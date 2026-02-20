Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.2 комментария
АТОР: Погибшие на Байкале китайские туристы договорились о поездке с местным жителем
Туристы из Китая, погибшие на Байкале, не оформляли экскурсию через официальных туроператоров, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Как сообщает Ассоциация туроператоров, они самостоятельно договорились о поездке с местным жителем, передает РИА «Новости».
В АТОР отметили, что маршрут группы не был согласован с турфирмами и спасательными службами.
По предварительным данным, туристы выбрали участок льда, который не контролировался и не имел специальных меток, свидетельствующих о его прочности.
В отличие от официально открытых ледовых трасс, где толщина льда регулярно проверяется, в данном месте лед еще не набрал достаточной прочности, отмечают в ассоциации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, половина туристов, пропавших после провала машины под лед на Байкале, приехала из Китая по безвизовому режиму.
Спасатели в Ольхонском районе Иркутской области обнаружили тела семи погибших после провала туристического УАЗа под лед Байкала.