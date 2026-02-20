  • Новость часаСпасатели нашли тела семи китайских туристов на Байкале
    США блефуют о подводной слабости перед Китаем
    Медведев о Каллас: С этим человеком не общаются даже коллеги
    Мерц: Новая великодержавная политика вызывает конфликты
    В Доме российской кухни объяснили разницу между блинами народов России
    США решили не лишать Европу «ядерного зонтика»
    В Москве выявили 64 тыс. неработающих с теневыми доходами
    Киев опроверг сообщения о подготовке к трем годам боев
    Эксперт объяснил интерес Саудовской Аравии к обогащению урана
    Япония объявила о необходимости кардинально укрепить оборону
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    16 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума

    Алармизм в патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала.

    0 комментариев
    20 февраля 2026, 16:40

    Погибшие на Байкале китайские туристы договорились о поездке с местным жителем

    АТОР: Погибшие на Байкале китайские туристы договорились о поездке с местным жителем

    Tекст: Денис Тельманов

    Туристы из Китая, погибшие на Байкале, не оформляли экскурсию через официальных туроператоров, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Как сообщает Ассоциация туроператоров, они самостоятельно договорились о поездке с местным жителем, передает РИА «Новости».

    В АТОР отметили, что маршрут группы не был согласован с турфирмами и спасательными службами.

    По предварительным данным, туристы выбрали участок льда, который не контролировался и не имел специальных меток, свидетельствующих о его прочности.

    В отличие от официально открытых ледовых трасс, где толщина льда регулярно проверяется, в данном месте лед еще не набрал достаточной прочности, отмечают в ассоциации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, половина туристов, пропавших после провала машины под лед на Байкале, приехала из Китая по безвизовому режиму.

    Спасатели в Ольхонском районе Иркутской области обнаружили тела семи погибших после провала туристического УАЗа под лед Байкала.

    19 февраля 2026, 20:19
    Украина назвала новый срок возобновления поставок нефти в Словакию по «Дружбе»

    Украина перенесла возобновление поставок нефти в Словакию по «Дружбе» на 21 февраля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прокачка российской нефти по трубопроводу в Словакию начнется позже ожидаемого срока, что связано с решением украинской стороны.

    Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля. Сообщение об этом распространило министерство экономики Словакии, пишет ТАСС.

    В заявлении отмечается, что ранее планировалось начать транзит 20 февраля, однако сроки были изменены в последний момент. В Словакии ожидали, что поставки начнутся именно в этот день, поскольку страна столкнулась с дефицитом российской нефти, поступающей по «Дружбе».

    Напомним, что поставки нефти из России транзитом через Украину в Словакию были остановлены с начала февраля. В связи с этим словацкое правительство объявило в республике кризисную ситуацию, чтобы оперативно реагировать на нехватку сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении экспорта продукции завода Slovnaft, включая поставки дизельного топлива на Украину.

    Венгрия также остановила экспорт дизельного топлива на Украину после блокировки транзита российской нефти через трубопровод «Дружба». Будапешт планирует временно заменить поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт российской нефти по Адриатическому маршруту через хорватский порт Омишаль.

    Напомним, что 12 февраля «Укртранснафта» отказалась возобновить прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии и Словакии.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 19:44
    Суд подтвердил законность ограничения звонков в Telegram и WhatsApp

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московский городской суд признал законным решение Таганского районного суда о прекращении производства по административному делу, связанному с ограничением звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp.

    Как уточнила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, апелляционная коллегия не нашла оснований для отмены постановления суда первой инстанции, передает РБК.

    Инициатором иска выступил Константин Ларионов, представлявший интересы более чем ста человек. Он требовал признать незаконным решение об ограничении звонков в указанных мессенджерах. Однако суд изначально прекратил производство, указав, что Ларионов не уполномочен подавать иск в защиту владельцев этих сервисов.

    В ходе рассмотрения апелляции коллегия по административным делам согласилась с выводами Таганского суда. «Апелляционная коллегия по административным делам оставила решение суда первой инстанции без изменения», – сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

    В августе прошлого года Роскомнадзор объявил, что в мессенджерах Telegram и WhatsApp на территории России вводится частичное ограничение звонков для борьбы с телефонными мошенниками.

    Комментарии (4)
    20 февраля 2026, 11:23
    Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

    В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 09:59
    Драко Малфой неожиданно стал главным символом Нового года в Китае
    Драко Малфой неожиданно стал главным символом Нового года в Китае
    @ Heyday Films/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Китае антагонист Гарри Поттера Драко Малфой неожиданно превратился в символ праздника: иероглифы его имени означают «лошадь» и «счастье» в год Лошади.

    Героев «Гарри Поттера» неожиданно переоткрыли в Китае, передает The New York Times.

    Драко Малфой за последние недели всплывает в мемах, на билбордах и в праздничном декоре, потому что его имя в китайской транскрипции «ма эр фу» включает иероглифы «лошадь» и «удача». В наступивший год Лошади, когда особенно ждут процветания и везения, этот фонетический каламбур идеально лег на ностальгию по фильмам, вышедшим в стране в период бурного роста кинопроката.

    Онлайн-продавцы штампуют к празднику дешевые сувениры с образом Тома Фелтона, а госканал CCTV-6 в первый день лунного Нового года показал фильм «Гарри Поттер и философский камень».

    Сам актер, сейчас играющий повзрослевшего Малфоя в бродвейской постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя» в Нью-Йорке, выложил видео, где вешает на дверь гримерки новогодний плакат со своим лицом вверх ногами. «Он даже знал, что нужно повесить его вверх ногами», – восхитился пользователь китайской соцсети Weibo; так принято, потому что перевернутый иероглиф «фу» созвучен фразе «счастье прибыло».

    В четверг Фелтон поделился еще одним снимком: он позирует на фоне традиционных парных новогодних надписей и другого «малфоевского» убранства. Однако подпись «Happy Chinese New Year» вывела дискуссию в политическую плоскость: пользователи из Тайваня, Вьетнама и других стран раскритиковали формулировку как исключающую их и настаивали на выражении «лунный Новый год». Один из комментаторов язвительно заметил, что так говорят только те, кто собирается поехать в Китай зарабатывать.

    Другие участники спора подчеркивали, что каламбур с именем вообще работает лишь в материковом Китае, тогда как на Тайване Малфоя передают как «Ма фэнь», без иероглифа «удача».

    Сама же вселенная «Поттера» давно укоренилась на втором по величине кинорынке мира: все восемь фильмов повторно вышли в китайский прокат в 2024 году. В пекинском парке Universal Studios уже действует зона по мотивам саги, а Warner Brothers планирует открыть в шанхайском парке аттракцион-тур по студии «Гарри Поттера» в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, символом 2026 года станет Огненная Лошадь энергичного красного цвета.

    Красная плюшевая лошадка с перевернутым ртом из-за производственного брака стала настоящим хитом продаж в Китае.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила традицию жителей КНР поздравлять друг друга изображением картины «Купание красного коня».

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 19:05
    Дерипаска предупредил о миллиардных потерях из-за спасения «Самолета»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский предприниматель Олег Дерипаска выразил опасения по поводу возможных последствий спасения девелоперской компании «Самолет».

    «...Банковская реструктуризация «Самолета» обернется миллиардными потерями для бюджета и экономики», – высказал свое мнение бизнесмен в Telegram-канале.

    Дерипаска считает, что более разумным шагом было бы выделить компании 50 млрд рублей сроком на три года в обмен на 25-30% доли в бизнесе. И тем самым не  запускать «цепную реакцию проблем», решение которых обойдется гораздо дороже.

    Напомним, в начале февраля группа «Самолет» направила письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит или иной стабилизационный инструмент на сумму 50 млрд рублей сроком до трех лет.

    Власти отказали девелоперу «Самолет» в льготном кредитовании из бюджета.

    Комментарии (2)
    19 февраля 2026, 18:04
    Медведев назвал первых пассажиров высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокоскоростные железнодорожные магистрали станут альтернативой авиаперелетам между крупнейшими городами России, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время визита на завод «Уральские локомотивы» в Екатеринбурге. По его мнению, рабочие завода должны стать первыми пассажирами ВСМ.

    Дмитрий Медведев, передает ЕР, подчеркнул важность строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей для страны с большим расстоянием между городами и сложными погодными условиями. Он отметил, что подобные проекты создают конкурентную альтернативу авиаперевозкам, особенно на направлениях между Москвой, Петербургом, Казанью и Екатеринбургом.

    «Это изменит транспортный ландшафт нашей страны, вне всякого сомнения», – заявил Медведев, отвечая на вопрос о перспективах скоростных трасс. Он также добавил, что путь на поезде между Москвой и Екатеринбургом может занять семь-восемь часов, что станет прямой конкуренцией авиаперелетам.

    Медведев поддержал инициативу рабочих завода «Уральские локомотивы» первыми проехать на новом поезде по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Он пообещал, что «Единая Россия» официально выступит с такой инициативой, отметив вклад работников завода в создание головного поезда для высокоскоростной магистрали.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 20:12
    Билеты на русский балет в Китае разобрали за 18 минут

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Продажи билетов на выступления российских театров в Китае завершились за рекордные 18 минут, наибольшей популярностью пользовались балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

    Все билеты на гастроли Мариинского и Большого театров в Китае были распроданы за 18 минут, сообщила РИА «Новости» министр культуры России Ольга Любимова.

    По ее словам, выступления проходили в рамках российско-китайского фестиваля, посвященного 75-летию образования Китайской Народной Республики. Гастроли прошли в Пекине, Шанхае, Шэньчжене, Ухане и Гуаньчжоу.

    Самыми востребованными оказались балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», которые собирали полные залы. Также Любимова отметила, что на российских сценах постепенно начинают появляться постановки китайских режиссеров.

    Ранее сообщалось, что в этом году в Пекине впервые широко отметят русскую Масленицу с участием российских артистов, шеф-поваров и мастеров народных промыслов. До этого министр иностранных дел Сергей Лавров отметил значительный рост потока поездок между Россией и Китаем после введения безвизового режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, туристы из Китая чаще всего посещают исторические и современные достопримечательности Москвы, а также театры оперы и балета.


    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 19:50
    Бут раскритиковал Telegram за утечки западным спецслужбам
    Бут раскритиковал Telegram за утечки западным спецслужбам
    @ Антонина Зык/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут выступил с критикой мессенджера Telegram, заявив, что у западных спецслужб есть доступ к информации из закрытых каналов.

    В эфире канала «Соловьев. Live» он напомнил о деле Александра Ионова, в рамках которого американские власти предъявили в качестве доказательств скриншоты закрытого Telegram-канала. «Вопрос: как они получили доступ туда, если товарищ или господин Дуров… с таким рвением кулаком бьет себя в грудь и говорит, что он за свободу, что никогда не предоставит никакому правительству полный доступ?» – заявил Бут.

    Он также обратил внимание на обстоятельства задержания Дурова французскими властями. «Вся эта история с задержанием его во Франции – большой вопросительный знак: с кем он пошел на сотрудничество, в каком плане? Это одна сторона. Вторая сторона: почему он не идет на сотрудничество с российскими правоохранительными органами?» – задается вопросом политик.

    По его мнению, требования российских властей к Telegram были вполне разумными. «Ведь от Telegram требовались, в принципе, довольно разумные вещи: поставить здесь серверы, дать определенные ключи для того, чтобы, когда есть запрос, утвержденный судом, наши правоохранительные органы могли получить переписку, особенно тех людей, которые вовлечены в террористические деяния, в измену Родине, такие явные», – добавил он.

    По его словам, если Telegram намерен продолжать работу в России, то платформе необходимо выполнить эти требования.

    Ранее в Госдуме заявили, что иностранные спецслужбы используют административные ресурсы Telegram для получения доступа к личной переписке пользователей, несмотря на любые меры шифрования, временные пароли и прочие инструменты безопасности.

    Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что подтверждены факты систематического доступа иностранных спецслужб к перепискам пользователей Telegram.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 17:40
    Дело возбуждено после взрыва гранаты при задержании мужчины в Ростовской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ростовской области после взрыва гранаты при задержании погиб мужчина, а двое полицейских получили травмы различной степени тяжести.

    Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции возбуждено после инцидента в Ростовской области, передает ТАСС.

    По данным следственного управления СК России, мужчина, находившийся в розыске, оказал сопротивление при задержании и привел в действие гранату.

    В результате взрыва подозреваемый погиб, а двое сотрудников полиции получили ранения. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, их состояние оценивается как стабильное.

    Следственные органы квалифицировали произошедшее по статье 317 УК России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подозреваемый активировал взрывное устройство при попытке его задержания в Ростовской области. В результате инцидента злоумышленник погиб. Несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 15:06
    Объем параллельного импорта в Россию упал до исторического минимума

    Объем параллельного импорта в РФ упал до исторического минимума в 1 млрд долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Параллельный импорт в Россию в январе оказался на самом низком уровне за всю историю, почти вдвое уступив среднемесячному показателю 2025 года, сообщили в Минпромторге.

    Объем параллельного импорта в Россию в январе достиг исторического минимума и составил 1 млрд долларов. Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь – замглавы Минпромторга Роман Чекушов на Неделе российского бизнеса.

    По словам Чекушова, это почти в два раза ниже, чем среднемесячный показатель по 2025 году.

    Он уточнил, что объем параллельного импорта в Россию по итогам 2025 года составил более 23,1 млрд долларов, а среднемесячный показатель достигал около 1,9 млрд долларов.

    Ранее Росаккредитация опровергла сообщения о запрете параллельного импорта продукции Adidas, подтвердив, что ограничения касаются только отдельных партий без надлежащих документов.

    До этого правительство России продлило до конца 2026 года упрощенный порядок ввоза определенных электронных устройств, включая смартфоны и компьютеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявлял, что объем параллельного импорта в Россию будет снижаться в 2026 году.


    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 20:48
    Назначено новое заседание по иску о передаче 272 картин Рерихов государству

    Tекст: Валерия Городецкая

    Измайловский суд Москвы вновь рассмотрит вопрос о передаче в собственность Российской Федерации 272 картин Николая Рериха, а также его сыновей Святослава и Юрия.

    В качестве ответчика по иску указан Международный центр Рерихов, передает ТАСС.

    «В Измайловский районный суд города Москвы поступил иск к МОО «Международный центр Рерихов» об изъятии 272 картин (Николая) Рериха (и его сыновей) в собственность РФ. Предварительное судебное заседание назначено на 25 февраля», – сообщили в суде.

    Ранее суд в Москве вернул ранее изъятые картины Международному центру Рерихов.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 18:36
    Эксперт спрогнозировал сохранение в Японии жесткой линии по России

    Эксперт Кумо спрогнозировал сохранение Японией жесткой линии по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Япония не намерена полностью разрывать экономические и гуманитарные связи с Россией, несмотря на сохранение жесткой официальной позиции, считают эксперты страны Восходящего Солнца.

    Профессор Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо заявил корреспонденту ТАСС, что Япония продолжит придерживаться жесткой линии в отношении России, но будет искать возможности для поддержания минимального уровня коммуникаций. По его словам, приоритетом для японских властей остается укрепление альянса с США и солидарность с G7.

    Он отметил, что Япония ограничена в ресурсах и не может полностью отказаться от экономических связей с Россией, особенно в энергетической сфере, включая проект СПГ на Сахалине. Кумо подчеркнул, что Токио ранее нарастил импорт нефти и газа из России из-за опасений по поводу нестабильности поставок с Ближнего Востока, а также зависим от российских цветных металлов, таких как палладий.

    Эксперт считает, что Япония будет изучать прагматичные варианты для поддержания минимальных связей с Россией, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения отношений и оставить пространство для их восстановления в будущем. Кумо назвал прекращение боевых действий на Украине и потепление между Россией и США главными факторами, способными привести к улучшению отношений между Токио и Москвой.

    Он добавил, что первым шагом к нормализации отношений между Россией и Японией должно стать возобновление гуманитарных обменов, в том числе в научной и культурной сферах. По мнению Кумо, укрепление доверия в этих областях может стать основой для дальнейшего политического сближения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США поддерживают усиливающуюся реваншистскую риторику Токио и де-факто не признают Курилы российскими, требуя от жителей островов отмечать себя японцами при получении американской визы.

    Ранее посол в Японии Николай Ноздрев отметил, что Россия готовит ответные практические меры в случае попыток изъятия российских активов японскими властями. Он также заявил, что одновременные заявления Токио о желании мирного договора и ужесточение санкций вызывают отторжение.

    До этого премьер-министр Японии Санаэ Такаити подтвердила неизменность курса на решение спора по Курилам и заключение мирного соглашения с Россией.

    Москва предупредила, что рост антироссийской риторики Японии и сотрудничество с НАТО могут привести к новым рискам. А официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что техника для ВСУ, закупленная на японские средства, станет целью для ударов ВС России.


    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 19:12
    Поисково-спасательные работы на предприятии «Моторинвест» завершены

    Травмы при обрушении кровли на заводе «Моторинвест» получили восемь человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Восемь человек получили травмы, четверо из них в тяжелом состоянии после обрушения кровли в одном из цехов автозавода в Липецкой области.

    По данным, опубликованным в Telegram-канале губернатора Игоря Артамонова, поисково-спасательные работы на предприятии «Моторинвест» завершены. МЧС подтвердило, что под завалами больше никого не обнаружено.

    «Поисково-спасательные работы завершены. По информации МЧС, под завалами больше никого нет. Всего после обрушения кровли цеха госпитализированы восемь человек: четверо – в тяжелом состоянии, четверо – [в состоянии] средней тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», – отметил губернатор.

    Власти региона продолжают контролировать ситуацию на месте происшествия, а пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Краснинском районе Липецкой области произошло обрушение кровли цеха автозавода «Моторинвест».

    Спасатели уже извлекли из-под завалов пять человек, их состояние уточняется. После обрушения крыши на предприятии были спасены шесть человек.

    Причиной обрушения кровли могло стать необычно большое количество выпавшего снега. Липецкий автозавод принял решение оказать материальную поддержку пострадавшим сотрудникам.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 17:46
    Мишустин объявил о выделении двух млрд рублей Белгородской области

    Мишустин: Белгородская область получит два млрд рублей на восстановление жилья

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России выделит Белгородской области дополнительно 2 млрд рублей для помощи жителям, потерявшим жилье из-за обстрелов с украинской стороны, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина.

    «Разработана и реализуется комплексная программа восстановления и развития пострадавших территорий», – заявил Мишустин, передает ТАСС. Он уточнил, что новые средства направят на поддержку граждан, утративших дома и квартиры.

    Председатель правительства также подчеркнул, что особое внимание следует уделить оперативности выплат. Мишустин обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой обеспечить максимально быструю доставку средств пострадавшим.

    В прошлом году президент России Владимир Путин поручил проанализировать поддержку жителей приграничных регионов.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 20:40
    ПВО сбили 34 украинских беспилотника над Краснодаром, Крымом и Азовским морем

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение четырех часов системы противовоздушной обороны уничтожили более тридцати украинских беспилотников в разных регионах страны, включая Краснодарский край и Крым.

    Системы противовоздушной обороны России за четыре часа сбили 34 украинских беспилотника, передает ТАСС. По данным Минобороны, атака была отражена с 16:00 до 20:00 по московскому времени 19 февраля.

    В военном ведомстве уточнили, что 12 аппаратов были уничтожены над территорией Краснодарского края, 10 – над акваторией Азовского моря, семь – над Черным морем, четыре – над Крымом и еще один – в Белгородской области.

    Деталей о разрушениях или пострадавших не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области с декабря с помощью системы гражданской противовоздушной обороны сбили более 1,5 тыс. украинских беспилотников.

    В ночь со среды на четверг над страной перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Киришском районе силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 21:34
    Глава Мордовии в НЦ «Россия» представил стратегию развития региона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Мордовии Артем Здунов в Национальном центре «Россия» в четверг озвучил стратегию развития региона «Регион-2030. Республика Мордовия».

    В ходе презентации руководитель региона отметил, что политика республики ориентирована на укрепление семей, а ответственность за демографию лежит не только на правительстве, но и на всех жителях, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По словам Здунова, большинство программ и проектов направлены на поддержку семей с детьми, благоустройство общественных пространств и развитие инфраструктуры.

    В Мордовии внедрены меры по предоставлению бесплатного жилья с правом выкупа, создана служба семейного такси, а дети из многодетных семей и их родители могут бесплатно посещать музеи и спортивные объекты. В 2026 году в регионе начнет работу круглогодичный молодежный образовательный центр по направлению «Семья», где ежегодно будут готовить свыше 4 тыс. специалистов для семейной политики.

    Вице-министр здравоохранения России Евгения Котова заявила, что в Мордовии реализуются меры по поддержке рождаемости и развитию ответственного отцовства, включая диспансеризацию подростков и взрослых, а также модернизацию женских консультаций. В регионе появится филиал Центра здорового долголетия, который станет площадкой для формирования комплексного подхода к здоровью и семейным ценностям.

    Председатель комиссии по демографии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко подчеркнул, что жилье является ключевым фактором демографической политики, а в Мордовии действует уникальный набор мер поддержки, включая списание части ипотечного кредита при рождении ребенка и субсидии для индивидуального строительства. По итогам прошлого года республика вошла в пятерку лидеров по динамике рождаемости.

    В рамках стратегии развития акцент сделан также на росте промышленного производства, агропромышленном комплексе, поддержке участников СВО и сохранении культурного наследия.

    Мероприятия тематической недели Мордовии проходят в Национальном центре «Россия» с 16 по 22 февраля, часть из них доступна по предварительной регистрации на сайте russia.ru.

    Комментарии (0)
    Пленный боевик «Айдара» назвал руководителей расстрелами «Беркута» на Майдане
    Установлен залетевший в Россию неизвестный лайнер из США
    Объем параллельного импорта в Россию упал до исторического минимума
    Крупнейшее морское орудие Китая заметили на испытаниях
    В Калифорнии захотели запретить детям пользоваться соцсетями
    В РПЦ прокомментировали слова священника о «языческих масленичных гуляниях»
    В Екатеринбурге умер историк Авдонин, обнаруживший останки царской семьи

    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз? Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    США блефуют о подводной слабости перед Китаем

    Американские СМИ бьют тревогу – согласно докладу авторитетной организации, впервые Китай обогнал США по количеству спускаемых на воду подводных лодок. С одной стороны, это действительно признак кризиса американских ВМС. Но при более внимательном рассмотрении легко заметить, что реальная причина таких публикаций – вовсе не слабость США. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    • Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    • «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

      «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 23 февраля: лучшие идеи подарков мужу, отцу и начальнику – готовые подборки

      Каждый год в преддверии 23 февраля перед тысячами женщин встает один и тот же вопрос: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не отправился пылиться на дальнюю полку? Самая распространенная ошибка – выбирать банальные вещи: носки, пену для бритья или дешевый одеколон. Такие подарки давно стали мемами и вряд ли вызовут искренние эмоции. Чтобы не попасть впросак, важно учитывать не только бюджет, но и статус человека, его интересы, возраст и формат ваших отношений. Публикуем полную подборку идей: от практичных подарков мужу и душевных – папе до уместных деловых вариантов для начальника.

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

