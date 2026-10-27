Депутат Рады потребовала алиментов от отбывающего срок в Грузии Саакашвили

Депутат Рады Ясько потребовала алиментов от отбывающего срок в Грузии Саакашвили

Tекст: Ольга Иванова

Согласно реестру судебных дел, Ясько планирует лишить Саакашвили родительских прав на их общую дочь и взыскать алименты на ее содержание, передает РИА «Новости».

В 2023 году украинские СМИ сообщили, что Ясько родила ребенка от Саакашвили.

Бывший грузинский лидер в данный момент находится в тюрьме в Грузии. Ему предъявлены обвинения по пяти уголовным делам, включая растрату государственных средств и незаконное пересечение границы. По текущим приговорам он будет отбывать наказание до 2034 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве ограничили доступ к пяти интернет-ресурсам с опубликованной запрещенной книгой бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Летом Саакашвили обвинил руководство Грузии в бесчеловечном обращении и содержании в антисанитарной камере.