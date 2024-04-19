ЦАР пригласила Путина и Лаврова посетить республику

Депутат: Крым и Мурманская область сумели найти качественно новые пути развития

Депутат Матвейчев: Главы регионов Андрей Чибис и Сергей Аксенов зарекомендовали себя в качестве эффективных управленцев

Tекст: Олег Исайченко

«Сергей Аксенов и Андрей Чибис зарекомендовали себя в качестве крайне эффективных руководителей. На их срок выпало немало испытаний. Пандемия, экономические санкции, начало СВО – каждое из этих событий требовало особой компетенции от глав регионов», – сказал Олег Матвейчев, член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«Однако сейчас можно с уверенностью заметить: Республика Крым и Мурманская область не просто продемонстрировали стабильность, но и сумели найти качественно новые пути развития. Оба региона преобразились в лучшую сторону, и в этом, конечно, имеется огромная заслуга действующих глав субъектов», – отмечает собеседник.

«Аксенов провел интенсивную работу в туристическом секторе Крыма. Несмотря на отсутствие авиасообщения, полуостров не потерял привлекательность для гостей из других уголков России. Строительство новых туробъектов не прекращается ни на минуту», – акцентирует Матвейчев. Депутат напомнил, что Крым находится вблизи к линии фронта, регион обстреливают. Но, несмотря на усилия ВСУ, остановить развитие полуострова не получилось.

«Андрей Чибис также может похвастаться успехами. Вместе со своей молодой командой он сумел оживить Мурманскую область. Долгое время в экономике региона наблюдался застой, сейчас же здесь реализуются масштабные и интересные проекты», – подчеркивает собеседник.

«Свой потенциал серьезно наращивает промышленность. Рыбная отрасль претерпела процесс дебюрократизации. Все больше клиентов из других краев России становятся заинтересованными в покупке местных морепродуктов. Чибис активно внедряет инновационные практики управления, что благоприятно сказывается на взаимодействии областного центра и районов», – считает он.

«Таким образом, в решении Владимира Путина поддержать выдвижение обоих глав региона на новый срок нет ничего неожиданного. Президент всегда чутко относится к кадровой политике. Если главы регионов показывают качественный результат, им нужно дать возможность развить достигнутые результаты», – резюмирует Матвейчев.

Ранее состоялись встречи Владимира Путина с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Обоих президент поддержал на предстоящих выборах в сентябре и пожелал их кампаниям удачи.



Аксенов поделился с главой государства экономическими успехами полуострова. «За десять лет валовый региональный продукт подрос: в 2023 году он составил 705 млрд рублей, что в 3,7 раза выше, чем по сравнению с 2014. Я в принципе все цифры буду приводить по итогам десятилетия. Собственные доходы у нас выросли с 18 млрд в 2014 до 103 млрд по 2023, то есть более чем в пять раз», – цитирует его официальный сайт Кремля.

Значительны и сельскохозяйственные успехи республики. Объем производства молочной продукции увеличился в 4,2 раза. За прошлый год было собрано 2 млн тонн всех видов зерновых. В сфере энергетики было выполнено 13,5 тыс. подсоединения домов к сетям газоснабжения, еще 5 тыс. планируется снабдить в 2024 году.

Встреча с Андреем Чибисом началась с того, что Путин поинтересовался здоровьем губернатора. Напомним, в начале апреля на главу Мурманской области было совершено покушение, в результате которого Чибис был госпитализирован. Он ответил, что до сих пор восстанавливается, но уже находится в «рабочем режиме».

Чибис также отчитался в ходе исполнения плана «На Севере – жить!». По его словам, впервые за 33 года в регионе удалось добиться миграционного прироста. «Продолжает расти количество многодетных семей. Сейчас их в области 9,5 тыс. Если брать 2017 год, то это рост на 40%», – цитирует губернатора сайт Кремля. Кроме того, регион стал лидером среди арктических территорий по объему вложенных инвестиций. Данный показатель составил один трлн 200 млрд рублей.