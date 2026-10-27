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Депутат Рады потребовала алиментов от отбывающего срок в Грузии Саакашвили
Депутат Рады Ясько потребовала алиментов от отбывающего срок в Грузии Саакашвили
Киево-Святошинский районный суд Киевской области 30 ноября рассмотрит иск депутата Верховной рады Елизаветы Ясько о взыскании алиментов с бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Согласно реестру судебных дел, Ясько планирует лишить Саакашвили родительских прав на их общую дочь и взыскать алименты на ее содержание, передает РИА «Новости».
В 2023 году украинские СМИ сообщили, что Ясько родила ребенка от Саакашвили.
Бывший грузинский лидер в данный момент находится в тюрьме в Грузии. Ему предъявлены обвинения по пяти уголовным делам, включая растрату государственных средств и незаконное пересечение границы. По текущим приговорам он будет отбывать наказание до 2034 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве ограничили доступ к пяти интернет-ресурсам с опубликованной запрещенной книгой бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Летом Саакашвили обвинил руководство Грузии в бесчеловечном обращении и содержании в антисанитарной камере.