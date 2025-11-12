Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.0 комментариев
Охлобыстин: Уничтожившим Abrams российским военным выплатили 10 млн рублей
Актер и сценарист Иван Охлобыстин сообщил о передаче 10 млн рублей российским военным из 15-й бригады «Черные гусары» за уничтожение танка Abrams.
Охлобыстин сообщил, что российские военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары» получили обещанную им награду в размере 10 млн рублей за первое уничтожение американского танка Abrams, передает ТАСС.
По словам артиста, вся сумма была передана военнослужащим, однако награды выдавались частями по 5 млн рублей.
Ранее добровольческий батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области объявил о вознаграждении в 12 млн рублей за каждый исправный трофейный немецкий танк Leopard, американский Abrams или британский Challenger.
Напомним, актер и сценарист Иван Охлобыстин учредил премию в 10 млн рублей за подбитый танк Abrams. Он также поздравил российских военнослужащих, которые уничтожили американский танк возле Авдеевки.