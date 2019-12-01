В Забайкальском крае туристический автобус слетел с моста в реку

Туристический автобус перевернулся в Забайкалье. В нем находилось 43 пассажира и водитель, сообщили в экстренных службах.

«Следовавший из Сретенска в Читу автобус принадлежит туристической компании. Перевернулся после съезда с дороги в 60 км от Читы», – передает РИА «Новости» слова источника.

В автобусе, по данным экстренных служб, находились 43 пассажира и водитель.

Местные власти сообщили, что ДТП произошло в районе станции Куэнга в Сретенском районе.

Глава района Алексей Закурдаев подтвердил, что автобус слетел с трассы.

«Конкретную информацию о жертвах пока сказать не могу. Я выехал на место», – сказал он.

В краевом минздраве заявили, что тяжелые травмы получили семь человек.

ТАСС сообщает, что автобус упал с моста в реку Куэнга. На место происшествия собираются отправить вертолет регионального центра медицины катастроф.