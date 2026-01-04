Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды, не опирающиеся на факты. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.0 комментариев
Средства ПВО России уничтожили 11 дронов за три часа
Миноброны: Средства ПВО России уничтожили 11 дронов за три часа
Системы противовоздушной обороны России зафиксировали и уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа за три часа, сообщило Минобороны.
В период с 10.00 до 13.00 мск восемь БПЛА были сбиты над Белгородской областью, два уничтожены над Курской областью, еще один дрон был ликвидирован в воздушном пространстве Рязанской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Напомним, средства ПВО России сбили за ночь 90 украинских дронов.
В Рязанской области обломки БПЛА повредили два частных дома.