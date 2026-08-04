Саакашвили пожаловался на невыносимые условия в грузинской тюрьме

Саакашвили приравнял условия тюремного заключения к жестоким пыткам

Tекст: Вера Басилая

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что условия его содержания в заключении являются бесчеловечными и приравниваются к пыткам, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление политик опубликовал на своей странице в социальной сети.

Политик пожаловался, что находится в маленькой, темной и непроветриваемой камере с антисанитарными условиями. «1 октября исполнится пять лет моего заключения – ровно столько же, сколько в плену провел Сервантес. Столь длительное содержание в одиночной камере по международным нормам приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению», – подчеркнул Саакашвили.

Экс-президент добавил, что тюрьма находится рядом с цементным заводом, который, по его словам, принадлежит основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. Из-за пыли от предприятия ему тяжело дышать.

Кроме того, политик сообщил о запрете на телефонные звонки, за исключением коротких разговоров с дочерью раз в неделю. По его словам, ему также отказывают во встречах с украинским консулом и доступе к прессе, а адвокатам якобы не разрешают передавать фотографии семьи. Власти Грузии ранее отвергали подобные обвинения, заявляя о соблюдении законодательства в отношении заключенного.

В конце прошлого года Саакашвили пожаловался на облысение из-за пыли от цементного завода. Незадолго до этого Минюст страны вернул политика из клиники обратно в тюрьму.

В ответ Михаил Саакашвили попросил Владимира Зеленского о включении в список пленных.