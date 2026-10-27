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Министр энергетики Норвегии прибыл в Киев
Министр энергетики Норвегии прибыл с визитом в Киев
Министр энергетики Норвегии Терье Осланд прибыл с визитом в Киев для проведения политических переговоров, сообщило норвежское правительство.
Осланд планирует встретиться с министром энергетики Украины, а также с лицами, ответственными за гражданскую защиту и готовность к кризисам. В поездке принимают участие представители Норвежского управления водных ресурсов и энергетики (NVE), передает РИА «Новости».
Визит министра энергетики Норвегии проходит на фоне телефонного разговора премьер-министра страны Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александера Стубба с президентом России Владимиром Путиным. Беседа была посвящена конфликту на Украине и дипломатическим путям его урегулирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.
В понедельник российские беспилотники нанесли удары по объектам энергетики Украины.
В мае Норвегия выделила украинской стороне крупный пакет финансовой помощи.