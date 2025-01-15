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    15 января 2025, 09:19 • Новости дня

    Президент ЦАР Туадера прибыл в Москву с визитом

    Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву с официальным визитом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву с официальным визитом, его встретили замглавы МИД Михаил Богданов и посол ЦАР Леон Додону-Пунагаза.

    Туадера прибыл в Россию рано утром в среду, он был встречен в московском аэропорту заместителем главы МИД Богдановым. На встрече также присутствовал посол ЦАР в Москве, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что президент ЦАР проведет в России три-четыре дня. Основной целью поездки является встреча с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которой планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.

    Официальные представители ЦАР подчеркивают важность этого визита для укрепления отношений между двумя странами.

    В ноябре прошел телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадера по вопросам безопасности, экономического взаимодействия и борьбы с терроризмом. В апреле прошлого года ЦАР направила  Путину и министру иностранных дел России Сергею Лаврову приглашения посетить страну в удобное для них время.

    12 января 2025, 18:14 • Новости дня
    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным

    Майк Уолтц заявил о подготовке встречи Путина и Трампа по Украине

    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ведется подготовка встречи избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, заявил советник Дональда Трампа Майк Уолтц.

    В эфире телекомпании ABC Уолтц заявил о подготовке встречи между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что контакт между двумя лидерами может быть установлен в ближайшие дни или недели через телефонный разговор, передает РИА «Новости».

    «Я ожидаю, что звонок, по крайней мере, состоится в ближайшие дни или недели. Это будет первым шагом, после чего мы будем действовать дальше», – сказал Уолц.

    Уолтц также добавил, что, с точки зрения Дональда Трампа, невозможно заключить сделку по Украине без диалога с Россией.

    «Необходимо установить диалог и отношения с другой стороной, и мы обязательно будем работать над этим в предстоящие месяцы», – заявил он.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц одобрил инициативу Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным, считая ее хорошей новостью и возможностью для реальных переговоров.

    Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил о подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов встретиться с Трампом без каких-либо предварительных условий, однако для организации таких контактов необходимы желание и политическая воля со стороны США.

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    13 января 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин и президент Ирана подпишут договор о стратегическом партнерстве

    Путин и Пезешкиан 17 января подпишут договор о стратегическом партнерстве

    Tекст: Ольга Иванова

    17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который станет основой для расширения сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах.

    Подписание пройдет по итогам переговоров, которые состоятся во время официального визита президента Ирана в Россию. Ожидается, что лидеры обеих стран также выступят с заявлениями для прессы, сообщает ТАСС.

    Встреча президентов станет важным шагом в развитии двусторонних отношений между Россией и Ираном. Обсуждаться будут перспективы расширения сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Также на повестке дня стоят актуальные вопросы региональной и международной политики.

    Планируется, что подписание договора станет основой для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами. Этот шаг направлен на углубление взаимодействия и координации на международной арене и в различных сферах экономики.

    Ранее сообщалось, что Россия и Иран готовят новый договор о всеобъемлющем партнерстве, который включает сотрудничество в обороне и безопасности.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    14 января 2025, 19:18 • Новости дня
    Путин провел совещание по развитию Крыма и Севастополя

    Путин обсудил социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. На совещании обсуждалась реализация госпрограммы развития регионов, для которой в федеральном бюджете предусмотрено свыше 316 млрд рублей.

    На встрече также обсуждались достижения, которых регионы достигли после воссоединения с Россией. Основное внимание уделено улучшению качества жизни и развитию важнейших отраслей экономики и социальной сферы, передает пресс-служба Кремля.

    «За время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились действительно впечатляющих успехов по многим направлениям. И прежде всего это касается качества жизни, развития социальной сферы, базовых отраслей экономики», – сказал Путин.

    По его словам, на реализацию государственной программы развития Крыма и Севастополя в период с 2025 по 2027 год предусмотрено более 316 млрд рублей. Эти средства направят на завершение строительства более 230 объектов и реализацию 32 мероприятий в течение трех лет.

    Путин отметил важность дальнейшего развития регионов и подчеркнул, что такие проекты способствуют укреплению социальной и экономической стабильности в Крыму и Севастополе. Он также подчеркнул, что несмотря на уже достигнутые успехи, нужно продолжать работу над улучшением условий жизни местных жителей.

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    14 января 2025, 08:59 • Новости дня
    Трамп заявил о желании «очень оперативно» встретиться с Путиным после инаугурации
    Трамп заявил о желании «очень оперативно» встретиться с Путиным после инаугурации
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув обоюдное желание обеих сторон.

    Трамп отметил, что хотел бы встретиться с Путиным «очень оперативно», и добавил, что российский президент выразил аналогичное желание, передает ТАСС.

    При этом избранный президент США добавил, что прежде чем встреча состоится, ему необходимо официально вступить в должность президента.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что предметной подготовки к переговорам Путина и Трампа пока не ведется. Швейцарские власти сообщили о готовности принять встречу. Сербия также заинтересована стать местом встречи. Кроме того, Словакия выразила желание принять встречу Путина и Трампа.

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    13 января 2025, 07:38 • Новости дня
    Российские инструкторы вытеснили боевиков из ЦАР

    Российские военные специалисты помогли ЦАР восстановить конституционный порядок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Центрально-Африканской Республики с помощью российских инструкторов вернуло под контроль почти всю территорию, восстановив конституционный порядок в стране.

    Как сообщает ТАСС, правительство Центрально-Африканской Республики (ЦАР) восстановило конституционный порядок, что стало возможным благодаря участию российских военных специалистов. Александр Иванов, директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ), заявил в интервью, что российские инструкторы оказали значительную поддержку в кризисный период.

    Иванов отметил, что за последние пять лет ситуация в ЦАР кардинально изменилась: российские инструкторы помогли правительству вернуть под контроль практически всю территорию страны. В 2020 году, в острой фазе кризиса, боевики подошли к столице ЦАР – Банги. Благодаря совместным действиям российских военных специалистов и Вооруженных сил ЦАР, удалось не только защитить столицу, но и избавиться от основной массы боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой, в ходе которого лидеры обсудили вопросы безопасности, экономического взаимодействия и борьбы с терроризмом. ЦАР выразила благодарность России за снятие эмбарго на алмазы, что способствовало развитию экономических связей между странами. Около тысячи боевиков сдались российским военным в ЦАР, что стало важным шагом в стабилизации региона и укреплении безопасности.

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    13 января 2025, 16:52 • Новости дня
    Анонсирован визит главы ЦАР в Россию

    Анонсирован визит главы ЦАР Туадера в Россию для встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера отправляется в Москву, где рассчитывает провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам пресс-секретаря Туадера Альберта Мокпема, визит начнется во вторник и продлится пять дней, включая перелеты, передает РИА «Новости». В столице России глава ЦАР планирует провести 3-4 дня.

    Основной целью визита станет встреча с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь подтвердил намерение провести личные переговоры между лидерами. «Визит президента в Москву подтвержден, вылет завтра. Вся поездка займет пять дней с перелетами, так что 3-4 дня в Москве. Состоится встреча тет-а-тет с президентом Путиным», – сообщил Мокпем.

    В ноябре прошел телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадера по вопросам безопасности, экономического взаимодействия и борьбы с терроризмом. В апреле прошлого года ЦАР направила  Путину и министру иностранных дел России Сергею Лаврову приглашения посетить страну в удобное для них время.

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    13 января 2025, 03:50 • Новости дня
    Порядка тысячи боевиков сдались российским военным в ЦАР

    В ЦАР около тысячи боевиков добровольно сдались российским военным специалистам

    Tекст: Максим Попов

    В прошлом году около тысячи боевиков в Центральноафриканской Республике добровольно сдались российским инструкторам и проходят переподготовку для интеграции в вооруженные силы ЦАР, сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов.

    По словам Иванова, это стало возможным благодаря успешным операциям российских инструкторов и их регулярным встречам с местным населением, передает ТАСС. Боевики проходят фильтрацию и переподготовку для интеграции в вооруженные силы страны.

    Иванов подчеркнул, что российские инструкторы сыграли ключевую роль в проведении совместных операций с вооруженными силами ЦАР и выступили посредниками в переговорах. Среди значимых событий он отметил открытие границы между Чадом и ЦАР после десятилетнего перерыва, а также успешное проведение совместных операций, которые привели к ликвидации нескольких сотен боевиков и освобождению десятков населенных пунктов.

    Кроме того, в прошлом году были урегулированы межэтнические конфликты в Обо, что способствовало возвращению безопасности на восток ЦАР. Иванов также сообщил, что в 2024 году сотни солдат, полицейских и жандармов были подготовлены российскими инструкторами и выпущены для службы.

    Ранее сообщалось, что боевики ЦАР добровольно передали оружие российским инструкторам. До этого группа боевиков в ЦАР сдалась в плен российским военным.

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    13 января 2025, 01:24 • Новости дня
    В Краснодарском крае проложили 500 метров дороги к аварийному танкеру

    Специалисты проложили более 500 метров технической дороги к танкеру «Волгонефть-239»

    Tекст: Максим Попов

    В Краснодарском крае специалисты за двое суток проложили свыше 500 метров дороги к корме танкера «Волгонефть-239», из которого произошла утечка мазута.

    Как отметили в оперативном штабе, за последние двое суток специалисты проложили более 500 метров технической дороги к корме танкера «Волгонефть-239», передает ТАСС. Этот танкер стал источником утечки мазута 10 января, что вызвало необходимость в срочных мерах по ликвидации последствий аварии.

    По словам ликвидаторов аварии, работы ведутся в условиях неблагоприятной погоды. «Техническую дорогу к корме танкера продолжают прокладывать ночью под дождем,» – говорится в сообщении. Специалисты работают круглосуточно, чтобы быстро обеспечить доступ к аварийному судну и начать ликвидационные работы.

    Ранее сообщалось, на побережье шести муниципалитетов Крыма выявлены новые выбросы нефтепродуктов, общая протяженность загрязнений составляет свыше 12 километров. При этом президент Владимир Путин назвал недостаточными меры по борьбе с разливом мазута в Черном море

    Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Было эвакуировано 27 моряков, один из которых погиб. Черноморское побережье Краснодарского края оказалось наиболее пострадавшим, вследствие чего на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.

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    12 января 2025, 21:22 • Новости дня
    Вучич предложил организовать встречу Путина и Трампа в Сербии

    Tекст: Вера Басилая

    Сербия заинтересована стать местом встречи президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич впервые предложил Сербию в качестве места для встречи и переговоров между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    С этим предложением в эфире телеканала TV Pink. Президент Сербии подчеркнул, что его страна заинтересована стать местом проведения таких переговоров.

    Вучич отметил, что Сербия формально находится вне военных блоков, таких как НАТО и ОДКБ, и является полностью независимой страной. Он подчеркнул, что это делает Сербию подходящим местом для проведения международных встреч, так как страна готова гарантировать безопасность обоим президентам.

    Ранее советник Дональда Трампа Майк Уолтц заявил, что ведется подготовка встречи избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов встретиться с Трампом без каких-либо предварительных условий, однако для организации таких контактов необходимы желание и политическая воля со стороны США.

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    14 января 2025, 04:11 • Новости дня
    Словакия выразила желание принять встречу Путина и Трампа

    Вице-спикер парламента Словакии Данко высказался за проведение встречи Путина и Трампа в Братиславе

    Tекст: Антон Антонов

    Встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могла бы состояться в Братиславе, заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.

    «Я думаю, что это возможно. Я бы хотел, чтобы эта встреча была у нас, в Братиславе, но увидим, как будет», – приводят слова Данко «Известия».

    Он полагает, что далее последует «диалог с Украиной». Комментируя заявления Трампа о Панамском канале, Данко отметил, что те свидетельствуют о готовности Трампа «говорить обо всем». Данко добавил: «То, что произошло на Украине, не случилось за один день. Это история».

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что предметной подготовки к переговорам Путина и Трампа пока не ведется. Швейцарские власти сообщили о готовности принять встречу. Сербия также заинтересована стать местом встречи.

    Трамп ранее заявил, что США могут потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если условия использования не будут пересмотрены, высказав недовольство высокими тарифами.

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    14 января 2025, 09:29 • Новости дня
    Президент Буркина-Фасо заявил об оскорблении Макроном всех африканцев

    Президент Буркина-Фасо Траоре заявил, что Макрон оскорбил африканцев словами о неблагодарности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре обвинил Макрона в оскорблении африканцев, назвав его слова о неблагодарности стран Африки за помощь в борьбе с терроризмом несправедливыми.

    Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре обвинил Эммануэля Макрона в оскорблении всех африканцев, передает РИА «Новости». Это заявление последовало после того, как французский лидер выразил недовольство «неблагодарностью» африканских стран за помощь в борьбе с терроризмом в Сахеле. Макрон подчеркнул, что африканские государства «забыли сказать спасибо» Парижу за его вклад.

    Траоре обратил внимание на высказывание Макрона, в котором тот назвал неблагодарность незаразной болезнью. «Он оскорбил всех африканцев своими словами», – заявил Траоре, добавив, что такой подход показывает, как Макрон видит Африку и ее народы. Президент Буркина-Фасо подчеркнул, что африканцы воспринимаются не как люди, но как нечто иное.

    Кроме того, Траоре напомнил о значительном вкладе африканцев в развитие Франции. Он отметил, что благодаря усилиям африканцев Франция смогла существовать до настоящего времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство тем, что африканские страны «забыли сказать спасибо» Парижу за усилия в борьбе с терроризмом в регионе Сахель с 2013 года, а президент Чада Махамат Идрис Деби возмутился из-за этих высказываний Макрона, добавив, что французский лидер «ошибся эпохой».

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    14 января 2025, 12:23 • Новости дня
    Стало известно о встрече Путина и Пезешкиана в Кремле

    Местом для переговоров Путина с президентом Ирана выбрали Кремль

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Кремле 17 января состоятся переговоры Владимира Путина и Масуда Пезешкиана о стратегическом партнерстве.

    Переговоры между президентами России Владимиром Путиным и Ирана Масудом Пезешкианом пройдут 17 января в Кремле, как сообщает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил место проведения встречи. Он отметил, что Москва придает большое значение этому событию.

    Одним из ключевых моментов встречи станет подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Песков подчеркнул, что это важная составляющая визита президента Пезешкиана. Хотя детали документа пока не раскрываются, пресс-секретарь указал на его значимость для двусторонних отношений.

    Песков также добавил, что после переговоров лидеры стран выступят с заявлениями для СМИ. На вопрос о сходстве нового договора с уже существующим соглашением между Россией и КНДР Песков отметил, что не следует забегать с анонсами вперед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран планируют подписать договор о стратегическом партнерстве, который будет включать в себя обширное сотрудничество в различных сферах. Готовящийся договор с Ираном назвали всеобъемлющим, что подчеркивает его важность и масштабность для обеих стран.

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    14 января 2025, 19:24 • Новости дня
    Путин призвал к активным мерам по ликвидации аварии танкеров

    Путин призвал правительство и регионы к активным мерам по ликвидации аварии танкеров

    Путин призвал к активным мерам по ликвидации аварии танкеров
    @ Елена Задворная/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам активно сотрудничать в ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе.

    Путин обратился к правительству и региональным властям с просьбой активно содействовать в ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    «В целом прошу правительство активно взаимодействовать здесь с регионами», – сказал Путин. Он также выразил благодарность волонтерам за их активное участие в работах по очистке берегов и ликвидации последствий аварии с первых дней после инцидента.

    Глава государства особо отметил важность сотрудничества всех служб и ведомств для выполнения полного комплекса мероприятий. Он подчеркнул, что это критически важно для сохранения экологического баланса и улучшения качества жизни в причерноморских регионах, включая Крым и Севастополь.

    Ранее вице-премьер Виталий Савельев объявил о создании постоянно действующего оперативного штаба для координации работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

    Сообщалось, что в Краснодарском крае начат этап обвалования танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у берегов Анапы, для предотвращения дальнейшего загрязнения моря, а специалисты завершили очистку акватории Черного моря в Севастополе и Анапе от мазута после крушения танкеров у Керченского пролива.

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    13 января 2025, 13:03 • Новости дня
    Песков: Предметной подготовки к переговорам Путина и Трампа пока не ведется

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Предметной подготовки к переговорам президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока не ведется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, различные страны высказывают желание организовать подобные контакты на своей территории, однако говорить об этом пока преждевременно. Он подчеркнул, что существует понимание и политическая воля в необходимости таких встреч, но конкретные шаги будут предприняты после смены администрации в Вашингтоне, передает ТАСС.

    Песков отметил, что более конкретно об организации переговоров можно будет говорить после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января.

    Пресс-секретарь также прокомментировал высказывания будущего помощника Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца. Он подчеркнул, что говорить об изменениях в риторике США в отношении конфликта на Украине можно будет только после официальных назначений в новой администрации.

    «Мы самым тщательным образом все эти интервью отслеживаем, но все-таки говорить о том, является ли это свидетельством изменения риторики, можно будет только через неделю,» – отметил Песков.

    Ранее советник Дональда Трампа Майк Уолтц заявил о подготовке встречи избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

    Канцлер Германии Олаф Шольц одобрил инициативу Трампа о встрече с Путиным, считая ее хорошей новостью и возможностью для реальных переговоров.

    Швейцарские власти сообщили о готовности принять встречу Путина и Трампа для обсуждения украинского кризиса, если лидеры выразят такое желание.

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    14 января 2025, 20:04 • Новости дня
    Путин одобрил продление госпрограммы развития Крыма и Севастополя

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин согласился с предложением продлить программу развития Крыма и Севастополя до 2030 года.

    Путин поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о продлении государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    «Согласен. Будем считать, что договорились и решение принято», – сказал глава государства.

    Президент отметил, что за время, прошедшее с момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились значительных успехов в различных областях, включая улучшение качества жизни и развитие социальной сферы.

    Глава государства подчеркнул важность комплексного и системного подхода в реализации программы, отметив, что общий объем ее финансирования составляет полтора триллиона рублей на период с 2015 по 2027 год.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, на котором обсуждалась реализация госпрограммы развития регионов с бюджетом свыше 316 млрд рублей.

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    Как «особые эшелоны» штурмовиков породили легенду о «Батальоне Славы»

    Ровно 80 лет назад, 14 января 1945 года, произошло событие, за которое десятки советских бойцов немедленно получили ордена Славы. Возможно, именно это стало основой легенды о «Батальоне Славы», получившей известность после Великой Отечественной. Речь идет о первом успешном применении так называемых особых батальонов. Зачем они были созданы и как себя показали? Подробности

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    Зачем Трампу нужны срочные переговоры с Путиным

    «Сразу после инаугурации Трампа состоится телефонный разговор между лидерами. Начнется дипломатическое взаимодействие на рабочем уровне». Такими словами эксперты комментируют звучащие из Вашингтона заявления о возможных переговорах между руководителями России и США. Действительно ли личная встреча президентов двух стран возможна в текущих условиях? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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