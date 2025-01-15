Президент ЦАР Туадера прибыл в Москву с визитом

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву с официальным визитом

Tекст: Александра Юдина

Туадера прибыл в Россию рано утром в среду, он был встречен в московском аэропорту заместителем главы МИД Богдановым. На встрече также присутствовал посол ЦАР в Москве, передает РИА «Новости».

Ожидается, что президент ЦАР проведет в России три-четыре дня. Основной целью поездки является встреча с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которой планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.

Официальные представители ЦАР подчеркивают важность этого визита для укрепления отношений между двумя странами.

В ноябре прошел телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадера по вопросам безопасности, экономического взаимодействия и борьбы с терроризмом. В апреле прошлого года ЦАР направила Путину и министру иностранных дел России Сергею Лаврову приглашения посетить страну в удобное для них время.