В крупном ДТП в Ростовской области погибли четыре человека
В результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Аксайском районе Ростовской области четыре человека погибли и еще двое пострадали, сообщило ГУ МЧС по региону.
По информации, опубликованной в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте», ДТП произошло на 1042-м километре трассы М-4 «Дон», недалеко от поселка Красный Колос. Там столкнулись пять легковых автомобилей и большегруз.
Сейчас спасатели ликвидируют последствия происшествия. От МЧС России к работам на месте аварии привлечены 13 специалистов и четыре единицы техники.
