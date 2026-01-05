В МВД Татарстана назвали причину массового ДТП с участием 15 автомобилей

Tекст: Катерина Туманова

«Четвертого января 2026 года из-за погодных и дорожных условий на автодороге «Алексеевское – Альметьевск» при ДТП, предварительно, с участием 15 транспортных средств, четыре человека скончались на месте. Информация о происшествии и количестве пострадавших уточняется», – сообщил Зинин.

Он добавил: сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения в условиях ухудшения погодных и дорожных условий.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Татарстане в ДТП с десятью автомобилями погибли четыре человека.

Ранее в Аксайском районе Ростовской области в результате крупного ДТП погибли четыре человека. По факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело.



