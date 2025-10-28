Россия и Индонезия запланировали крупные военно-морские учения в 2026 году

Tекст: Ирма Каплан

«Мы готовимся к очередным крупным российско-индонезийским учениям, которые имеют название «Орруда», – сказал дипломат ТАСС.

Толченов напомнил, что впервые такие учения прошли в 2024 году, когда была достигнута договоренность, что они будут проходить каждые два года.

«Поэтому в 2026 году очередные учения должны пройти в акватории морей, омывающих Российскую Федерацию», – уточнил он.

До конца 2025 года ожидаются первые консультации между военными моряками обеих стран по подготовке к учениям.

Посол выразил уверенность, что встреча и последующие переговоры пройдут успешно, а учения «станут новым этапом в наращивании взаимодействия» между Москвой и Джакартой.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Индонезии Прабово Субианто отметил значительный прогресс в торговых и технических отношениях между странами после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Президенты России и Индонезии объявили о начале нового этапа взаимодействия между странами и закрепили стратегическое партнерство официальной декларацией. Президент России назвал вхождение Индонезии в БРИКС правильным решением.