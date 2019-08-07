Зачем коммунальщики поливают дороги в дождь?

Для чистоты и безопасности. И обусловлено это рядом причин.

Мыть дороги в России стали еще в Российской империи. В 1870 году в Киеве вышла книга Егора Головачева «Об устройстве земских дорог и отношении их к железным путям для развития производительности в России», в которой он заключил, что полив поможет делать более качественные, плотные дороги из щебня. Это дало толчок развитию дорожного строительства в стране и, соответственно, методам ухода за будущими магистралями.

Сразу надо сказать, что сейчас коммунальщики моют дороги не только в дождь. Сколько раз в день спецтехника выйдет на улицы, может зависеть от погоды. К примеру, в Москве в июньскую жару 2019 года дороги поливали каждые два часа – и не просто поливали, а скорее орошали – машины направляли струи вверх, охлаждая тем самым и воздух тоже. В жару это особенно нужно для того, чтобы асфальт не деформировался, а также чтобы он не стал своеобразной сковородкой для проходящих рядом жителей.

Такой режим действует, если средняя температура в городе держится выше +25°. В остальное время с мая по октябрь дороги моют 3-4 раза в день, в том числе ночью и в дождь.

А в дождь зачем?

Причин несколько. Первая – так можно сэкономить воду. Хоть в машинах коммунальщиков она и техническая, а не питьевая, рациональное зерно в подобном подходе, безусловно, есть. Вторая, о которой уже высказались, кажется, все коммунальщики, а с ними и столичные власти – так легче очистить дорогу. Дожди прибивают грязь, пыль и различный мусор к дороге, вода размягчает все, что прилипло к асфальту, а сильная струя поливальной машины отправляет все это к обочине, к стокам.

«При мытье дорог работает тот же принцип, что и, к примеру, при стирке.

Предварительное замачивание позволяет хозяйкам справляться даже с самыми сильными загрязнениями», – говорил РИА Новости бывший и. о. руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Андрей Цыбин.

То есть если в жару дороги поливают, чтобы охладить их и воздух вокруг, то в дождь – чтобы их отмыть. При высокой температуре это не сработает. За поливалками должны ехать машины, собирающие у обочин мусор, прибитый струями. Скорость первых – 30 км/ч, вторых – 7 км/ч. Так что даже если первые и отправят смоченный мусор, пух и пыль к тротуарам или отбойникам, то вторые просто не успеют его собрать – он высохнет и его снова разнесет по всей дороге.

Зачем вообще мыть дороги?

На самом деле не только для их чистоты. У асфальтобетонного покрытия пористая структура, и мелкие частицы грунта, шин, бензина и прочего могут попросту забивать его, делать более «гладким», чем оно должно быть. А это уже снижает вероятность нормального сцепления автомобилей с дорогой, особенно в дождь. И, соответственно, ведет к авариям. Так что мыть нужно и для чистоты, и для безопасности. Иногда моют даже со специальными шампунями – обычно перед заморозками, чтобы расчистить покрытие для реагентов.