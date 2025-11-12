Назван новый главный хаб поставок оружия на Украину

Марочко: Румыния стала главным хабом поставок оружия на Украину

Tекст: Тимур Шайдуллин

Румыния стала одним из основных участников логистической цепочки поставкок вооружений украинским формированиям, заявил военный эксперт Андрей Марочко в эфире канала ОТР.

«Данная страна, к сожалению, является активным участником того, что происходит на Украине. Сюда поступает огромнейшее количество боеприпасов, вооружения и техники, и потом через Молдавию они поступают на территорию Украины. То есть действует не только польский хаб, но замешана и Румыния ... снабжает украинских боевиков», – приводит слова Марочко ТАСС.

Он подчеркнул стратегическое значение румынской территории для альянса, отметив наличие там крупных натовских баз и аэродромов. По его словам, эти объекты оказывают существенное влияние на ситуацию в зоне проведения спецоперации.

По словам эксперта, удары ВС России по объектам в Одесской области, включая железнодорожную переправу в Каролино-Бугазе, наносятся по целям, связанным с логистическими потоками из Румынии.

Марочко резюмировал: все то, что поступает из Румынии, уничтожается российскими военными.

