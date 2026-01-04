Губернатор Малков: В Рязанской области обломки БПЛА повредили два частных дома

Tекст: Валерия Городецкая

«Обломками (БПЛА) частично повреждены два частных дома в Михайловском районе. Жильцам оказана помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Последствия будут ликвидированы в кратчайшие сроки», – сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, обломки беспилотника также упали на территорию одного из местных предприятий. В этом случае обошлось без пострадавших и серьезного ущерба для инфраструктуры.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать оперативные службы, которые оценивают материальный ущерб.

Напомним, средства ПВО России сбили за ночь 90 украинских дронов.

В декабре в Рязанской области после падения обломков БПЛА вспыхнула крыша дома.

В октябре упавший дрон в Рязанской области поджег предприятие.