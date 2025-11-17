Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Бразилии не стоит приобретать партию танков Leopard 2A6, которые Германия предложила стране после того, как от них отказался киевский режим, передает РИА «Новости». Ранее портал Technologia&Defesa сообщил, что на складах Германии осталось 68 устаревших танков Leopard 2A6, которые не подлежат модернизации. Официального подтверждения отказа Украины от этой техники пока нет, однако источник полагает, что сведения заслуживают доверия.

Фариназу отмечает, что несмотря на определенные успехи Leopard на Украине, эти машины заслуживают критики. Он отмечает, что речь идет о технологиях, которым уже шестьдесят лет. По словам эксперта, конфликты последних лет показали, что будущее на поле боя уже не принадлежит танкам.

Специалист также подчеркнул высокую зависимость Leopard от электроники, которая столкнулась с трудностями на Украине–и есть сомнения, что она выдержит тропический климат Бразилии. По его мнению, более разумным шагом было бы возвращение к собственному производству боевых машин в самой Бразилии, как это уже делалось в прошлом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия решила продать Бразилии партию танков Leopard, которые ранее предназначались для отправки на Украину. Российским военным, уничтожившим американский танк Abrams во время СВО на Украине, выплатили премию в размере 10 млн рублей.