В России резко выросло число аварий с участием такси

Число аварий с такси в России поднялось на 60%, за девять месяцев этого года оно составило 2,7 тыс. ДТП, заявил начальник организационно-аналитического управления ГИБДД Сергей Рыжов.

«Наибольший вклад дают нарушения, связанные с желанием быстро проехать и доставить клиента. Это несоблюдение очередности проезда перекрестка, неправильный выбор дистанции, нарушение правила проезда переходов, неправильные перестроения», – цитирует Рыжова «Коммерсант».

Число погибших и пострадавших в авариях с участием такси в России выросло на 41% (110 человек) и 63,9% (3,66 тыс.) соответственно, отмечает издание.

Из-за низких тарифов интернет-агрегаторов водители работают без отдыха по 12-14 часов.

Между тем начальник отделения экзаминационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков пояснил, что число ДТП, случившихся по вине начинающих водителей, выросло на несколько процентов.

«В настоящее время, по предварительным итогам 11 месяцев текущего года, тенденция к снижению аварийности, связанной с виной начинающих водителей, приостановилась. В настоящее время имеется даже небольшой рост, пускай в 1%-2% по основным показателям», – пояснил Гиляков, передает ТАСС.

При этом за последние пять лет число аварий, произошедших по вине начинающих водителей, сократилось более чем в два раза. Также уменьшилось число погибших и раненых в таких ДТП.

Ранее в ГИБДД спрогнозировали увеличение уровня смертности на дорогах страны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД