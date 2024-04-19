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    Зачем России военные в Африке
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

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    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Китай и Запад перетягивают украинский канат

    Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.

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    19 апреля 2024, 17:09 • Новости дня

    ЦАР пригласила Путина и Лаврова посетить республику

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Центрально-Африканская Республика (ЦАР) направила президенту России Владимиру Путину и главе МИД Сергею Лаврову приглашения посетить страну в удобное для них время, заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в интервью RTVI.

    Он отметил, что в стране хотят, чтобы Путин посетил ЦАР, приглашение отправлено главе российского государства и министру Лаврову, передает ТАСС.

    «Они могут приехать, когда им будет удобно, их будут приветствовать в Центрально-Африканской Республике», – добавил Туадера.

    Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера поздравил Путина с победой на выборах главы государства.

    17 апреля 2024, 17:39 • Новости дня
    Путин не оценил «шутку» тюменского губернатора об «упертых» жителях
    Путин не оценил «шутку» тюменского губернатора об «упертых» жителях
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин остался недоволен словами губернатора Тюменской области Александра Моора, назвавшего не пожелавших эвакуироваться из-за паводка жителей «упертыми».

    «Вы сказали, что людей вывозим, остались самые упертые. Не надо так о людях, не надо», – высказал неодобрение Путин губернатору, передает ТАСС. Моор попытался извиниться, но президент прервал его.

    «Нет, послушайте меня, не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома», – объяснил Путин, добавив, что надо вселить надежду и веру в людей, что будет все «надежно обеспечено».

    Ранее сообщалось, что главы регионов взяли на личный контроль ситуацию с паводками. Глава МЧС Александр Куренков предупредил, что прогнозируется неблагоприятный сценарий паводка в Тюменской области.

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    19 апреля 2024, 14:41 • Новости дня
    Путин подписал закон о Всемирных играх дружбы в России
    Путин подписал закон о Всемирных играх дружбы в России
    @ wfg2024.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий вопросы подготовки и проведения Всемирных игр дружбы в стране.

    В пояснительной записке к закону отмечалось, что Всемирные игры дружбы являются новым форматом международного спортивного события, основанным на принципе всеобщей доступности спорта без какой-либо дискриминации спортсменов, передает ТАСС.

    В октябре прошлого года Путин подписал указ о проведении Всемирных игр дружбы в Москве и Екатеринбурге.

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    19 апреля 2024, 15:46 • Новости дня
    Кремль анонсировал переговоры Путина и Алиева
    Кремль анонсировал переговоры Путина и Алиева
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе встретится с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, который прибудет в Россию с рабочим визитом.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля, в понедельник, 22 апреля, Путин и Алиев проведут переговоры, в ходе которых обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, а также обменяются мнениями по актуальной региональной проблематике.

    Президенты также встретятся с ветеранами Байкало-Амурской магистрали по случаю 50-летия с начала ее строительства и работниками железнодорожной отрасли.

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    19 апреля 2024, 16:10 • Новости дня
    Сванидзе исключен из группы по увековечению жертв репрессий

    Путин включил Мединского вместо Сванидзе в группу по увековечению жертв репрессий

    Сванидзе исключен из группы по увековечению жертв репрессий
    @ Николай Галкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Журналиста Николая Сванидзе исключили из состава рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий, туда включен помощник президента РФ Владимир Мединский. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

    Из состава комиссии были исключены бывший начальник Главного военно-политического управления (ГВПУ) ВС РФ, Герой России, генерал Геннадий Жидко (умер в 2023 году), глава Совета при президенте по правам человека в 2010–2019 годах Михаил Федотов, а также экс-руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, передает ТАСС.

    При этом в число членов комиссии вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, глава Национального центра исторической памяти Елена Малышева, руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин, а также руководитель ГВПУ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

    Кроме того, занимавшего прежде пост первого замминистра труда Алексея Вовченко заменила действующий первый замглавы ведомства Ольга Баталин, а руководителя Русского музея Аллу Манилову сменил действующий первый замглавы Минкультуры Сергей Обрывалин.

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    17 апреля 2024, 13:01 • Новости дня
    Песков: Инаугурация Путина пройдет с определенными нюансами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Инаугурация российского президента Владимира Путина пройдет «с определенными нюансами», о них проинформируют позднее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Церемония «достаточно хорошо прописанная, стандартная», сказал Песков, передает ТАСС.

    Но в ней будут «определенные нюансы», о них сообщат дополнительно, отметил представитель Кремля.

    В 2018 году на предыдущей церемонии инаугурации президента приглашенных гостей размещали в залах Большого Кремлевского дворца и на Соборной площади. Туда приглашали и доверенных лиц, и представителей различных движений и организаций.

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    18 апреля 2024, 17:45 • Новости дня
    Путин назвал один из локомотивов экономики Крыма

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым попросил его дать оценку ситуации в регионе.

    «В целом ситуация в регионе понятна. Тем не менее, конечно, важны ваши оценки и ваши планы. Я вижу все по материалам, по нашим постоянным личным контактам, как обстоят дела», – сказал Путин на встрече, сообщает РИА «Новости».

    Путин добавил, что «ситуация стабильная, развивается хорошо, экономика растет, строительство является одним из локомотивов этой экономики».

    Ранее сообщалось, что Путин собирается вновь побывать в Херсонесе Таврическом в Севастополе, который назвал сакральным и очень важным местом для России.

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    18 апреля 2024, 21:33 • Новости дня
    Депутат: Крым и Мурманская область сумели найти качественно новые пути развития

    Депутат Матвейчев: Главы регионов Андрей Чибис и Сергей Аксенов зарекомендовали себя в качестве эффективных управленцев

    Депутат: Крым и Мурманская область сумели найти качественно новые пути развития
    @ Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на все вызовы, с которыми пришлось столкнуться Андрею Чибису и Сергею Аксенову, им удалось добиться стабильного экономического развития Мурманской области и Республики Крым. Неудивительно, что Владимир Путин поддержал желание глав этих регионов пойти на второй срок, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев. В четверг президент встретился с главами регионов Андреем Чибисом и Сергеем Аксеновым.

    «Сергей Аксенов и Андрей Чибис зарекомендовали себя в качестве крайне эффективных руководителей. На их срок выпало немало испытаний. Пандемия, экономические санкции, начало СВО – каждое из этих событий требовало особой компетенции от глав регионов», – сказал Олег Матвейчев, член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

    «Однако сейчас можно с уверенностью заметить: Республика Крым и Мурманская область не просто продемонстрировали стабильность, но и сумели найти качественно новые пути развития. Оба региона преобразились в лучшую сторону, и в этом, конечно, имеется огромная заслуга действующих глав субъектов», – отмечает собеседник.

    «Аксенов провел интенсивную работу в туристическом секторе Крыма. Несмотря на отсутствие авиасообщения, полуостров не потерял привлекательность для гостей из других уголков России.  Строительство новых туробъектов не прекращается ни на минуту», – акцентирует Матвейчев. Депутат напомнил, что Крым находится вблизи к линии фронта, регион обстреливают. Но, несмотря на усилия ВСУ, остановить развитие полуострова не получилось.

    «Андрей Чибис также может похвастаться успехами. Вместе со своей молодой командой он сумел оживить Мурманскую область. Долгое время в экономике региона наблюдался застой, сейчас же здесь реализуются масштабные и интересные проекты», – подчеркивает собеседник.

    «Свой потенциал серьезно наращивает промышленность. Рыбная отрасль претерпела процесс дебюрократизации. Все больше клиентов из других краев России становятся заинтересованными в покупке местных морепродуктов. Чибис активно внедряет инновационные практики управления, что благоприятно сказывается на взаимодействии областного центра и районов», – считает он.

    «Таким образом, в решении Владимира Путина поддержать выдвижение обоих глав региона на новый срок нет ничего неожиданного. Президент всегда чутко относится к кадровой политике. Если главы регионов показывают качественный результат, им нужно дать возможность развить достигнутые результаты», – резюмирует Матвейчев.

    Ранее состоялись встречи Владимира Путина с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Обоих президент поддержал на предстоящих выборах в сентябре и пожелал их кампаниям удачи.

    Аксенов поделился с главой государства экономическими успехами полуострова. «За десять лет валовый региональный продукт подрос: в 2023 году он составил 705 млрд рублей, что в 3,7 раза выше, чем по сравнению с 2014. Я в принципе все цифры буду приводить по итогам десятилетия. Собственные доходы у нас выросли с 18 млрд в 2014 до 103 млрд по 2023, то есть более чем в пять раз», – цитирует его официальный сайт Кремля.

    Значительны и сельскохозяйственные успехи республики. Объем производства молочной продукции увеличился в 4,2 раза. За прошлый год было собрано 2 млн тонн всех видов зерновых. В сфере энергетики было выполнено 13,5 тыс. подсоединения домов к сетям газоснабжения, еще 5 тыс. планируется снабдить в 2024 году.

    Встреча с Андреем Чибисом началась с того, что Путин поинтересовался здоровьем губернатора. Напомним, в начале апреля на главу Мурманской области было совершено покушение, в результате которого Чибис был госпитализирован. Он ответил, что до сих пор восстанавливается, но уже находится в «рабочем режиме».

    Чибис также отчитался в ходе исполнения плана «На Севере – жить!». По его словам, впервые за 33 года в регионе удалось добиться миграционного прироста. «Продолжает расти количество многодетных семей. Сейчас их в области 9,5 тыс. Если брать 2017 год, то это рост на 40%», – цитирует губернатора сайт Кремля. Кроме того, регион стал лидером среди арктических территорий по объему вложенных инвестиций. Данный показатель составил один трлн 200 млрд рублей.

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    18 апреля 2024, 17:59 • Новости дня
    Путин пожелал Аксенову удачи на выборах главы Крыма
    Путин пожелал Аксенову удачи на выборах главы Крыма
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что жители Крыма поддержат кандидатуру Сергея Аксенова на выборах главы республики, которые состоятся в сентябре.

    В ходе встречи с главой государства по видео-конференц-связи Аксенов рассказал, что регулярно получает вопросы от коллег по поводу продолжения карьеры, передает ТАСС.

    «Я говорю, я – солдат президента, как Владимир Владимирович скажет, в данном случае куда пошлет, туда и поеду выполнять поставленные задачи. Прошу вашего решения по поводу продолжения моей дальнейшей работы», – обратился к Путину глава Крыма.

    Президент отметил, что нынешнее руководство республики справляется с большинством задач и выразил уверенность, что крымчане поддержат переизбрание Аксенова на выборах главы Крыма. «Сергей Валерьевич, у вас все получается. Ну не все, но все основные задачи решаете. Я уверен, что крымчане вас поддержат. И я желаю вам удачи», – сказал Путин.

    Ранее Путин назвал Крым неотъемлемой частью России.

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    18 апреля 2024, 13:19 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали замечание Путина тюменскому губернатору

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин всегда требует от губернаторов корректности, когда разговор идет о людях и их проблемах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он добавил, что корректных выражений о народе от представителей власти Путин требует всегда, даже в закрытых беседах, передает ТАСС.

    «В этом плане он очень требователен», – сказал Песков.

    Накануне президент в ходе совещания сделал замечание губернатору Тюменской области, который назвал «упертыми» людей, которые не хотят эвакуироваться из зоны подтопления.

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    17 апреля 2024, 16:57 • Новости дня
    Путин заявил о регулярных контактах с главой МЧС по ситуации с паводками

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что практически ежедневно получает доклад от главы МЧС Александра Куренкова по ситуации с паводками.

    Тему паводков он обсудил на совещании с членами правительства, передает ТАСС.

    «Начнем с паводков. Первый доклад – Куренкова. Вы мне вчера докладывали, но мы с вами практически каждый день общаемся. Доложите, пожалуйста, как на сегодняшний день ситуация выглядит», – сказал глава государства.

    После этого он передал слово Куренкову.

    Ранее сообщалось, что главы регионов взяли на личный контроль ситуацию с паводками.

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    17 апреля 2024, 13:15 • Новости дня
    Песков: Дата встречи Путина и Эрдогана не определена

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пока нет согласованной даты встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, президенты часто говорят по телефону друг с другом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Дата встречи пока не согласована, это связано с тем, что в России проходили выборы президента, а сейчас готовится инаугурация, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он отметил, что у турецкого лидера также «напряженная программа», поэтому графики непросто согласовать.

    «Но это не означает, что у нас какая-то пауза в контактах на высшем уровне. Президенты компенсируют это достаточно частыми телефонными разговорами», – сказал представитель Кремля.

    В ходе этих бесед обсуждаются двусторонние отношения, совместные проекты. Обстановка вокруг стран «оставляет желать лучшего», потому это также становится поводом для обсуждений.

    Во вторник Эрдоган заявлял, что дата визита Путина в Турцию пока не определена.

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    19 апреля 2024, 10:45 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 82% опрошенных россиян

    Tекст: Ольга Никитина

    Уровень доверия опрошенных россиян президенту России Владимиру Путину не изменился с прошлой недели и составляет 82%. При этом 83% респондентов (плюс 1 п. п. с 7 апреля) считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение».

    Опрос проводился 12–14 апреля среди 1,5 тыс. россиян.

    «О доверии Владимиру Путину заявили 82% россиян (без изменений). Также большинство населения (83%) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», – передает ТАСС сообщение социологов.

    Положительную оценку работы правительства дали 59% участников опроса (минус 1 п. п.), а о том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 60% опрошенных (минус 1 п. п.).

    Уровень поддержки «Единой России» составил 54% (плюс 4 п. п.), КПРФ – 6% (минус 1 п. п.), ЛДПР – 8% (без изменений), «Справедливой России – За правду» – 2% (минус 1 п. п.), «Новых людей» – 3% (минус 1 п. п.).

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    19 апреля 2024, 13:52 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом запасы госрезервов и борьбу с наркоугрозой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Темами совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности стали запасы госрезервов и совершенствование оказания помощи гражданам в борьбе с наркоугрозой.

    На повестке дня было несколько вопросов. «Поговорим о запасах госрезервов, поговорим о мерах по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Затем глава государства передал слово для доклада по первой теме зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву.

    На минувшей неделе Путин обсудил с Совбезом развитие ЕАЭС.

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    19 апреля 2024, 13:08 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу у президента Владимира Путина запланировано оперативное совещание с членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Совещание пройдет в середине дня, сказал Песков, передает ТАСС.

    Также после него у президента пройдут отдельные закрытые встречи, они пройдут до вечера.

    На прошлой неделе Путин в четверг провел первое за полтора года очное заседание с постоянными членами СБ России. На нем обсуждалось развитие ЕАЭС.

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    19 апреля 2024, 12:13 • Новости дня
    Путин назвал рост продолжительности жизни в России ключевым приоритетом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Приоритетом государственной политики России является рост продолжительности жизни, необходимо уделять внимание профилактике и лечению заболеваний, заявил президент Владимир Путин в приветствии членам ежегодной коллегии Минздрава, которое зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.

    «Повышение продолжительности жизни, активное долголетие – ключевой приоритет государственной политики. Поэтому огромное внимание важно и впредь уделять профилактике заболеваний, их лечению, в том числе с применением самых современных, высокотехнологичных методов», – цитирует послание главы государства ТАСС.

    По словам Путина, эффективность системы здравоохранения в России зависит от компетентной и слаженной работы всех служб министерства здравоохранения.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что по итогам 2023 года в России по итогу 2023 года продолжительность жизни выросла до 73,5 лет.

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