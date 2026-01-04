Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.23 комментария
Губернатор Малков: В Рязанской области обломки БПЛА повредили два частных дома
В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Рязанской области повреждены два частных дома, сообщил глава региона Павел Малков.
«Обломками (БПЛА) частично повреждены два частных дома в Михайловском районе. Жильцам оказана помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Последствия будут ликвидированы в кратчайшие сроки», – сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, обломки беспилотника также упали на территорию одного из местных предприятий. В этом случае обошлось без пострадавших и серьезного ущерба для инфраструктуры.
В настоящее время на месте происшествия продолжают работать оперативные службы, которые оценивают материальный ущерб.
Напомним, средства ПВО России сбили за ночь 90 украинских дронов.
В декабре в Рязанской области после падения обломков БПЛА вспыхнула крыша дома.
В октябре упавший дрон в Рязанской области поджег предприятие.