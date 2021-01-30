Сбежавший из парка развлечений волк покусал мужчину в Ульяновске Столкнувшийся с фурой под Самарой микроавтобус ехал с неучтенными пассажирами 30 января 2021, 11:09 Текст: Абдулла Шакиров

Водитель попавшего под грузовик в Самарской области микроавтобуса вез неучтенных пассажиров. Людей в салоне было существенно больше, чем проданных билетов. Проверку инцидента инициировали из-за того, что в микроавтобусе находились неучтенные пассажиры, что является частой практикой на междугородних рейсах. Погибший водитель автомобиля жил на конечной остановке маршрута. По всей видимости, он не смог отказать односельчанам, направлявшимся домой, и взял их по пути, передает «НТВ». Водитель автобуса имел большой стаж и достаточно долго работал на этом маршруте, сообщил заместитель руководителя следственного управления СК по Самарской области Александр Воеводин. Очевидцы же происшествия рассказали, что водитель фуры не пытался идти на обгон, а попросту не справился с управлением и выехал на встречную полосу, врезавшись в микроавтобус. Тем временем региональные власти версию о плохих дорожных условиях отвергают: по словам министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина, на момент аварии «дорога была в проезжем состоянии». Между тем стало известно, что большинство погибших в ДТП – жители Ульяновской области. Власти региона объявили воскресенье днем траура, сообщил губернатор области Сергей Морозов. «Завтрашний день объявлен днем траура в Ульяновской области по нашим землякам, которые погибли в страшной аварии в Самарской области… десять наших земялков погибли, пятеро получили серьезные травмы. Наш регион скорбит. Произошедшая авария – большое горе для жителей Ульяновской области. Мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших», – написал глава региона в Facebook. Вечером в пятницу на 873-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе населенного пункта Заборовка Самарской области столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Сообщалось, что погибли 12 человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Делом займется центральный аппарат СК.

Немецкие СМИ: Фильм Навального о «дворце» был сделан в Германии по заказу из США 29 января 2021, 16:45

Фото: Алексей Навальный/YouTube

Текст: Евгений Романов

Над фильмом Алексея Навального о «дворце» Владимира Путина работала немецкая кинокомпания Blackforest Studios. Предложение сотрудничать с российским блогером поступило руководству компании из США. А сам фильм был снят продюсерской компанией из Лос-Анджелеса, сообщают немецкие СМИ. Немецкая газета Stuttgarter Zeitung раскрыла подобности о том, кто на самом деле работал над фильмом блогера Алексея Навального о якобы принадлежащем президенту Владимиру Путину «дворце» в Геленджике. Как выяснили немецкие журналисты, фильм, который неделю назад появился на сайте YouTube, «был снят продюсерской компанией в Лос-Анджелесе». Как пишет издание, Навальный, который с сентября прошлого года находился в Германии, работал над фильмом не только во Фрайбурге, но и в коммуне Кирхцартен (район Брайсгау-Хохшварцвальд). Здесь же с ноября 2020 года разместилась Blackforest Studios – профессиональная студия кино и телевидения во главе с двумя жителями Фрайбурга – Ниной Гвин Вейланд и Себастьяном Вейландом. Оба много лет проработали в американской киноиндустрии и теперь открыли свою студию в Шварцвальде. Как говорит сам Вейланд, в начале декабря студия получила запрос из США о том, есть ли у нее свободные производственные мощности. В условиях строгой секретности началась работа над фильмом Навального. Во время процесса Навальный вел себя вежливо. «Однажды мы вместе выпили джин из Шварцвальда», – рассказал Вейланд, добавив, что работа с блогером велась профессионально. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование» Навального. Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Журналисты телеграм-канала Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в «расследовании». Они отметили, что «дворец» в Геленджике находится на этапе строительства: сделан только фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки. Слепаков ответил на атаку сторонников Навального новым стихотворением 29 января 2021, 21:01

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Юморист Семен Слепаков ответил новым стихотворением на выпады сторонников блогера Алексея Навального в свой адрес. Ранее шоумена раскритиковали за то, что он якобы пишет свои стихи об акциях протеста в России по указке Кремля. Слепаков в своем Instagram написал в стихотворной форме ответ тем, кто ранее в комментариях раскритиковал его предыдущие стихотворения о незаконных митингах. Юморист отметил, что у него нет желания «отбиваться от оравы», вместо этого он предпочитает полежать у моря на матрасе и выпить пива. «Ваш праведный и столь истошный вой не очень мне приятен как поэту, но, поразмыслив, я кладу на эту агрессию свой орган половой», – отшутился Слепаков. Он обратил внимание, что «бесконечно либеральный» посыл сторонников Навального предполагает, что в России в случае смены власти «будут какать радугою пони», а народ «освободится от оков». Артист пояснил, что сам оценивает такое развитие ситуации совсем по-другому. «А мне сценарий видится иной – что управлять придет моей страной, коль вдруг народный гнев огонь раздует, лишь более отвязное жулье», – раскрыл он свою точку зрения. Юморист выразил благодарность тем, кто высказался в его поддержку, и отметил, что не собирается злиться на тех, кто выступил против него. Слепаков в конце стихотворения призвал «хоть чуть-чуть беречь друг друга», поскольку в настоящий момент России приходится «очень туго». Напомним, Слепаков написал стихотворение, в котором рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. В нем он упомянул и нападение на машину с «мигалкой», и избиение толпой человека на Пушкинской площади, который публично выражал несогласие с позицией митингующих. В ответ на это сторонники Алексея Навального раскритиковали юмориста. Жена Навального Юлия написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а экс-глава предвыборного штаба блогера Леонид Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля. Слепаков в комментариях попросил Навальную, если ей не нравится его позиция, вырезать его песни из «ваших прекрасных фильмов». Он отметил, что уважает ее точку зрения, но не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми сторонники Навального пытаются достичь своих целей. А Волкову ответил более жестко: «Если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – у вас нет ковида. Плохая – от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте». Журналисты проникли внутрь дворца в Геленджике 29 января 2021, 12:37

Фото: Mash Video/YouTube

Текст: Евгения Шестак

Журналистам издания Mash удалось попасть внутрь «дворца» в Геленджике, который фигурировал в расследовании блогера Алексея Навального. Из репортажа следует, что здание находится на нулевом этапе строительства. «Дворец Путина, детский лагерь круглогодичного пребывания – как его только не называли. Роскошный дом из расследования Алексея Навального обсуждали все. И нам, конечно, тоже захотелось увидеть это все своими глазами», – объяснили журналисты проекта Mash. Один из строителей дворца согласился провести экскурсию для журналистов. Он отвел для съемки не более часа. На опубликованных кадрах видно, что основные работы завершены только на фасаде здания. Внутри комнат идут начальные строительные работы. Объект планируют сдать через пять-шесть лет, при этом кто является заказчиком – строители не знают. «Приезжающих ко дворцу встречает парадный вход без ворот – их здесь просто нет. Никакой вам копии царского орла с короной Зимнего дворца. Описать локацию довольно просто – это один большой бетон. По сути все находится на нулевом этапе строительства», – говорится в репортаже. Журналистам удалось увидеть 16 одинаковых помещений и «бетонную комнату за бетонной комнатой». Кроме того, где в расследовании Навального располагалась кальянная, находится «бытовка» строителей. Так называемая комната грязи оказалась помещением, которое находится на начальном этапе строительства, а «аквадискотеку» строители называют фонтаном, который также не работает. Вместе с тем на кадрах видны доски, провода, бетонные блоки и надписи: «розетки не работают». «Вокруг куча рабочих. На каждом шагу встречаешь строителей. Пока мы осматривали владения, ребята сверлили, бурили и занимались тем, чем должны заниматься... Если честно, было достаточно скучно. Не удалось увидеть тот самый дворец», – говорится в репортаже. «Вокруг куча рабочих. На каждом шагу встречаешь строителей. Пока мы осматривали владения, ребята сверлили, бурили и занимались тем, чем должны заниматься... Если честно, было достаточно скучно. Не удалось увидеть тот самый дворец», – говорится в репортаже. Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Эксперт: Фильм Навального про «дворец» рассмешит любого делавшего ремонт человека 29 января 2021, 22:00 Текст: Андрей Резчиков,

Артур Приймак

«В так называемом дворце Путина даже пол не выровнен. То, что показал Навальный, – просто издевательство над здравым смыслом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Так он прокомментировал видео журналистов канала Mash, побывавших в здании, которое якобы 15 лет строят для президента. Но вместо описанных в фильме Навального аквадискотек и шикарных интерьеров они там увидели голый бетон. «Очевидно, что Путин к этой постройке не имеет никакого отношения. Константиновский дворец в 2004 году воссоздали из руин за кратчайшие сроки. А если верить фильму, дворец Путина не смогли довести до конца за 15 лет. Это смешно», – отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин. В пятницу журналисты телеграм-канала Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента Владимира Путина. Журналисты Mash продемонстрировали, что «дворец» в Геленджике находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. «Навальный заявлял, что это, мол, был готовый объект, с которого якобы после того, как там появилась плесень, все ободрали. Что это за «дворец президента», который покрывается плесенью? Обдирают не электрику, а только внешнюю отделку. В этом здании, судя по видео, ничего нет вообще. Все находится на начальном этапе строительства. Нет даже электричества», – заметил Данилин. Нет и ворот, которые, как утверждал Навальный в своем «расследовании», скопированы с ворот Зимнего дворца в Петербурге, подчеркнул эксперт. Что касается нашумевшего «склада грязи», то Данилин напомнил, что на самом деле в переводе с английского это обычная гардеробная-раздевалка. «В реальности журналисты Mash, которые побывали там, показали нам, что это душевая. Но теоретически это может быть раздевалка перед душевой. Жалкий фонтан представили нам как аквадискотеку», – пояснил Данилин. «Где мебель, которая перечислена в видео Навального? Там даже стены еще не побелены, пол не выровнен. Для любого человека, который делал ремонт, то, что показал Навальный, – не просто смешно, а издевательство над здравым смыслом, над логикой и над совестью», – отметил Данилин. Одним из самых слабых мест в фильме Навального эксперт называет информацию, что дворец строится уже 15 лет. «Очевидно, что Путин ко всему этому не имеет никакого отношения. Крымский мост построили за три года. А если верить фильму, дворец Путина не смогли довести до конца за полтора десятилетия», – подчеркнул политолог. Очевидно, что блогер использовал свое псевдорасследование как инструмент удара по президенту, уверен Данилин. «А западные спецслужбы, агентом которых является Навальный, используют блогера, чтобы он нам все это лил в уши. Но что это за расследование, которое можно с легкостью опровергнуть?» – добавил эксперт. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Зеленскому посоветовали не возлагать цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве 29 января 2021, 18:08

Фото: president.gov.ua

Текст: Алексей Дегтярев

Правительство Украины предложило президенту Владимиру Зеленскому больше не возлагать цветы к памятнику Неизвестному солдату в Киеве во время государственных визитов иностранных лидеров. В украинском кабмине предложили во время официального или государственного визита предусмотреть церемонию возложения главой иностранного государства, парламента или правительства цветов к одному из памятников защитникам Украины, а не венка к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Отмечается, что речь идет о памятниках воинам, погибшим во Второй мировой, во время проведения международных операций по поддержанию мира и безопасности, участия в силовой операции в Донбассе или мерах по обеспечению национальной безопасности и обороны. Также в кабмине предложили предусмотреть изменения в церемонии инаугурации президента страны таким образом, чтобы она включала возложение венка к вышеуказанным памятникам, а не к Могиле Неизвестного Солдата. С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. В ДНР предсказали «революцию» в отношениях с Украиной 29 января 2021, 11:46

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Текст: Ирина Яровая

«Намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области – это маленькая революция в самой постановке вопросов о будущем Донбасса и наших отношениях с Украиной», – заявил газете ВЗГЛЯД военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский, комментируя первые итоги интеграционного форума «Русский Донбасс», открывшегося в Донецке. «На форуме прозвучали два основополагающих тезиса, которые могут привести к очень значительным политическим последствиям. Во-первых, стало понятно, что в Донецке взят однозначный курс не просто на интеграцию с Россией, а на присоединение к ней. С учетом того, что на встрече присутствовали российские политические деятели и медийные персоны, это не просто наше желание, а большая двусторонняя работа», – уверен командир бригады «Восток» ополчения ДНР, экс-глава совета безопасности республики Александр Ходаковский. Вторым важным моментом, озвученным на форуме, собеседник назвал намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области, значительная часть которой в настоящий момент контролируется вооруженными силами Украины. «На форуме произошла маленькая революция в постановке этого вопроса. Вплоть до вчерашнего дня мы продолжали на официальном уровне повторять мантру о необходимости выполнения Минских соглашений, которые в конечном итоге должны были привести нас к возвращению в состав Украины на каких-то автономных правах», – напомнил Ходаковский. «Но вчера произошел поворот всей доктрины в диаметрально противоположную сторону. Мы ясно дали понять, что «Минску», о котором не было сказано ни слова за шесть часов бесед, мы больше не верим. И если раньше мы виляли, петляли, ходили вокруг этой наряженной елки под названием «Минские договоренности», то теперь мы наконец обсудили отход от них, и этот факт сложно переоценить», – подчеркнул собеседник. Ходаковский предположил, что вероятный отказ от дальнейшего исполнения Минских договоренностей будет использован «противниками для выдвижения новых обвинений против России». «Конечно, форум будет использован для того, чтобы обвинить и Москву, и нас в том, что мы похоронили Минские соглашения. Но они были настолько никчемны, что и хоронить там нечего», – констатировал он. Однако, по мнению Ходаковского, скорому присоединению Донбасса к России мешает достаточно много факторов. «Мы понимаем, что такой шаг спровоцирует большое давление Запада на Россию. Кроме того, вокруг России и внутри нее сейчас сложились такие обстоятельства, с которыми сложно не считаться, поэтому надо понимать – одними желаниями горы не сдвинуть. Мы говорим о возвращении Донбасса домой, как о сложном и долгом процессе, который не может быть совершен в одночасье. Пока мы можем сделать только так, чтобы де-факто ДНР стала частью России уже сейчас, а де-юре тогда, когда для этого сложится благоприятная обстановка», – заключил собеседник. Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить», – заявила Симоньян. Интеграционный форум «Русский Донбасс» начался в четверг в Донецке с целью обсудить и принять доктрину идеологических основ политики Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Форум проходит в Центре славянской культуры при участии общественных деятелей, ученых, журналистов из республик Донбасса и России, глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, депутатов Госдумы, передает ТАСС. Обсуждение доктрины пройдет в течение двух дней. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Впервые раскрыты характеристики ракетного комплекса «Ярс» 29 января 2021, 16:52

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Министерство обороны России впервые рассказало о характеристиках стратегического комплекса мобильного базирования «Ярс-С», оснащенного межконтинентальной баллистической ракетой. Комплекс предназначен для поражения всех видов стратегических целей с возможностью маневрирования. «Ярс-С» имеет калибр 1,86 метра, длина ракеты составляет 17,8 метра, дальность полета – до 10 тыс. километров. Масса полезной нагрузки комплекса – 1250 килограммов, передает РИА «Новости». Ранее в рамках Единого дня приемки военной техники командир Барнаульской ракетной дивизии генерал-майор Александр Прокопенков сообщил, что она будет полностью перевооружена «Ярс-С» до конца 2021 года. В декабре 2020 года командующий Ракетных войск специального назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев анонсировал перевооружение двух полков на комплексы «Ярс». В том же месяце в Минобороны сообщили, что в Барнаульском ракетном соединении состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство ракетного полка, оснащенного ПГРК «Ярс». «Ярс» (РС-24) – стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью. Ранее комплексами «Ярс» были полностью перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии. В Кремле ответили на вопрос о присоединении Донбасса к России 29 января 2021, 13:37

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Вопрос о вхождении Донбасса в состав России на повестке не стоит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя призыв Маргариты Симоньян «забрать Донбасс домой». «Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит», – цитирует ТАСС Пескова. Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить», – заявила Симоньян. Лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин заявил, что в Киеве после принятия ДНР и ЛНР в состав России произойдет политический переворот и президентом Украины станет Тарас Бульба. Военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский заявил газете ВЗГЛЯД, что «намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области – это маленькая революция в самой постановке вопросов о будущем Донбасса и наших отношениях с Украиной». Британский политолог выпустил разрушающую западные стереотипы книгу о России 29 января 2021, 17:42 Текст: Елена Мирошниченко

Британский политолог, редактор и издатель журнала Politics First Маркус Пападопулос написал книгу «Вставай Россия», которая призвана помочь американским и британским читателям преодолеть стереотипы и выйти за рамки господствующей сегодня на Западе интерпретации современной истории. «Моя книга расскажет как американцам, так и британцам о том, как 88 процентов общих военных потерь нацистской Германии во Второй мировой войне были понесены в борьбе с Красной Армией, следовательно, исход войны был решен на восточном фронте, они узнают, что Советский Союз не был «тюрьмой народов», как изображается на Западе, и что большевистское государство добилось многих успехов для обычного советского человека. Они поймут, что конец СССР стал началом тяжелого периода для народа России, а также для всех других народов бывшего Советского Союза, они поймут, что под руководством Владимира Путина Россия больше не является дряхлой страной, какой она была в 1990-х годах, и сегодня может заботиться о своих гражданах у себя дома и защищать свои интересы во всем мире», – цитирует автора ТАСС. Пападопулос рассказал, что в книге рассматриваются факторы, которые поспособствовали распаду СССР, а также их влияние на события, происходящие в современной России и за рубежом. Также на страницах своей книг политолог проводит анализ отношений РФ с 25 странами, начиная с постсоветского пространства, которые он «считает необходимыми для вновь обретенной власти Москвы на международной арене». Для каждой страны обязательно описывается исторический фон. Среди стран, которые рассмотрел Пападопулос, есть Азербайджан, Белоруссию, Болгарию, Венесуэлу, Иран, Китай, Кубу, Северную Корю, Сербию, Сирию, Украину. Основной причиной, по которой политолог решил написать книгу о России, он назвал «цензуру в Великобритании, которая выражена еще более, чем в США», а также то, что его труд «полностью расходится с официальной британской интерпретацией событий в России». Напомним, бывший президент США Барак Обама в своей новой книге «Земля обетованная» (A Promised Land) выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин продемонстрировал открытость в отношении концепции перезагрузки американо-российских отношений. Финляндия разработала сценарии отказа от электроэнергии из России 29 января 2021, 12:13

Фото: Евгений Разумный/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Финский оператор электросетей Fingrid разработал несколько сценариев развития рынка электроэнергии страны, два из них предусматривают отказ от импорта электричества из России к 2035 году. Соответствующий материал компания обнародовала в пятницу. Первый сценарий, где Финляндия рассматривается как нетто-экспортер электроэнергии, и второй, предусматривающий климатически нейтральный рост электроэнергетики, предполагают, что к 2035 году действующая между странами линия электропередачи 400 кВ ПС Выборгская – ПС Юлликкяля будет модернизирована и продолжит работать и на экспорт, и на импорт, передает ТАСС. «Третий сценарий, предполагающий развитие ветроэнергетики, и четвертый, предполагающий развитие солнечной энергетики, исходят из того, что поставок электроэнергии между Финляндией и Россией не будет», – отметили в компании. Последний из четырех сценариев также предполагает, что после ввода в эксплуатацию АЭС Олкилуото-3 Финляндия не будет больше эксплуатировать никакие другие новые АЭС, включая финско-российскую АЭС Ханхикиви-1. Альтернативой крупным атомным станциям, полагают в Fingrid, в 2030-х годах станут АЭС малой мощности. По данным российского оператора экспорта электроэнергии «Интер РАО», объем экспорта электричества из России в Финляндию в 2019 году составил 7 млрд киловатт-часов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Затем украинское правительство внесло в Верховную раду законопроект, согласно которому до 31 декабря 2021 года будет запрещен импорт электроэнергии из Белоруссии и России. В июле на Украине завели дело о госизмене за импорт электроэнергии из России. В январе Белоруссия экстренно поставила Украине электроэнергию. Также Украине пригрозили отключением электричества из-за дефицита угля. Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить. Большунов назвал победу на Кубке мира лучшим ответом на инцидент в Финляндии 29 января 2021, 15:21 Текст: Абдулла Шакиров

Победа в пятницу в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Швеции стала лучшим ответом на инцидент финским лыжником Иони Мяки, произошедший на этапе Кубка мира в Финляндии, заявил российский лыжник Александр Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ». «Это лучший ответ всем, когда нас прессуют и критикуют, мы становимся сильнее. Критикуйте меня больше, а я в свою очередь буду становиться сильнее и доказывать своими результатами. С какими мыслями выходил сегодня? Бежать и показывать достойный результат», – передает ТАСС слова спортсмена. «В «разделке» ты идешь один и показываешь всю свою мощь, на что ты способен и на что готов. Хочу сказать спасибо тем, кто поддерживает и кто не поддерживает меня», – добавил Большунов. Отец Большунова согласился с сыном и заявил, что его победа на этапе Кубка мира в Швеции доказывает его правоту в скандальном эпизоде с финским лыжником «Видно, что психологически его сломать не удалось – он провел достойную гонку. Негатив на него давил, но сегодня он показал честную борьбу. Были соперники, которые шли по сашиному времени, но у них не получилось его обойти. Справедливость восторжествовала, долго ждать не пришлось», – сказал отец спортсмена. В пятницу россиянин выиграл гонку на 15 километров с раздельными стартом свободным стилем в шведском Фалуне. Он финишировал с результатом 32 минуты 33,3 секунды. Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер, проигравший Большунову 1,8 секунды, третье – его соотечественник Шур Рете (+23,9 секунды), передает РИА «Новости». В свою очередь президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что испытала гордость за Большунова после его победы на этапе Кубка мира в Швеции. Она сообщила, что пока не рассуждает о шансах сборной России на победу в эстафете на чемпионате мира, поскольку до него еще целый месяц. «Сегодня мы видели прекрасную гонку, которую Саша провел замечательно. Я очень рада и счастлива. Горжусь Сашей, как и прежде. Мы пробежали «Тур де Ски», были в Лахти. У нас есть еще месяц, чтобы подготовиться к чемпионату мира – точно так же, как у норвежцев и всех остальных сборных», – сказал Вяльбе. По мнению главы ФЛГР, на победу в эстафете на ЧМ, который пройдет с 23 февраля по 7 марта в германском Оберстдорфе, претендуют две-три сборные. В прошлое воскресенье первая команда сборной России по лыжным гонкам была лишена бронзовых медалей, выигранных в эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахти, за неспортивное поведение Большунова. После финиша он врезался в лыжника сборной Финляндии, из-за чего жюри приняло решение дисквалифицировать российскую команду. Позже в правоохранительные органы Финляндии поступило заявление на Большунова: ему вменяют нанесение увечий финскому сопернику. Волкова объявили в розыск за призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях 29 января 2021, 15:20

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Следователи объявили в розыск руководителя сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонида Волкова, сообщил Следственный комитет России. Уголовное дело возбуждено из-за видеозаписей, на которых Волков призывает несовершеннолетних участвовать в незаконных акциях, сообщается на сайте ведомства. «На основании собранных по делу доказательств, в том числе в соответствии с выводами лингвистического исследования, которым в высказываниях установлены призывы к несовершеннолетним, склоняющие их к участию в митингах, в отношении Волкова вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ «Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий». Волков объявлен в розыск», – уточнили в СК. Ранее Следственный комитет сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении Волкова. Напомним, еще накануне митингов следствие завело дело по факту вовлечения подростков через интернет в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни. Также СК возбудил уголовные дела по фактам противоправных действий при несанкционированной акции в центре Москвы в субботу. Вымогавшая деньги у Никаса Сафронова модель получила срок 29 января 2021, 16:26 Текст: Елена Мирошниченко

Модель Марину Рудницкую и ее подругу Татьяну Морозову признали виновными в покушении на мошенничество, потерпевшим в этом деле стал художник Никас Сафронов, заявили в пресс-службе Таганского суда Москвы. Рудницкая была освобождена в зале суда, Морозова получила условный срок, передает ТАСС. Уточняется, что Рудницкая была приговорена к одному году и семи месяцам заключения в исправительной колонии общего режима, однако суд посчитал назначенное ей наказание отбытым, так как модель находилась под стражей в период с 31 декабря 2019 года по 29 января 2021 года. Что же касается Морозовой, суд назначил ей один год и шесть месяцев заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Уточняется, что Назначенное Морозовой наказание признано условным с испытательным сроком на 1,5 года. В январе 2020 года суд Москвы заключил под стражу Рудницкую и ее подругу, подозреваемых в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей. По данным следствия, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала и пригрозила, что выступит с разоблачением в одном из шоу на федеральном канале. За свое молчание она через подругу, которая выступила в качестве посредника, потребовала у Сафронова около 500 тыс. рублей. Женщины были задержаны сотрудниками полиции с поличным во время передачи денег. Изначально следствие инкриминировало фигуранткам дела совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). В суд дело поступило уже с переквалификацией обвинения на ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Санкция этой статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Представители TikTok, Facebook и Telegram вызваны в Роскомнадзор 29 января 2021, 23:50 Текст: Алина Назарова

Представители соцсетей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызваны в Роскомнадзор для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в протестах. «Представители TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызваны в Роскомнадзор. Роскомнадзор направил в адрес руководства социальных сетей письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Там напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. «Законодательство также позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаление. Такое право дает ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», – подчеркнули в Роскомнадзоре. Ранее Роскомнадзор сообщал, что российские и зарубежные соцсети начали удалять информацию с призывами к участию подростков в несанкционированных акциях 31 января. Тем временем Комиссия ОП России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей призвала Роскомнадзор инициировать удаление приложения TikTok из официальных магазинов приложений App Store и Google Play для российских пользователей в случае распространения им противоправного контента. В свою рчередь Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам и страницам в социальных сетях, на которых размещены призывы к участию в несогласованных акциях. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Общественная палата поставила вопрос об удалении TikTok из Appstore и Google Play 29 января 2021, 18:30 Текст: Елена Мирошниченко

Комиссия ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей призвала Роскомнадзор инициировать удаление приложения TikTok из официальных магазинов приложений App Store и Google Play для российских пользователей в случае распространения им противоправного контента. «В случае дальнейшего распространения через платформу нарушающего закон контента предлагаем рассмотреть возможность об инициировании удаления приложения TikTok из официальных магазинов приложений App Store и Google Play для российских пользователей», – цитирует обращение Российское агентство правовой и судебной информации. Комиссия ОП РФ получает сообщения от представителей родительских и просемейных организаций, касающиеся проблемы соблюдения платформой TikTok законодательства России о нераспространения среди детей контента, содержащего призывы к участию в несогласованных массовых акциях, заявил ее председатель Сергей Рыбальченко. Также сообщается, что Совет отцов при Уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка обратился к Роскомнадзору с просьбой заблокировать TikTok на территории России из-за размещения на платформе призывов к участию подростков в несогласованных акциях. Ранее с требованиям принять необходимые меры для прекращения распространения противозаконных материалов к руководству соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники» обратились Лига безопасного интернета и Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ). Во время мониторинга распространения противоправной информации Лига безопасного интернета нашла в соцсетях более 60 тысяч публикаций с призывами к гражданам, в том числе к детям, к участию в несанкционированных акциях 31 января 2021 года, сообщается на официальном сайте организации. В то же время резкий рост в интернете пропаганды экстремистских действий отметили и в РОЦИТ, сообщается на сайте центра. Отмечается, что в социальных сетях происходит целенаправленное таргетирование указанных материалов на несовершеннолетнюю аудиторию. Со своей стороны Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров на своем сайте напомнила руководству соцсетей, что с 1 февраля 2021 года, согласно новому закону, соцсети должны самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент. Об этом сообщается на сайте Ассоциации. Ранее Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам и страницам в социальных сетях, на которых размещены призывы к участию в несогласованных акциях. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Роскомнадзор сообщил, что российские и зарубежные соцсети начали удалять информацию с призывами к участию подростков в несанкционированных акциях 31 января.