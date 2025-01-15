Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Кремль анонсировал встречу Путина с президентом ЦАР Туадерой
Президент России Владимир Путин намерен провести в четверг встречу с президентом Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой, сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин проведет переговоры с Туадерой 16 января, в ходе нее планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, передает ТАСС.
Также на повестке дня будут актуальные международные и региональные вопросы.
Напомним, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера прилетел в Москву с официальным визитом, его встретили замглавы МИД Михаил Богданов и посол ЦАР Леон Додону-Пунагаза.