины.

Эксперт также высказал мнение о вероятности промежуточных договоренностей по Украине, но считает, что при отсутствии устранения первопричин конфликта, мирное соглашение может быть отложено. Шимо пояснил, что план США не содержит прямого устранения причин противостояния, хотя такую возможность и не исключает.

По его словам, окружение Зеленского убеждено в том, что выполнение американского плана приведет к капитуляции страны. Однако Зеленскому, добавил Шимо, уже дали понять, что план должен быть принят.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американский спецпосланник Стивен Уиткофф допустил возможность случайной утечки деталей мирного плана по урегулированию конфликта на Украине в СМИ.

Многие европейские и украинские чиновники не знают подробностей мирного плана команды Трампа по Украине, который может предусматривать значительные территориальные уступки.

Кремль считает любое время подходящим для политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине.