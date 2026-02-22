Синоптик Леус назвал сроки схода снега в Москве и объяснил их

Tекст: Катерина Туманова

Он рассказал, что климатическим нормам в Москве в XXI века соответствует средняя дата схода снежного покрова 30 марта. Однако самым поздний срок был зафиксирован 16 апреля 2012 года и 17 апреля 2013 года.

«В 2012 году в конце февраля снежный покров достигал 39 см, а в марте вырастал до 46 см. В 2013 году снежный покров в конце февраля достигал 40 см, а в марте вырастал до 77 см», – привел он в Telegram-канале снежную статистику.

Сейчас в столице снежный покров порядка 70 см, поэтому, анализируя данные прежних лет, можно предположить, что сход снежного покрова будет позднее средних сроков.

«Скорее всего, близко к самым поздним срокам: предположу, что снег в Москве сойдёт во второй декаде апреля и ближе к её окончанию», – добавил специалист.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, климатолог предупредил о ранней весне и сложном половодье в России. В Москве высота сугробов побила рекорд 1966 года. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила об ожидаемом приходе метеорологической весны в середине марта.



