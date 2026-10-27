  • Новость часаПутин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике
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    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    27 октября 2026, 13:59 • Новости дня

    «Единая Россия» пообещала решить проблему долгов участников СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Сайбель заявил, что «Единая Россия» проработает с ЦБ и банками единый подход к списанию кредитных долгов участникам СВО.

    Военнослужащие не должны сталкиваться с отказами в списании задолженности из-за правовой неопределенности, сообщил Сайбель, комментируя обращение Ассоциации российских банков в ЦБ и Госдуму. После изменения законодательства возник риск отказов при списании задолженности до 10 млн рублей у контрактников, если по их долгам уже началось судебное взыскание.

    «Единая Россия» намерена проработать ситуацию совместно с ЦБ и представителями банковского сектора для выработки единого подхода к спорным случаям, говорится в сообщении канале «Единой России» в Max.

    Сайбель подчеркнул необходимость прояснить порядок применения закона, чтобы исключить разночтения.

    «Каждый случай отказа нужно разбирать предметно, с оценкой обстоятельств и правовых оснований. «Единая Россия» будет добиваться устранения спорных моментов, чтобы предусмотренные законом гарантии работали без сбоев», – добавил парламентарий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ассоциация российских банков предложила уточнить закон о списании кредитных долгов для участников СВО.

    27 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    Южный мост в Киеве поражен в результате массированного удара ВС России
    Южный мост в Киеве поражен в результате массированного удара ВС России
    @ Christophe Gateau/dpa/Picture Alliance/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, киевскому Южному мосту и морскому судну с военными грузами, заявило Министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам инфраструктуры в Киеве, логистическому центру в Харьковской области и морским судам, указало ведомство в Max.

    В Киеве поражены промышленное предприятие и две мастерские по сборке и хранению ударных и разведывательных дронов большой и средней дальности, в том числе аппаратов компаний «Оаклайн» и «Файер Поинт».

    Кроме того, удар нанесен по Южному автожелезнодорожному мосту, который использовался для транзита военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

    В Харьковской области уничтожен разгрузочно-таможенный терминал компании «Региональный логистический центр», где хранились грузы двойного назначения и беспилотники для нужд украинской армии. Также на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск Одесской области военное имущество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины. На прошлой неделе Министерство обороны сообщило об ударах по двум электроподстанциям и сухогрузам с оружием. В начале месяца Вооруженные силы России атаковали вантовый автожелезнодорожный Южный мост в Киеве.

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    26 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    «Единая Россия» не допустит подмены бесплатной медпомощи платными услугами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» намерена защищать права пациентов и добиваться оперативного устранения нарушений при необоснованном навязывании платных медицинских услуг, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Людмила Болилая.

    «Особую тревогу вызывают случаи, когда пациентам предлагают заплатить за услуги, которые должны предоставляться бесплатно, или убеждают пройти дополнительные процедуры без достаточных оснований. Человек, особенно в ситуации болезни, доверяет врачу и часто не может самостоятельно разобраться во всех медицинских и юридических нюансах», – цитирует Болилую канал «Единой России» в Max.

    По ее словам, пациент должен четко понимать, какая помощь ему положена по ОМС и действительно ли необходимы предлагаемые платные услуги. Выбор об их получении должен быть добровольным.

    Депутат отметила, что «Единая Россия» будет добиваться защиты прав пациентов и устранения нарушений. Доступность здравоохранения является одной из главных задач, поставленных президентом, а забота о здоровье не должна оборачиваться для человека непосильными расходами.

    По оценке Национального рейтингового агентства, к концу 2026 года средние расходы россиян на платную медицину могут превысить 14 тыс. рублей на человека, что вдвое больше показателя 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Госдуме заявили об установлении контроля «Единой России» за обеспечением онкопациентов лекарствами.

    В прошлом месяце член экспертного совета партии Людмила Болилая указала на необходимость гарантировать бесперебойный доступ к медикаментам для пациентов с редкими заболеваниями.

    В августе она предложила ввести компенсации для врачей-наставников.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    27 октября 2026, 08:18 • Новости дня
    Техника ВСУ попала под удары «Ланцетов» в многокилометровых пробках у Славянска

    ВСУ снабжали Славянск через пробки под ударами российских «Ланцетов»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинским военным приходится обеспечивать снабжение группировки в Славянске и Краматорске по разбитой альтернативной трассе, где из-за многокилометровых пробок транспорт становится мишенью для российских беспилотников «Ланцет».

    Украинские военные столкнулись с серьезными трудностями при снабжении войск в Славянске и Краматорске из-за огневого контроля российских сил над шоссе Изюм – Славянск, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

    «После того как участок трассы Изюм-Славянск попал под огневой контроль FPV-дронов, вся логистика ВСУ пошла на Барвенково. Только вот дороги там нет. Есть остатки асфальта и километровые пробки на скорости пять километров в час», – сообщил источник.

    Альтернативный маршрут проходит по дороге Т-21-21 Лозовая – Близнюки – Барвенково в Харьковской области. Собеседник агентства отметил, что деньги на ремонт этой трассы выделяются регулярно, однако из-за очевидной коррупции работы не проводятся.

    Дальности полета FPV-дронов не хватает для атак на этом участке, но из-за частых заторов украинский транспорт поражают российские барражирующие боеприпасы «Ланцет». Славянск и Краматорск образуют ядро последней крупной линии обороны ВСУ на подконтрольной им территории ДНР, являясь важным логистическим хабом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил об успешном отражении контратак украинских формирований в районе Славянска.

    Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о подготовке противником Краматорска к уличным боям.

    Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о сокрушении трасс снабжения украинских войск в Славянско-Дружковской агломерации.

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    26 октября 2026, 23:15 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о повреждении ТЭЦ-6 в Киеве

    Военный эксперт Рожин сообщил о повреждении ТЭЦ-6 в Киеве

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне воздушной тревоги в Киеве прозвучали взрывы, после чего военный аналитик и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что в столице Украины поражена различная инфраструктура.

    «В Киеве более десяти ракетных прилетов по различной инфраструктуре. Сейчас идет атака реактивных дронов. Среди прочего поражена ТЭЦ-6», – написал он в Max.

    До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах на фоне воздушной тревоги. «В Киеве были слышны взрывы», – приводит РИА «Новости» сообщение телеканала. О сигнале воздушной тревоги в Киеве говорят и данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 октября взрыв привел к отключению электроэнергии в одном из районов Винницкой области. Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины в воскресенье.

    Эксперт Рожин заявил, что беспилотники «Герань» поразили подстанцию в Черновицкой области.

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    26 октября 2026, 17:53 • Новости дня
    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области

    Минобороны: При освобождении Общего зачищено до 200 зданий и уничтожена рота ВСУ

    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области
    @ Минобороны России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Штурмовые подразделения группировки «Восток» зачистили до 200 строений и уничтожили до роты личного состава ВСУ при освобождении населенного пункта Общее в Запорожской области, сообщило Минобороны.

    «В ходе боев штурмовые группы зачистили до 200 строений. Потери противника составили до роты живой силы. Уничтожены 16 боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 14 наземных роботизированных комплексов и более 56 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    На подступах к населенному пункту ВСУ подготовили систему инженерных заграждений, замаскированные блиндажи и огневые точки, а также заминировали подходы к своим позициям. Противник пытался сдерживать штурмовые группы FPV-дронами и тяжелыми гексакоптерами. Особую сложность представляли скрытые укрытия в разрушенных зданиях, замаскированные ходы и датчики движения.

    Во время наступления российские войска продвинулись более чем на 5 км, форсировали реку Соленая и взяли под контроль район обороны площадью свыше 12 кв. км. Освобождение Общего расширило зону контроля группировки «Восток» и создало условия для дальнейшего продвижения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об освобождении Общего подразделениями группировки «Восток».

    В пятницу военный эксперт Андрей Марочко сообщил о высоких темпах наступления российских военных в Запорожской области.

    В четверг операторы ударных БПЛА группировки «Восток» уничтожили наземные роботизированные комплексы и склады противника в регионе.

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    27 октября 2026, 04:04 • Новости дня
    Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках

    Минобороны: ВС России прекратили огонь для гумоперации в Алешках

    Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках
    @ 34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/Handout/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска прекратили огонь на херсонском направлении и ввели режим тишины ради гуманитарной операции в Алешках, сообщило Министерство обороны.

    «В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области, Вооруженными Силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен режим тишины с четырех часов 00 минут мск 27 октября 2026 года», – сообщает Минобороны в Max-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оборонное ведомство 26 октября сообщило о ежедневном разминировании путей к Алешкам.

    В воскресенье уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обсудила с властями Херсонской области гуманитарную миссию в населенном пункте.

    Тогда же она заявила о договоренности России и Украины установить режим тишины в Алешках одновременно.

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    27 октября 2026, 13:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил указ властей Украины о круговой обороне городов

    Аналитик Рожин: Указ Зеленского о круговой обороне не остановит освобождение городов

    Эксперт объяснил указ властей Украины о круговой обороне городов
    @ Nariman El-Mofty/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Указ Владимира Зеленского о круговой обороне городов говорит, что Киев готовится к затягиванию боевых действий, а не к мирному урегулированию конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее на Украине ввели в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о создании инженерных заграждений в городской черте.

    «Указ Владимира Зеленского о круговой обороне городов говорит, что противник не уверен в целостности фронта на длительной временной дистанции. Киев всерьез опасается приближения российских войск к ряду крупных агломераций», – объяснил военный аналитик Борис Рожин.

    Эксперт указал: по замыслу военно-политического руководства Украины, отходящие войска должны иметь сильные позиции в городах, где будут держать оборону. «Для этого на городских окраинах копаются противотанковые рвы и окопы, возводятся инженерные сооружения, создаются запасы снарядов, провианта, медицинских средств», – пояснил спикер.

    Собеседник призвал не путать укрепрайоны с организацией круговой обороны. «Первый вариант подразумевает создание локальных оборонительных позиций при наличии связи с войсками и центром. Второй сценарий предполагает более масштабные инженерные защитные сооружения и логистическую отрезанность города», – детализировал аналитик.

    Таким образом, продолжил он, указ Зеленского означает, что украинские военные, занявшие круговую оборону в крупной агломерации, по сути, должны непременно погибнуть. «Думаю, указ предполагает также запрет на выход из окружения даже в случае такой возможности. Пытающихся спастись бойцов будут расстреливать свои же. Собственно, ВСУ уже неоднократно применяли такой подход», – уточнил Рожин.

    Судя по всему, круговая оборона предполагает принудительную эвакуацию мирных жителей, добавил собеседник. «Сами же агломерации в ходе боев будут почти гарантированно превращены в руины. И в Киеве это прекрасно осознают», – указал спикер. По его словам, вероятно, указ коснется таких городов, как Запорожье, Сумы, Славянск, Краматорск.

    В целом, пояснил эксперт, указ Зеленского говорит, что Киев готовится к дальнейшему затягиванию боевых действий, а не к мирному урегулированию конфликта. «Уверен, Москва учитывает это в стратегическом и техническом планировании. Вряд ли организация круговой обороны существенно повлияет на ход СВО и ощутимо замедлит продвижение российских войск», – резюмировал спикер.

    Ранее Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о создании инженерных заграждений для обеспечения обороны городов. Документ опубликован на сайте украинского политика.

    Содержание решения не обнародовано, приложение к указу имеет пометку: «Для служебного пользования». Контроль за исполнением инициативы возложен на секретаря СНБО Игоря Клименко.

    Стоит отметить, что в мае администрация Киевской области получила указание приступить к организации круговой обороны населенных пунктов. Об этом сообщал глава Вышгородского района Алексей Данчин. Также весной в населенных пунктах Волынской области стартовала подготовка к круговой обороне, заявляла глава Ковельского района Ольга Черен.

    Между тем в середине октября Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на ощутимом участке фронта.

    По оценкам экспертов газеты ВЗГЛЯД, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации.

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    27 октября 2026, 08:07 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило Министерство обороны.

    Удар был нанесен по предприятиям, которые производят и хранят крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты большой и средней дальности, указало ведомство в Max.

    Также поражены объекты транспортной инфраструктуры в Киеве, логистический центр в Харьковской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о повреждении инфраструктуры метрополитена и Южного моста в Киеве.

    В понедельник российские беспилотники нанесли удары по объектам энергетики Украины и электроподстанции в Харькове.

    Российские военные поразили логистические центры, порты страны и доставлявший военное имущество сухогруз.

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    27 октября 2026, 06:14 • Новости дня
    Каллас заявила об ожидании «жестокой зимы» для Украины

    Каллас заявила о «жестокой зиме» для Украины

    Каллас заявила об ожидании «жестокой зимы» для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас и министры обороны стран Европы заявили о необходимости продолжать поддержку Киева, которому предстоит суровая зима в ожидании неблизкого мира.

    Высшие министры обороны Европы и представители ЕС заявили, что Украине предстоит пережить трудные месяцы, настаивая на том, что они должны продолжать поддерживать Киев, несмотря на предложение США начать переговоры с Россией, пишет Politico.

    «Новый дипломатический импульс налицо, но также ясно, что действия [президента России Владимира] Путина говорят о другом», – заявила Каллас на пресс-конференции в Париже по итогам встречи министров обороны Франции, Британии, Германии, Польши и Италии.

    По ее словам, Киев ожидает «жестокая зима», а «надежды на скорый мир нет».

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил отсутствие результатов у желающих вести переговоры с Москвой. Британский представитель Уэс Стритинг призвал осознавать исходящую от России угрозу.

    Встреча европейских министров прошла на фоне усилий Вашингтона по организации урегулирования на Украине. На прошлой неделе спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о намерении предложить прямой диалог между лидерами России, США и Украины для достижения прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условие для переговорщика от ЕС. Замглавы МИД Александр Грушко указал на фактическое самоисключение Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвигаемых условий.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил об отказе Евросоюза мешать мирным инициативам США по украинскому кризису.

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    27 октября 2026, 14:00 • Новости дня
    Мирошник: Гуманитарная миссия в Алешках разрушает пропаганду Киева

    Посол Мирошник: Гуманитарная миссия в Алешках разрушает пропаганду Киева

    Мирошник: Гуманитарная миссия в Алешках разрушает пропаганду Киева
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Ситуация в Алешках спровоцирована Украиной: город фактически взят в осаду с применением современных военных технологий. Параллельно украинская сторона ведет информационную работу, направленную на искажение картины событий и перекладывание вины на Россию. Однако гуманитарная миссия «ломает» нарративы Киева, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД России Родион Мирошник.

    «В районе Алешек наблюдаются сложности со связью, поэтому полной картины у нас пока нет. Россия свои обязательства выполнила: в 04:00 мск был введен режим прекращения огня на локальной территории», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России.

    Между тем он подчеркнул: российские военные готовы к возможным провокациям и к тому, что противник может недобросовестно соблюдать «режим тишины». «Наши войска остаются на позициях, отвода сил не планируется. Таким образом, возможность оперативно отразить любую провокацию сохраняется», – уточнил собеседник.

    Кроме того, добавил дипломат, запланирован комплекс инженерных работ, которые традиционно выполняют саперные подразделения. В первую очередь речь идет о расчистке основных дорог от мин и боеприпасов. «Вопросы выбора маршрута гуманитарной миссии и обеспечения безопасности находятся в компетенции профильных структур», – отметил Мирошник.

    Он напомнил, что ситуация в Алешках спровоцирована Украиной: город фактически взят в осаду с применением современных военных технологий. Параллельно украинская сторона ведет информационную работу, направленную на искажение картины событий и перекладывание вины на Россию. Один из главных нарративов, продвигаемых Киевом, состоит в том, что Херсонская область – якобы «оккупированная территория» и потому «ответственна» РФ.

    «Но именно Украина несет ответственность за убийства, обстрелы и создание невыносимых условий для жизни населения. Эти преступления очевидны. При этом в информповестке для иностранной аудитории картина намеренно искажается: реализуется целый ряд сценариев, призванных представить ситуацию с точностью до наоборот», – указал Мирошник.

    По его мнению, гуманитарная миссия «ломает ситуацию». Ключевым фактором стал канал коммуникации, согласованный на уровне российского и американского президентов, – взаимодействие между первой леди США Меланией Трамп и омбудсменом Яной Лантратовой. «Через этот канал была передана достоверная информация, на основании которой Штаты оказали давление на Украину, по сути принуждая ее соблюдать нормы международного гуманитарного права», – отметил дипломат.

    Как подчеркнул собеседник, необходимо добиться полного прекращения преступных действий со стороны Украины, среди которых – организация блокады, нанесение ударов по гражданским объектам и населению. Пока ключевым направлением операции остается организация эвакуации.

    «В первую очередь речь идет о раненых и больных, нуждающихся в высококвалифицированной медицинской помощи и медикаментах. Несмотря на самоотверженность персонала Алешкинской больницы, имеющихся на территории ресурсов недостаточно для оказания требуемого объема помощи», – рассказал он.

    «Кроме того, эвакуация доступна и для тех, кто добровольно выразит желание покинуть город», – добавил Мирошник. Еще одна ключевая задача, по его словам, – доставить в регион продукты питания и ликвидировать дефицит продовольствия.

    Напомним, с 04:00 мск 27 октября российская армия ввела «режим тишины» на Херсонском направлении. Временное прекращение огня связано с проведением в районе гуманитарной операции. К полудню вторника сообщений о нарушении режима тишины не было, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Накануне он отметил положительную роль американской стороны и переговорщиков президента США Дональда Трампа в достижении договоренностей и подчеркнул, что в Москве ценят эти усилия.

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    26 октября 2026, 22:50 • Новости дня
    Российские бойцы эвакуировали более 80 мирных жителей из Купянска-Узлового

    Мирошник: ВС России спасли более 80 мирных жителей в Купянске-Узловом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие вывели из подвалов Купянска-Узлового Харьковской области более 80 украинских мирных жителей, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Военнослужащими 153 танкового полка 47 танковой дивизии под командованием «Тридцатого» (командир полка) и «Румына» (командир штурмового отряда) была проведена масштабная гуманитарная операция по эвакуации мирного населения из освобождённого города Купянск-Узловой», – сообщил Родион Мирошник в Max.

    В южной части города, которая недавно была под контролем ВСУ, в подвале многоэтажного дома нашли местных жителей. Силами группы бойцов был организован коридор длиной более 20 км.

    Они обеспечили прикрытие и проход по заминированному ВСУ маршруту с использованием средств РЭБ и БПЛА.

    Несмотря на это, украинские военные нанесли серию ударов из минометов и дронов по мирным гражданам, выходившим на российскую сторону, есть раненые, уточнил посол.

    Всего за три дня гуманитарной операции зону боевых действий покинули 87 жителей Купянска-Узлового. В дальнейшем планируется опубликовать рассказы эвакуированных, переживших издевательства со стороны ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине октября ВСУ обстреляли колонну эвакуируемых мирных жителей под Купянском в Харьковской области.

    Мирошник рассказал, как ВСУ выкуривали фосфором мирных жителей из укрытий под удары дронов.

    Генсек ООН 19 октября выразил обеспокоенность ростом числа жертв атак ВСУ в России.

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    27 октября 2026, 09:17 • Новости дня
    Российский боец объяснил невосприимчивость бойцов ВСУ к пулям под Горловкой

    Российский военный Мар: Бойцы ВСУ под Горловкой шли под пули из-за наркотиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие в 2022 году в боях под Горловкой продолжали двигаться после пулевых ранений из-за употребления сильных наркотических препаратов, рассказал инструктор Московского военного округа с позывным Мар.

    «Для нас в 2022 году под Горловкой это было дико. Видишь попадание – пуля легкого калибра пробивает тело украинского военнослужащего насквозь, а он продолжает двигаться и проходит еще несколько метров после попадания, словно живой мертвец… После экспертизы было доказано, что все «мертвецы» употребляли сильные наркотические вещества», – заявил военный.

    Инструктор уточнил, что речь идет об автоматчиках прикрытия, которые участвовали в штурмах. По его словам, он работал из крупнокалиберного оружия, после попадания которого противник уже не мог двигаться, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирной жительницы при атаке со стороны Вооруженных сил Украины.

    Также число раненых при ударе украинского беспилотника по автозаправочной станции в Горловке возросло до десяти человек.

    Кроме того, украинские военнослужащие продемонстрировали неестественную реакцию на ранения и атаки дронов.

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    26 октября 2026, 21:54 • Новости дня
    Беспилотники «Герань» поразили подстанцию в Черновицкой области

    Эксперт Рожин: Беспилотники «Герань» поразили подстанцию в Черновицкой области

    Tекст: Вера Басилая

    Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что беспилотники «Герань» поразили электрическую подстанцию в Черновицкой области Украины, что привело к отключениям света в регионе.

    Российские беспилотные летательные аппараты «Герань» нанесли удар по критической инфраструктуре противника, поразив электрическую подстанцию на территории Черновицкой области. В результате успешной атаки в украинском регионе начались массовые отключения электроэнергии, сообщил Рожин в Max.

    Кроме того, серьезные проблемы с подачей электричества по-прежнему сохраняются в Киеве. По словам эксперта, перебои в энергоснабжении украинской столицы стали следствием недавних точных прилетов по одной из местных подстанций.

    Ранее российские войска нанесли удары по энергетике и портам Украины.

    В субботу глава администрации Винницкой области Наталья Заболотная сообщила об аварийном отключении электричества из-за взрыва на объекте энергоснабжения.


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    27 октября 2026, 14:44 • Новости дня
    Эксперт: Звонок Стубба и Стере Путину лучше, чем молчание

    Политолог Данилин: В России никто не обольщается из-за звонка Стубба и Стере Путину

    Эксперт: Звонок Стубба и Стере Путину лучше, чем молчание
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытки Финляндии и Норвегии выйти на диалог с Россией говорят об осознании Западом провала антироссийской политики. Впрочем, Москва пока вряд ли сможет доверять европейским лидерам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее по инициативе европейцев состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с финским коллегой Александером Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    «Сам факт телефонного разговора, состоявшегося по инициативе европейской стороны, примечателен. Любое общение лидеров стран – пусть даже и на фоне продолжающегося конфликта – лучше, чем молчание», – отметил политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Вместе с тем он напомнил про ответственность ЕС и НАТО в украинском конфликте. «Кроме того, Финляндия разорвала большинство связей с Россией, вступила в НАТО и создает различного рода угрозы на северо-западном направлении. От Норвегии тоже можно ожидать неприятных шагов, особенно вокруг Шпицбергена», – рассуждает спикер.

    «Россия же неоднократно подтверждала, что готова к конструктивному диалогу с США и ЕС. Мы в целом открыты для контактов. Не Москва разрывала связи с Европой, а она – с нами», – указал эксперт. Таким образом, заметил он, российская сторона вряд ли будет обольщаться по поводу каких бы то ни было заявлений Стубба и Стере.

    «Очевидно, что все решения России будут приниматься исходя, в первую очередь, из собственных геополитических и экономических интересов», – полагает собеседник.

    Он также предположил, что шаги Хельсинки и Осло продиктованы осознанием Западом провала антироссийского проекта в лице Украины. «Стубб и Стере пытаются, что называется, подстелить соломку и восстановить свои позиции, пошатнувшиеся после их же неразумных антироссийских решений. Кроме того, они хотят понравиться США, якобы следуя в фарватере Белого дома, налаживающего диалог с Москвой», – указал Данилин.

    Во вторник Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Как сообщили в Кремле, беседа состоялась по просьбе Хельсинки и Осло. В ходе нее Путин, Стубб и Стере обсудили встречи российского лидера со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, а также финского президента и норвежского премьера с Уиткоффом и Владимиром Зеленским.

    «Собеседники приветствовали достигнутую договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, нацеленных, в частности, на вопросы обеспечения безопасности России и Украины после полного окончания боевых действий», – говорится в сообщении Кремля.

    Путин в разговоре со Стуббом и Стере дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнив о его первопричинах, а также подчеркнул, что «достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов Российской Федерации». При этом глава государства обратил внимание на политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий.

    Кроме того, президент России информировал финского коллегу и норвежского премьера о начале проводимой при посредничестве США гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки, а также введении в этих целях временного «режима тишины» на Херсонском направлении.

    Стороны также затронули вопросы обеспечения безопасности в регионах Балтийского моря и Севера Европы. Стубб и Стере в связи с этим подтвердили важность соблюдения международного морского права и принципа свободы судоходства. «Лидеры трех стран условились и далее поддерживать прямые контакты по телефону», – отметили в Кремле.

    В свою очередь в канцелярии президента Финляндии заявили, что беседа лидеров трех стран состоялась по согласованию с Киевом и стала продолжением встречи, прошедшей 20 октября в Осло. Целью переговоров стало обсуждение конфликта на Украине, а также «укрепление мира и стабильности» на европейском континенте. «А. Стубб и Й. Г. Стере участвовали в разговоре в качестве лидеров своих стран и не выступали от имени всей Европы», – добавили в канцелярии.

    Стубб назвал откровенным и содержательным разговор с Путиным. По его словам, исход конфликта на Украине окажет прямое влияние на «безопасность всей Европы». «Для прекращения войны необходимы прямые переговоры», – заявил политик. Норвежский премьер отметил, в частности, важность деэскалации.

    Напомним, телефонный разговор Путина со Стуббом и Стере состоялся на фоне обсуждения кандидатуры переговорщика от Европы для диалога с Россией. Одним из главных кандидатов на эту роль стал президент Финляндии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем будет заключаться тактика Брюсселя в случае вхождения в пул главных переговорщиков и какую позицию европейского представителя сочтет конструктивной Москва.

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    27 октября 2026, 05:58 • Новости дня
    Группировка «Центр» применила прибор «Совенок» для уничтожения дронов ВСУ

    Группировка «Центр» применила «Совенка» для уничтожения дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Центр» задействовали всепогодный обзорно-наблюдательный прибор «Совенок» для поражения украинских ударных беспилотников на днепропетровском направлении, сообщили в Минобороны.

    Мобильные огневые группы применили устройство в ночное время суток для наблюдения за местностью и воздушным пространством в условиях нулевой видимости, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    В военном ведомстве пояснили, что аппарат объединяет в себе тепловизор, встроенную видеокамеру с высоким разрешением и платформу с системой стабилизации. Такое оснащение обеспечивает четкое изображение даже во время движения.

    «В ночное время суток, когда активность вражеской беспилотной авиации возрастает, военнослужащие МОГ (мобильной огневой группы – прим. ВЗГЛЯД) задействовали всепогодный обзорно-наблюдательный прибор «Совенок». Данное устройство позволяет вести наблюдение за местностью и воздушным пространством в условиях нулевой видимости», – сообщили там.

    Одновременное использование тепловизионного и оптического каналов помогло бойцам вовремя обнаружить приближение украинских ударных беспилотников самолетного типа. После получения целеуказания военнослужащие открывают прицельный огонь на упреждение и поражают несколько воздушных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки войск «Днепр» перекрыли проход в Крым для большинства беспилотников ВСУ.

    Военнослужащие группировки войск «Центр» организовали эшелонированную систему противодействия беспилотникам на добропольском направлении.

    В подразделениях группировки «Север» сформировали единую систему взаимодействия для эффективного уничтожения дронов противника.

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