ГИБДД спрогнозировала рост уровня смертности на дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны, с начала года погибло уже более 15 тыс. человек, заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Вчерашнее ДТП, о котором мы все узнали, это действительно трагедия. Даже если взять сухие цифры статистики, то на сегодняшний момент с начала года 146 тыс. ДТП произошло, 15 с лишним тысяч человек погибли и около 160 тысяч человек получили ранения. Говорю приблизительные цифры, поскольку они оперативные, они будут уточняться. К сожалению, на мой взгляд, они будут увеличиваться, а не уменьшаться», – передает ТАСС слова Понарьина.

Он добавил также, что ГИБДД выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт.

«Почему мы так поддерживаем идею пересадки водителей на общественный транспорт? Мы убираем с дороги рискованные элементы, освобождаем дороги, повышаем их пропускную способность. Опыт Москвы показал, что это совершенно правильное направление. Невозможно на сегодняшний момент выстроить столько дорог, чтобы автомобили чувствовали себя свободно и комфортно на дорогах. Поэтому выход один – возвращаться к старому советскому способу – использовать комфортный, массовый общественный транспорт», – передает РИА «Новости» слова Понарьина.

Между тем Власти Сретенского района Забайкальского края ввели в муниципалитете режим чрезвычайной ситуации в связи с крушением рейсового автобуса, в результате которого погибли 19 человек.

«Режим ЧС ввели, так как погибшие и пострадавшие – это жители сразу нескольких населенных пунктов Сретенского района, нужно решать много организационных вопросов, связанных с погребением, доставкой родственников к пострадавшим и так далее», – сообщил глава района Алексей Закурдаев.

Как сообщили в районной администрации, в муниципалитете после ДТП организовали две комиссии. Одна занимается оказанием юридической помощи семьям погибших и пострадавшим, вторая - предоставлением им выплат.

«Власти района решили предоставить семьям погибших по 100 тыс. рублей на погребение каждого из них, еще по 20 тыс. рублей выделит администрация города Сретенска живущим в нем семьям. Соглашения с похоронными организациями заключены, идет подготовка к погребению», – добавил источник.

Напомним, в воскресенье рейсовый автобус упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска, примерно в 320 км к востоку от Читы.

В автобусе, по данным МЧС, находились 44 человека. Местные власти сообщили, что в салоне был 41 человек. Погибли 19 человек, сообщалось о 22 пострадавших.

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал жителей региона поддержать жертв ДТП с рейсовым автобусом, слетевшим с моста в Сретенском районе. В понедельник в регионе объявили траур.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах трагедии в Забайкалье.

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