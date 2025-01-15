Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Песков заявил о планах сотрудничества России с ЦАР по безопасности
Песков сообщил о обсуждении сотрудничества с ЦАР в сфере безопасности
Россия и Центрально-Африканская Республика намерены расширить сотрудничество в различных сферах, включая безопасность, что и будут обсуждать на переговорах президенты двух стран в Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связан визит Туадеры.
По его словам, планы развития сотрудничества России и Центрально-Африканской Республики (ЦАР) будут обсуждаться на переговорах в Москве, передает ТАСС.
Песков, уточнил, что президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обсудят перспективы в различных сферах, включая безопасность.
«Мы намерены дальше развивать это наше сотрудничество, у нас много наработок и много перспективных планов», – заявил Песков.
Визит Туадеры в Москву начался в среду утром и продлится до 17 января.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал встречу между президентом России Владимиром Путиным и президентом Центрально-Африканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой в Москве, а также сообщалось, что Туадера прибыл в Москву с официальным визитом.