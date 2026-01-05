Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.5 комментариев
В МВД Татарстана назвали причину массового ДТП с участием 15 автомобилей
Массовое ДТП с участием 15 автомобилей, в котором погибли четыре человека, стала непогода и сложная дорожная ситуация, сообщил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Чистопольскому району Дмитрий Зинин.
«Четвертого января 2026 года из-за погодных и дорожных условий на автодороге «Алексеевское – Альметьевск» при ДТП, предварительно, с участием 15 транспортных средств, четыре человека скончались на месте. Информация о происшествии и количестве пострадавших уточняется», – сообщил Зинин.
Он добавил: сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения в условиях ухудшения погодных и дорожных условий.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Татарстане в ДТП с десятью автомобилями погибли четыре человека.
Ранее в Аксайском районе Ростовской области в результате крупного ДТП погибли четыре человека. По факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело.