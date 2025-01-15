Песков заявил о планах сотрудничества России с ЦАР по безопасности

Песков сообщил о обсуждении сотрудничества с ЦАР в сфере безопасности

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, планы развития сотрудничества России и Центрально-Африканской Республики (ЦАР) будут обсуждаться на переговорах в Москве, передает ТАСС.

Песков, уточнил, что президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обсудят перспективы в различных сферах, включая безопасность.

«Мы намерены дальше развивать это наше сотрудничество, у нас много наработок и много перспективных планов», – заявил Песков.

Визит Туадеры в Москву начался в среду утром и продлится до 17 января.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал встречу между президентом России Владимиром Путиным и президентом Центрально-Африканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой в Москве, а также сообщалось, что Туадера прибыл в Москву с официальным визитом.