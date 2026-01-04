Более 100 курских поселков остались без света после атаки БПЛА

Tекст: Ольга Иванова

В результате атаки украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру в поселке Хомутовка без электричества остались 115 населенных пунктов, сообщает ТАСС. Глава Курской области Александр Хинштейн уточнил, что пострадали Хомутовский и частично Рыльский районы региона.

По его словам, «сегодня украинские БПЛА атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Хомутовского района. В результате повреждений нарушено электроснабжение в Хомутовском и частично Рыльском районах. Под отключение электроэнергии попали 115 населенных пунктов – это свыше 11 тыс. потребителей».

На месте происшествия уже работают аварийные службы, чтобы восстановить подачу электричества. О сроках завершения работ власти пока не сообщают.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа за три часа.