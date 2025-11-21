В ДТП на мосту под Пензой погибли три человека

Tекст: Дмитрий Зубарев

Три человека погибли в результате аварии в Пензенской области, сообщает РИА «Новости».

По информации регионального управления Госавтоинспекции, трагедия произошла 21 ноября в 5.20 утра (мск) на 690-м километре трассы М-5 «Урал» в Городищенском районе.

«По предварительной данным, водитель автомобиля «Лада Приора», мужчина 1989 года рождения, допустил наезд на препятствие (мостовое ограждение) с последующим съездом в кювет и опрокидыванием транспортного средства. После чего произошло возгорание автомобиля. В результате происшествия водитель и два его пассажира, мужчины 1994 годов рождения, скончались на месте», – сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, под Пензой столкнулись фура и автобус, в результате чего пострадали восемь человек.

Ранее в районе Пензы пьяный водитель попытался скрыться от полиции и протащил за машиной автоинспектора.

Российские власти разрабатывают меры по снижению смертельных ДТП на дорогах страны.