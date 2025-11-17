  • Новость часаРоссийские военные за три часа сбили 31 украинский БПЛА
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    12 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    15 комментариев
    17 ноября 2025, 06:43 • Новости дня

    Бразильский офицер раскритиковал идею продать стране танки Leopard

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бразильский военный эксперт Робинсон Фариназу выразил сомнения в целесообразности приобретения страной 68 старых немецких танков Leopard 2A6, ранее отклонённых Киевом.

    По его словам, Бразилии не стоит приобретать партию танков Leopard 2A6, которые Германия предложила стране после того, как от них отказался киевский режим, передает РИА «Новости». Ранее портал Technologia&Defesa сообщил, что на складах Германии осталось 68 устаревших танков Leopard 2A6, которые не подлежат модернизации. Официального подтверждения отказа Украины от этой техники пока нет, однако источник полагает, что сведения заслуживают доверия.

    Фариназу отмечает, что несмотря на определенные успехи Leopard на Украине, эти машины заслуживают критики. Он отмечает, что речь идет о технологиях, которым уже шестьдесят лет. По словам эксперта, конфликты последних лет показали, что будущее на поле боя уже не принадлежит танкам.

    Специалист также подчеркнул высокую зависимость Leopard от электроники, которая столкнулась с трудностями на Украине–и есть сомнения, что она выдержит тропический климат Бразилии. По его мнению, более разумным шагом было бы возвращение к собственному производству боевых машин в самой Бразилии, как это уже делалось в прошлом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия решила продать Бразилии партию танков Leopard, которые ранее предназначались для отправки на Украину. Российским военным, уничтожившим американский танк Abrams во время СВО на Украине, выплатили премию в размере 10 млн рублей.

    16 ноября 2025, 14:15 • Новости дня
    При освобождении Ровнополья российские войска совершили прорыв на пять километров

    Минобороны: ВС России совершили прорыв на пять километров при освобождении Ровнополья

    При освобождении Ровнополья российские войска совершили прорыв на пять километров
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие России провели молниеносное наступление на пять километров при освобождении населенного пункта Ровнополье в Запорожской области, рассказали в Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Восток» совершили прорыв на пять километров вглубь обороны Вооруженных сил Украины при освобождении населенного пункта Ровнополье в Запорожской области, передает ТАСС. «Сразу после освобождения Новоуспеновского и Нового они, не давая противнику опомниться и закрепиться на новых рубежах, совершили рывок на пять километров в глубину оборонительных порядков ВСУ. Четкое взаимодействие штурмовых групп, грамотное использование разведданных и личное мужество каждого бойца позволили развить наступление и надежно закрепиться в Ровнополье», – подчеркнули в Минобороны.

    Ровнополье стало уже четвертым населенным пунктом, освобожденным бойцами 114-го мотострелкового полка за неделю. Всего с начала ноября подразделения 127-й дивизии 5-й армии установили контроль над шестью населенными пунктами в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области. ВСУ покинули Ровнополье в Запорожской области. Главнокомандующий ВСУ сообщил об ухудшении ситуации в Запорожской области.

    Комментарии (7)
    15 ноября 2025, 10:14 • Новости дня
    Российские оружейники увеличили дальность артиллерийских боеприпасов

    Разработчики новых бомбовых кассет и взрывателей получили премию Макаровца

    Российские оружейники увеличили дальность артиллерийских боеприпасов
    @ пресс-служба Госкорпорации Ростех

    Tекст: Мария Иванова

    В Московском авиационном институте наградили молодых инженеров за внедрение инноваций в области артиллерийских боеприпасов и средств борьбы с дронами.

    Российские оружейники получили Премию имени Николая Макаровца за ряд инновационных разработок в сфере вооружений, сообщает «Ростех».

    В пресс-службе корпорации отметили, что специалисты нашли способ увеличить дальность артиллерийских боеприпасов, создали новую бомбовую кассету и электронный взрыватель для борьбы с беспилотниками.

    Торжественная церемония награждения прошла в Московском авиационном институте. Премия учреждена для поощрения молодых специалистов и авторских коллективов, которые внесли значимый вклад в развитие как военных, так и гражданских технологий. В этом году количество заявок достигло рекордных 148.

    В технических номинациях отметили новые решения для производства боеприпасов, внедрение аддитивных технологий, разработки для контроля лазерных прицельных каналов и безопасные технологии снаряжения капсюлей. Среди гражданских проектов выделили оборудование для увеличения добычи нефти и газа, а также облегчtнные панели для судостроения.

    Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев подчеркнул: «За каждой прорывной разработкой, за каждым изобретением всегда стоят конкретные люди. Премия – эффективный инструмент поддержки вовлеченных и высококвалифицированных специалистов». Также чествовали ветеранов отрасли, посвятивших более 30 лет развитию предприятий.

    Премия носит имя Николая Макаровца, выдающегося ученого по ракетной технике и героя России. Под его руководством были предложены десятки технических решений, авторский портфель Макаровца включает более 300 научных трудов и 140 патентов.

    Напомнрм, накануне стало известно, что корпорация «Ростех» запустила производство интеллектуальных систем наведения для ударных беспилотников.

    Ранее на этой неделе сообщалось, что Ростех разработал новый антидрон для защиты мостов от БПЛА.

    Предприятие поставило в армию новые снаряды «Краснополь-М2» и ракеты для комплекса «Корнет».

    Комментарии (9)
    16 ноября 2025, 18:26 • Видео
    Украинцев депортируют из США

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 10:20 • Новости дня
    Дрон «Бумеранг» установил рекорд поражения цели на 57 км
    Дрон «Бумеранг» установил рекорд поражения цели на 57 км
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский FPV-дрон «Бумеранг» успешно поразил цель на дистанции 57 км благодаря установке дополнительных аккумуляторов и модернизированной системы связи, сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

    По его словам, FPV-дрон «Бумеранг» продемонстрировал рекордную дальность применения, поразив объект ВСУ на расстоянии 57 км, передает ТАСС.

    Источник отметил, что рекорд был установлен в зоне спецоперации на Украине. «Дрон »Бумеранг« поразил украинский объект на дистанции 57 км. Столь значительная дальность стала возможна благодаря нашему новому решению – использованию на аппаратах дополнительных аккумуляторных батарей и усиленной системе связи», – сообщил он.

    Собеседник агентства также уточнил, что данное техническое решение только начинает применяться в зоне спецоперации на Украине. Усиленные «Бумеранги» с дополнительными аккумуляторными батареями уже поступили на вооружение расчетов беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России начали применять новый тяжелый дрон «Воган» в зоне спецоперации. Беспилотник-разведчик «Сова» включили в работу в зоне спецоперации на Украине. Бойцы группировки «Запад» применили дроны для прокладки связи.

    Комментарии (4)
    14 ноября 2025, 12:29 • Новости дня
    Global Firepower назвал Россию второй по силе армией мира
    Global Firepower назвал Россию второй по силе армией мира
    @ Евгений Епанчинцев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По данным Global Firepower, Россия удержала вторую позицию в глобальном рейтинге военной мощи, опередив Китай и другие ведущие державы.

    Рейтинг военной мощи мировых держав опубликовал РБК, ссылаясь на данные Global Firepower, размещенные The Business Insider. Согласно исследованию, Россия заняла второе место, уступив только Соединенным Штатам, а третью строчку занимает Китай с идентичным индексом силы, но меньшими показателями по отдельным категориям.

    Россия уступила первое место по числу самолетов, вертолетов и танков, но обогнала другие страны по показателям самоходной и буксируемой артиллерии, РСЗО и средствам минной борьбы. Ядерный потенциал РФ при расчетах не учитывался, учитывалась исключительно конвенциональная мощь армии.

    Методика PowerIndex основывается на анализе таких факторов, как численность войск, количество военной техники, оборонный бюджет, наличие природных ресурсов, состояние логистики и география страны. Мощь российской армии была оценена в 0,0788 против 0,0744 у США. Идеальный показатель недостижим, о чем сделана специальная оговорка.

    В пятерку самых мощных армий также вошли Индия и Южная Корея. Замыкают десятку Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия, а Украина занимает 20-е место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американцы осознают, что одна новейшая русская ракета может стоить больше сотни или тысячи обычных.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые виды вооружений разрабатываются для создания надежного защитного щита.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия развивает свой ядерный и стратегический потенциал без намерений кого-то запугивать.

    Комментарии (16)
    16 ноября 2025, 00:09 • Новости дня
    ВСУ начали массово дезертировать из Ямполя в ДНР

    Украинские военные оставили позиции в донецком Ямполе

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские бойцы из 4-го батальона 111-й бригады покинули фронтовые позиции в населенном пункте Ямполь Донецкой народной республики после длительных обстрелов, свидетельствуют данные радиоперехвата переговоров.

    Об массовом бегстве украинских военных сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики, передает РИА «Новости». По данным радиоперехвата, речь идет о самовольном оставлении позиций военнослужащими украинской территориальной обороны из 4-го батальона 111-й бригады в Ямполе.

    В ходе радиообмена один из украинских бойцов заявил, что оглох после прилета боеприпаса и находится на фронте уже двадцать дней.

    «Если не последний, завтра до утра буду выдвигаться», – приводят силовики цитату украинского военного.

    Также отмечается, что военнослужащий сообщил сослуживцам о намерении покинуть позиции, если командование не даст приказ о выходе.

    В силовых структурах подчеркивают, что случаи дезертирства наблюдаются после длительных обстрелов и ухудшения ситуации на фронте для украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что число дезертиров и самовольно оставляющих часть солдат на Украине скоро сравняется с численностью ВСУ.

    В Вооруженных силах Украины за 10 месяцев 2025 года зафиксировали более 176 тыс. эпизодов самовольного оставления части и дезертирства.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала эту ситуацию, выразив мнение российской дипломатии и дав совет украинским военным «Тикайте, хлопцы!».

    Комментарии (2)
    14 ноября 2025, 19:54 • Новости дня
    Марочко спрогнозировал начало боев за Великомихайловку после взятия Орестополя

    Марочко: Освобождение Орестополя открывает ВС России путь к Великомихайловке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перевод боевых действий к Великомихайловке после освобождения Орестополя в Днепропетровской области спрогнозировал военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение Орестополя позволит российским войскам начать бои за Великомихайловку в Днепропетровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, после закрепления в Орестополе российские подразделения встретили водную преграду, вдоль которой украинские военные развернули основные линии укреплений.

    Марочко подчеркнул, что обходной маневр позволил российским военным не идти напрямую с Сосновки, а обойти украинские позиции, что увеличивает шансы на успех в будущих боях.

    Эксперт подчеркнул, что освобождение Орестополя стало показателем высокого военного мастерства и слаженности российских солдат. Ближайшими планами армии станет штурм укрепленных позиций в Великомихайловке и борьба за контроль стратегических высот, расположенных к северу от поселка.

    ВС России завершили освобождение Орестополя в Днепропетровской области в четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Марочко сообщил о прорыве ВС России под Дроновкой. Также российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 07:02 • Новости дня
    Силовики сообщили о пленении солдата ВСУ в гражданской одежде

    В Харьковской области взяли в плен переодетого в гражданское военного ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харьковской области российские силовики задержали военнослужащего ВСУ, переодевшегося в гражданскую одежду в попытке скрыться.

    По данным ТАСС, украинские военные из 57-й отдельной мотопехотной бригады в Харьковской области пытаются спастись, сменив военную форму на гражданскую одежду и выдавая себя за мирное население.

    Ранее агентство отмечало, что ситуация для ВСУ в регионе критическая, части ВСУ отступают в Волчанске и сдают оружие.

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль выезжал к подразделениям 113-й и 57-й бригад территориальной обороны.

    Также сообщается, что в соседней Сумской области массово дезертируют контрактники ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет из-за тяжелых условий службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский солдат получил осколочные ранения при атаке дрона вскоре после сдачи в плен российским военным.

    Группа морпехов из состава 38-й бригады ВСУ сложила оружие и перешла к российским бойцам под Димитровом, объяснив это принудительной мобилизацией.

    В Красноармейске для окруженных частей ВСУ сложилась критическая ситуация, и перед солдатами остаются только два выхода – сдаться в плен или быть ликвидированными.

    Комментарии (2)
    16 ноября 2025, 02:09 • Новости дня
    Российские бойцы закидали боевиков ВСУ гранатами на запорожском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие группировки «Восток» уничтожили украинских боевиков в доме на запорожском направлении, обнаружив в схроне месячные запасы провизии.

    Подразделения войск «Восток» провели зачистку населенного пункта Сладкое и уничтожили противника, укрывшегося в одном из домов, сообщает РИА «Новости». Пулеметчик с позывным «Иркут» рассказал, что по полученной команде бойцы скрытно окружили здание, из которого по ним открыли огонь.

    Военные закидали дом гранатами, после чего зашли внутрь и обнаружили погибших боевиков. По словам «Иркута», в помещении находились четверо украинских бойцов, у которых нашли боекомплект, а также запасы воды и продуктов примерно на месяц.

    Он также сообщил, что на точке для удержания позиций остались двое бойцов, а основная группа продолжила зачистку населенного пункта.

    Минобороны ранее сообщило, что бойцы группировки «Восток» освободили населенный пункт Сладкое в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о нахождении тела украинского мобилизованного Игоря Народного без одежды и обуви возле учебного центра через месяц после исчезновения.

    Разведка и беспилотные подразделения группировки «Север» уничтожили украинских военных и технику при попытке ротации на севере Сумской области. Потери вооруженных сил Украины за сутки в боях с российской группировкой «Север» составили более 170 человек.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Минобороны признали потерпевшим по делу главы ЦПБ ОВИ Люфанова

    Минобороны признали потерпевшим по делу Сергея Люфанова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры (ЦПБ ОВИ) Сергей Люфанов обвиняется в мошенничестве, а Минобороны России признано потерпевшим по этому делу, пишут СМИ.

    Министерство обороны России признано потерпевшим по уголовному делу против генерального директора Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры Сергея Люфанова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, ссылается РИА «Новости» на официальные материалы дела.

    Люфанов объявлен в розыск компетентными органами. Расследование ведет военный следственный отдел военного следственного управления СК России по РВСН. Суд также арестовал 11 млн рублей на счету ЦПБ ОВИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военные следователи возбудили уголовное дело против гендиректора ООО «Сиберия» Дмитрия Домбровского по подозрению в даче взятки в особо крупном размере при выполнении госконтракта на поставку спецборудования для автомобилей.

    Гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова ранее признали виновным в поставке 20 тыс. бракованных бронежилетов Министерству обороны и приговорили к девяти годам колонии.

    В Крыму 40-летнего жителя Севастополя подозревают в хищении более 5 млн рублей при исполнении оборонного заказа.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 11:33 • Новости дня
    «Калашников» завершил поставку модернизированных ракет «Вихрь-1»

    «Калашников» завершил поставку ракет «Вихрь-1» по госконтракту

    Tекст: Мария Иванова

    Высокоточные управляемые ракеты «Вихрь-1», модернизированные с учетом опыта спецоперации на Украине, были полностью поставлены заказчику по госконтракту 2025 года.

    Концерн «Калашников» выполнил свои годовые обязательства по государственному контракту на поставку высокоточных управляемых авиаракет «Вихрь-1», передает Telegram-канал концерна.

    Представители компании отметили, что ракеты были отгружены заказчику в полном объеме, в строгом соответствии с требованиями контракта.

    В концерне подчеркнули, что за последние два года специалисты существенно доработали изделие на основе опыта применения во время спецоперации на Украине и полученной обратной связи от бойцов. Благодаря этим улучшениям, «Вихрь-1» сохранил высокую эффективность: это подтверждается стабильным гособоронзаказом и крупным экспортным контрактом на 2026 год.

    С начала спецоперации ракеты этого типа активно используются в зоне боевых действий и на приграничье для уничтожения маневренных бронеобъектов ВСУ. Кроме того, ракеты применяют ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» для поражения укрепленных позиций, огневых точек и живой силы противника.

    В концерне уточнили, что «Вихрь-1» способен работать по целям не только в дневных, но и в ночных условиях, а также при ограниченно сложной погоде, обеспечивая высокоточную поддержку российским Вооруженным силам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» анонсировал запуск серийного производства зенитного ракетного комплекса «Крона».

    Концерн получил разрешение на экспорт новых боеприпасов «Куб-2Э» и «Куб-10Э».

    Завод «Калашникова» ИМЗ увеличил выручку от продаж пистолетов на 112%.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 02:31 • Новости дня
    В Волгограде потушили пожар в многоэтажке после атаки БПЛА

    В Волгограде потушили пожар в многоэтажке на улице Кропоткина после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на 16 ноября специалисты ликвидировали возгорание в многоэтажном доме на улице Кропоткина, возникшее после атаки украинского беспилотника.

    Пожар на жилом доме по улице Кропоткина успешно ликвидирован, передает РИА «Новости». Пресс-служба областной администрации сообщила, что пожарные завершили тушение очага возгорания.

    Атака БПЛА произошла в двух районах Волгограда, в результате чего пострадали три человека, сообщил губернатор Андрей Бочаров. В одном из домов из-за удара и возникшего пожара были зафиксированы повреждения конструкций.

    Ранения получили трое жителей города. По официальным данным, одна из пострадавших, женщина 1954 года рождения, получила перелом плеча и осколочные ранения, ее госпитализировали. Двое других жителей отказались от госпитализации.

    После атаки в лицее Дзержинского района разместили пятьдесят жителей поврежденных домов, в том числе детей.

    Администрация отметила, что часть эвакуированных уже находится в безопасности, для остальных в пункте временного размещения созданы все необходимые условия пребывания.

    Городские службы продолжают ликвидировать последствия воздушной атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких районах Волгограда в результате атаки беспилотников киевского режима повреждены жилые дома, трое жителей получили ранения.

    В аэропорту Волгограда объявили о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности.

    Средства противовоздушной обороны России за четыре часа уничтожили 36 украинских беспилотников, большая часть которых была перехвачена в Ростовской и Белгородской областях.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 23:14 • Новости дня
    Российские военные за три часа сбили 31 украинский БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером несколько российских регионов подверглись массированной атаке беспилотников, значительную часть которых удалось уничтожить средствами ПВО.

    Российские военные за три часа уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, передает ТАСС. Атака была зафиксирована 16 ноября с до 20 до 23 часов по московскому времени в шести регионах страны.

    По информации Минобороны, 10 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, 7 БПЛА – над территорией Белгородской области, по 6 БПЛА – над Тульской и Орловской областями и по одному беспилотнику над территориями Брянской и Воронежской областей».

    О пострадавших или разрушениях в результате атаки не сообщается. Минобороны подчеркнуло, что все беспилотные аппараты были своевременно обнаружены и уничтожены до достижения целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионами за три часа.

    Мэрия города заявила, что в Волжском Волгоградской области обломки беспилотника повредили два частных дома в садоводческом товариществе «Цветущий сад».

    Дежурные силы ПВО за шесть часов уничтожили шесть самолетных беспилотников, целью которых стали Брянская, Белгородская и Курская области.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 08:23 • Новости дня
    «Ростех» организовал выпуск умных систем для ударных дронов

    «Ростех» запустил серийное производство умных систем наблюдения для дронов

    Tекст: Мария Иванова

    В России запущено серийное производство компактных гиростабилизированных оптико-электронных систем ГОЭН-60 для ударных дронов, способных благодаря нейросетям самостоятельно обнаруживать и отслеживать цели.

    Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию «Ростех», начал серийное производство линейки гиростабилизированных оптико-электронных нагрузок ГОЭН-60 для ударных дронов, передает Telegram-канал «Ростеха».

    Как сообщили в корпорации, устройства оснащены нейросетевым алгоритмом, который позволяет автоматически обнаруживать, распознавать и сопровождать объекты.

    Представитель компании подчеркнул: «В изделии реализован нейросетевой алгоритм, позволяющий автоматически обнаруживать, распознавать и сопровождать объекты».

    Линейка ГОЭН-60 включает два варианта комплексов. Дневной оснащен телевизионной камерой, а круглосуточный – тепловизионной камерой, что расширяет диапазон работы дронов при любых условиях освещения.

    Высокая чувствительность оптических систем и современная система гиростабилизации позволяют фиксировать как быстро летящие беспилотники, так и далекие неподвижные объекты. Устройство способно передавать изображения в высоком разрешении, при этом отличается компактными габаритами – его диаметр всего 60 мм, а масса не превышает 300 г.

    Ранее на этой неделе сообщалось, что Ростех разработал новый антидрон для защиты мостов от БПЛА.

    Предприятие поставило в армию новые снаряды «Краснополь-М2» и ракеты для комплекса «Корнет».

    Компания также заявила о повышенной эффективности управляемой ракеты Х-39.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 16:36 • Новости дня
    Силы ПВО сбили десять украинских БПЛА за три часа

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение трех часов над разными регионами России были уничтожены десять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Операцию провели силы противовоздушной обороны, сообщает ТАСС. Нападение произошло 14 ноября в промежутке с двенадцати до пятнадцати часов по московскому времени.

    Минобороны РФ уточнило, что четыре беспилотника были сбиты над территорией Брянской области, три дрона уничтожены над Курской областью, два аппарата перехвачены над Республикой Крым и еще один – в небе над Белгородской областью.

    Детали об ущербе или пострадавших не приводятся. Минобороны подчеркнуло, что угрозы для гражданских объектов и населения нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 216 украинских беспилотников в ночь с четверга на пятницу.

    В небе над Геленджиком предпринимаются меры по отражению атаки беспилотников.

    В Новороссийске сейчас идет отражение атаки беспилотников.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 09:35 • Новости дня
    Минобороны Литвы сообщило о создании «коридоров военной мобильности» НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Восемь европейских государств – членов НАТО утвердили соглашение об организации коридоров для военной мобильности, которые затронут весь регион Центральной и Северной Европы, сообщило министерство обороны Литвы.

    Восемь стран – членов НАТО договорились создать в Европе «коридоры военной мобильности», передает ТАСС.

    Как поясняют в литовском военном ведомстве, проект затронет территории Центральной и Северной Европы, охватив Бельгию, Германию, Литву, Люксембург, Нидерланды, Польшу, Словакию и Чехию.

    «Весь регион Центральной Европы и Северной Европы охватят единые установки в сфере военной мобильности. Особенно важным ее фактором будут межгосударственные коридоры», – заявили в Минобороны Литвы. В рамках соглашения военные и транспортные ведомства этих стран приступят к унификации нормативов для быстрого перемещения войск и техники.

    Стороны планируют использовать существующий «коридор военной мобильности» между Нидерландами, Германией и Польшей в качестве основы для дальнейшего расширения на запад через Бельгию и Люксембург, а также на восток через Литву, Чехию и Словакию. В зоне этих коридоров страны будут применять унифицированные процедуры и правила пересечения границ, вести совместный контроль и обмен информацией.

    Кроме того, синхронизируется развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры, необходимой для военных нужд. Реализацию проекта будут финансировать как за счет национальных бюджетов, так и при поддержке специальных фондов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны озвучили сроки возможной военной агрессии против России.

    Евросоюз создает так называемый военный Шенген для быстрого перемещения войск.

    Комментарии (0)
    Украина стоит на пороге самого сложного отопительного сезона в своей истории. Нехватка газа вынудила Киев искать новые способы поставки энергоресурсов. Спасительным хабом может оказаться Греция, через которую Украина планирует получать американский СПГ. По оценкам экспертов, греческий маршрут реализуем, но потребует больших расходов. Впрочем, оплачивать американский газ для Украины придется европейцам. Подробности

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Западные СМИ заявляют, что «Европа выиграла решающую битву» в торговой войне с Китаем. О чем идет речь и почему на самом деле перед нами признание того, что европейские товары проигрывают китайским, а главными проигравшими окажутся в итоге европейские потребители? Подробности

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

