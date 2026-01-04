Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.0 комментариев
Более 100 курских поселков остались без света после атаки БПЛА
После удара беспилотников по энергетическому объекту в Хомутовке более 11 тыс. жителей Курской области остались без электричества в 115 населенных пунктах.
В результате атаки украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру в поселке Хомутовка без электричества остались 115 населенных пунктов, сообщает ТАСС. Глава Курской области Александр Хинштейн уточнил, что пострадали Хомутовский и частично Рыльский районы региона.
По его словам, «сегодня украинские БПЛА атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Хомутовского района. В результате повреждений нарушено электроснабжение в Хомутовском и частично Рыльском районах. Под отключение электроэнергии попали 115 населенных пунктов – это свыше 11 тыс. потребителей».
На месте происшествия уже работают аварийные службы, чтобы восстановить подачу электричества. О сроках завершения работ власти пока не сообщают.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа за три часа.