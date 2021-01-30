Как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах

Взгляд
30 января, суббота  |  Последнее обновление — 21:30  |  vz.ru
Разделы

Когда доллар начнет дешеветь

Аналитики ждут 80 рублей за доллар Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Обычно после длинных каникул рубль приходит в себя и укрепляется. Однако на этот раз неудачное стечение факторов играет против российской валюты. Не вовремя вернулся к скупке валюты и Банк России. В итоге отмечается самый резкий спад рубля с октября прошлого года. Ни о каких 68 рублях за доллар уже не может быть и речи, считают эксперты. И все же для рубля еще не все потеряно. Подробности...
Перейти в раздел…

Общую историю России и Украины нужно поделить с пользой

Это уже вторая по счету попытка объявить об украинском происхождении Байдена Общественное достояние/Evan Vucci
/АР/ТАСС
Президент США Джо Байден, на политику которого Киев имеет большие надежды, объявлен потомком династии Рюриковичей, «украинских князей». Переезд демократа в Белый дом является хорошим поводом для России, чтобы размежевать общее историческое наследие с Украиной и на высоком уровне включиться в спор, что в нем – русское, а что все-таки украинское.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как спасти детей из ловушки сетевых манипуляторов

Популярность в соцсетях для подростков важнее, чем предостережения родителей Zuma/ТАСС
Соцсети и видеохостинги вняли увещеваниям Роскомнадзора и начали удалять ролики и сообщения, которые провоцируют подростков выходить на очередные незаконные акции сторонников Навального. Подобные усилия уже частично оправдали себя – накануне беспорядков в прошлую субботу часть опасного контента удалось блокировать. Что еще можно предпринять, чтобы убедить подростков не быть пешками в протестных играх? Подробности...
Перейти в раздел…

Фармацевтические гиганты срывают массовую вакцинацию от COVID-19

В Европе выстраиваются большие очереди из желающих привиться от коронавируса ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС
Великобритания может остаться без вакцины от коронавируса – по крайней мере, европейского происхождения. А все потому, что странам Евросоюза, как внезапно выяснилось, самим не хватает спасительного препарата от COVID-19. Почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки? Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия не должна официально присоединять Донбасс

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Все больше и больше россиян выступает за то, чтобы заканчивать эту тягомотину с Минскими соглашениями и просто вернуть Донецкую и Луганскую Народные республики в родную гавань – естественно, российскую. Однако делать этого нельзя ни в коем случае. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Герои сопротивления опять хотят обмануть небогатого человека

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Идея борьбы с нынешним государством состоит не в том, чтобы даровать людям еще намного больше пенсий, зарплат, больниц, доступных лекарств, низких дотированных тарифов, газовых труб, пособий, стипендий и прочих ништяков. Она состоит в том, чтобы забрать – если для себя, и отдать – если для заграницы. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Прогрессивная интеллигенция ведет к разбитому корыту

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Если представить себе фантастическую ситуацию, в которой люди, которые хотят захватить власть, ее захватили – что они будут делать с 80% населения, которое им не радо? Запугивать, сажать, промывать мозги? Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
Перейти в раздел…

Казаки против мата в интернете

Обсуждение: 14 комментариев

Главу Киргизии ревнуют к Китаю

Главой Госдепа стал критик России

Перейти в раздел…

Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
Подробности...

Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
Подробности...

Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы поддерживаете идею вхождения Донбасса в состав России?
  • Да, за немедленное вхождение

  • Да, за вхождение в перспективе

  • Нет

  • Пока не могу определиться
Сталкивались ли вы с блокировкой или удалением ваших постов в соцсетях?
  • Да

  • Нет

  • Не пользуюсь соцсетями
В России пора ослаблять введенные из-за пандемии ограничительные меры?
  • Да, пора ослаблять

  • Нет, оставить как есть

  • Меры надо ужесточить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В России проиндексировали выплаты военным
    Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром «дворца» в Геленджике Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира Посол США не увидел необходимости в перезагрузке отношений с Россией На перепродаже театральных билетов преступники заработали миллиард рублей
    В Вашингтоне назвали самый большой вызов нацбезопасности США Россия и Иран подписали соглашение о производстве «Спутника V» Франция, Германия и Чехия ограничат въезд из-за коронавируса Эксперт указал, как YouTube мешает разоблачать «расследование про дворец Путина»
    Эксперт рассказал, как накручиваются просмотры ролика о «дворце» Путина Против спонсора Навального возбуждено уголовное дело Экипаж российской яхты задержали в Вануату Для водителей решили ввести новые ограничения на использование автомобилей

    гражданская война


    Названы «плохой» и «очень плохой» для Украины сценарии событий в Донбассе

    «мразь ушастая»


    Слепаков подвергся нападкам и травле за стихи об акциях протеста

    армия и вооружение


    Новейшая САУ «Коалиция-СВ» испытана в режиме «шквал огня»

    Видео

    золотые монеты


    Россия создает новый товар для экспорта

    массовые беспорядки


    Европейцы восстают против власти

    форум в Давосе


    Путин послал позитивный сигнал в Европу

    «токсичный» блогер


    Почему россияне игнорируют акции Навального

    угрозы и оскорбления


    Украинский закон вызвал волну агрессии против защитников русского языка

    РЕЧЬ НА ФОРУМЕ


    Дмитрий Юрьев: Путин сказал о том, что страшнее атомной войны

    ГЕРОЙ ИХ ВРЕМЕНИ


    Максим Соколов: Прививка от демагогической заразы

    ЦЕЛИ И СРЕДСТВА


    Алексей Алешковский: Прогрессивная интеллигенция ведет к разбитому корыту

    на ваш взгляд


    Вы поддерживаете идею вхождения Донбасса в состав России?

    Как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах

    Высокая смертность на российских дорогах сохраняется из-за слабой подготовки водителей    30 января 2021, 21:01
    Фото: МЧС России/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Полиция расследует очередную трагедию на дорогах России - сразу 12 человек погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика. В последние годы число погибших в ДТП в нашей стране неуклонно снижается, однако все еще остается гораздо выше по сравнению с Западной Европой или Японией. Как можно сделать российские дороги более безопасными?

    Попавший под грузовик в Самарской области микроавтобус вез неучтенных пассажиров. Людей в салоне было существенно больше, чем проданных билетов, что является частой практикой на междугородних рейсах. Как сообщил замруководителя следственного управления СК по Самарской области Александр Воеводин, у водителя автобуса был большой стаж, он достаточно долго работал на этом маршруте. По словам очевидцев происшествия, водитель фуры не пытался идти на обгон, а попросту не справился с управлением и выехал на встречную полосу, спровоцировав столкновение.

    Страшная авария, в которой погибли 12 человек, произошла накануне вечером на 873-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе населенного пункта Заборовка Самарской области. Предположительно, речь идет о маршруте Тольятти – Пенза. Столкнулись грузовик DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский рейсовый микроавтобус Citroen, который выехал из Сызрани.

    Среди жертв десять человек – жители Ульяновской области. Как сообщил губернатор области Сергей Морозов, это жители поселков Репьёвка, Крупозавод, Красносельск Новоспасского района Ульяновской области». Семьям погибших выплатят компенсации в размере 1 млн рублей. По данным властей Самарской области, всего в аварии пострадали 24 человека, 11 человек находятся в реанимации, в том числе ребенок, их состояние оценивается от средней тяжести до тяжелого. Власти региона объявили воскресенье днем траура.

    Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков подчеркивает, что на данном участке дороги движение, как пишут некоторые СМИ, было реверсивным, то есть одна и та же полоса может использоваться для движения машин в разных направлениях. «Авария произошла вечером. Судя по всему, кто-то из водителей не заметил реверсивного движения. Я противник ночных пассажирских перевозок. Но у нас ночью снуют автобусы не только из города в город, но из одного региона в другой. Я также допускаю, что на данном участке дороги были приняты недостаточные технические меры для обозначения реверсивного движения. Или был выбран неадекватный скоростной режим», – полагает Лысаков.

    Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, расследованием причин аварии занимается центральный аппарат СК. Региональные власти уже опровергли версию о плохих дорожных условиях. По словам министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина, на момент аварии «дорога была в проезжем состоянии».

    Снижение смертности от ДТП – одна из насущных задач для России. С 2006 года число погибших в ДТП в нашей стране сократилось почти в два раза. К 2024 году МВД планировало выйти на снижение смертности на дорогах в 3,5 раза, а к 2030 году – вообще на нулевой уровень смертности от ДТП. Впрочем, президент не так давно смягчил этот план и поручил правительству в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» добиться к 2030 году снижения показателя смертности в ДТП до четырех человек на 100 тысяч (с нынешних 16 на 100 тысяч).

    В прошлом году смертность на российских автодорогах снизилась на 5,4%, достигнув рекордно низкого уровня за всю современную историю страны. На региональных дорогах произошло снижение на 1,5%, на муниципальных – 7,5%, а на федеральных – 11%. Как отмечали многие эксперты, свою роль сыграла пандемия – из-за ограничений и карантина на дорогах снизилось число автомобилей. По данным Росстата, в 2019-м в ДТП в России погибло 16 981 человек (меньше, чем в 2018-м – более 18 тысяч). Почти 5 тыс. погибших были пешеходами.

    И все же по сравнению с странами Запада российская статистика выглядит не слишком оптимистичной. По данным Еврокомиссии, в ЕС в 2019 году самыми безопасными с точки зрения ДТП странами были Швеция (22 смерти на миллион) и Ирландия (29 на миллион). Аутсайдерами оказались Румыния (96 на миллион), Болгария (89 на миллион) и Польша (77 на миллион).

    В 2018 году Россия в мировом рейтинге по уровню смертности в ДТП находилась на 104 месте – 18 человек на 100 тысяч жителей. Примерно такие же показатели в Камбодже, Таджикистане и Колумбии. Заметные успехи демонстрируют японцы. В прошлом году смертность на дорогах Японии стала рекордно низкой – погибли чуть больше 2,8 тысячи человек, а общее число ДТП сократилось на 20 процентов.

    Лысаков напомнил, что согласно статистике, только 6-8% случаев ДТП происходят по вине пьяных водителей. Именно в таких авариях часто погибает несколько человек. Эти ДТП обычно широко освещаются в СМИ, поэтому у многих складывается ошибочное представление о том, что по вине пьяных водителей гибнет больше всего людей. «В 23-25% случаев причиной ДТП является состояние дорожного полотна: ямы, ухабы, отсутствие освещения. Но 70% аварий происходят из-за грубого нарушения правил дорожного движения (ПДД)», – подчеркивает депутат.

    Лысаков высказывает сомнения в реализуемости планов по снижению смертности на дорогах. «В свое время мы адаптировали под себя шведскую программу Zero для достижения нулевой смертности на дорогах. В Швеции реально выполняют эту программу. Но добиться таких же результатов в России сложно, потому что мы в основном надеемся на ужесточение наказания и на систему автоматической фото-видеофиксации нарушений. Но мы не уменьшим число аварий таким образом», – уверен политик.

    По его словам, «настоящая система безопасности автомобилистов строится на формировании стереотипа законопослушного поведения. Мы должны формировать этот стереотип к уважению своей и чужой жизни еще с горшка. Но с этим, к сожалению, имеются проблемы. Нет социальной рекламы, которая мощно воздействует на сознание и подсознание. Ролики продолжительностью 20-30 секунд достают чуть ли не до костного мозга... 60-70% посмотревших ролики меняют свое отношение к движению на дороге», – утверждает собеседник.

    Кроме того, полагает депутат, нужно улучшать дороги, из-за неудовлетворительного состояния которых в некоторых регионах происходит до 70% аварий, а также строить новые.

    Зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов уверен, что одна из основных проблем - нехватка средств на обустройство дорог.

    Все быстрые и дешевые меры по снижению смертности на дорогах, по его словам, в России давно приняты.

    Не так давно Холодов общался с финскими представителями, которые проанализировали аварийный участок одной из российских дорог и предложили несколько пунктов по его модернизации. Вопрос о том, можно ли обойтись каким-нибудь одним пунктом, ввел финнов в ступор. «У нас, к сожалению, не хватает денег на весь комплекс мер. Страна большая и дороги надо приводить в порядок везде, а это огромные бюджеты. Условно говоря, если на дороге протяженностью тысячу километров не хватает фонарей, то это невозможно сделать дешево в плане затрат на строительство и оплаты электричества», – пояснил Холодов.

    Собеседник согласен, что на высокой аварийности также сказываются традиционные для России проблемы с низким уровнем подготовки водителей. «Подготовка водителей – это очень важный момент. Проблема в том, что автошколы выпускают «полуфабрикаты», то есть людей натаскивают на сдачу экзамена, а не на реальное управление автомобилем. Но если учить людей хорошо, то бюджет увеличится в разы. Учеба будет стоить не 30, а 300 тысяч. Может быть, было бы правильным решение выпустить на дороги не 100 человек, но 10 подготовленных», – полагает Холодов. Он считает, что еще одним инструментом по снижению смертности на дорогах могло бы стать ужесточение выпускных экзаменов из автошкол и увеличение часов обучения.

    Член ОП убежден, что для России правильным путем к снижению смертности на дорогах был бы финский опыт. Там используют камеры на дорогах с целью прежде всего не штрафовать, а предупреждать нарушения, именно поэтому большая часть приборов – это муляжи. По его словам, в России уже начали идти этим путем, например, на КАД Санкт-Петербурга камер так много, что у водителей появилась привычка соблюдать скоростной режим. «Все едут 110 км.ч. плюс погрешность. И это существенно снизило аварийность», – указал эксперт.

    Кроме того, ряд других специалистов по дорожному движению неоднократно указывали, что для снижения количества смертельных ДТП требуется ужесточить наказание водителей за рискованное и опасное вождение. Иначе говоря, имеет значение не только умение водить машину, не только качество дорожного полотна, но и дисциплина на дороге. Высказывались претензии и к составлению самой статистики о причинах тяжелых ДТП - ведь именно понимание того, как зарождается и происходит авария, поможет бороться с их повторениями, однако текущая методика статистики на этот счет несовершенна. 


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •