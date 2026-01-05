Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.4 комментария
Хинштейн сообщил об атаке БПЛА на строящуюся многоэтажку в Курске
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале о том, как «укронацисты продолжают свои подлые атаки» по мирным объектам, в частности, один из дронов атаковал строящуюся многоэтажку в Курске.
«Украинский дрон врезался в один из этажей МКД на проспекте Плевицкой. К счастью, в этот момент на стройобъекте никто не находился. Пострадавших нет», – написал он.
Хинштейн уточнил, что на месте работают сотрудники оперативных служб, проводится проверка дома.
Напомним, ранее в воскресенье губернатор региона сообщил о том, как украинский FPV-дрон убил мужчину в Курской области.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре мужчина погиб после сброса взрывчатки дроном на жилой двор в Курской области. Более 100 курских поселков остались без света после атаки БПЛА в воскресенье, 4 января.