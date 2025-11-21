Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времён». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа, и к этому нам предстоит привыкнуть.0 комментариев
В ДТП на мосту под Пензой погибли три человека
Трое мужчин погибли в результате автокатастрофы в Пензенской области, в которой легковой автомобиль после столкновения с мостовым ограждением опрокинулся и сгорел, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Три человека погибли в результате аварии в Пензенской области, сообщает РИА «Новости».
По информации регионального управления Госавтоинспекции, трагедия произошла 21 ноября в 5.20 утра (мск) на 690-м километре трассы М-5 «Урал» в Городищенском районе.
«По предварительной данным, водитель автомобиля «Лада Приора», мужчина 1989 года рождения, допустил наезд на препятствие (мостовое ограждение) с последующим съездом в кювет и опрокидыванием транспортного средства. После чего произошло возгорание автомобиля. В результате происшествия водитель и два его пассажира, мужчины 1994 годов рождения, скончались на месте», – сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Сейчас на месте трагедии работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
