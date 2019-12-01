В ДТП с туристическим автобусом под Читой погибли десять человек

По предварительным данным, в ДТП с туристическим автобусом в Забайкальском крае погибли 10 человек, сообщили в ГИБДД.

«В результате ДТП, по предварительным данным, 10 пассажиров автобуса Kia Grand Bert погибли, еще пять доставлены больницу», – передает ТАСС сообщение ГИБДД.

Источник уточнил, что автобус упал с моста из-за того, что водитель не справился с управлением. Машина пробила ограждение.

Позже в ГИБДД пояснили, что у автобуса лопнуло колесо, передает РИА «Новости».

Среди погибших по меньшей мере один ребенок, сообщили в экстренных службах. По данным источника, автобус упал с высоты в шесть метров.

В автобусе находилось 43 человека.

Ранее сообщалось о семи тяжело пострадавших.