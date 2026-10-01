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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как продовольственный рынок стал полем боя

    Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.

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    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Территории удерживает сила, а не признание других стран

    30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

    15 комментариев
    1 октября 2026, 10:14 • Новости дня

    Власти Таиланда предупредили туристов о риске заражения крысиной лихорадкой

    Tекст: Мария Иванова

    Департамент по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Таиланда выпустил предупреждение об опасности распространения лептоспироза на фоне сезонных наводнений в королевстве.

    Медики призвали жителей и гостей страны избегать контактов с паводковыми водами при передвижении по затопленным участкам или во время уборки территорий.

    Возбудитель инфекции может проникнуть в организм через размягченную кожу, ссадины и слизистые оболочки, передает ТАСС.

    Генеральный директор департамента Монтиен Кханасават рекомендовал немедленно обращаться за медицинской помощью при появлении температуры, мышечных болей и покраснения глаз после пребывания в воде. Он подчеркнул, что своевременное назначение антибиотиков помогает снизить тяжесть заболевания и вероятность летального исхода.

    С начала года в стране зафиксировано 3,3 тыс. случаев заражения крысиной лихорадкой, 46 пациентов спасти не удалось.

    Последствия мощных паводков, вызванных сезонными муссонными дождями, затронули более 2,6 млн жителей Таиланда. Жертвами стихии стали 40 человек. В Бангкоке вода постепенно спадает, однако некоторые автодороги по-прежнему затоплены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года гражданина России вывезли из зоны наводнения в Таиланде. Осенью 70 россиян оказались в районах наводнения во Вьетнаме.

    29 сентября 2026, 18:37 • Новости дня
    Стоимость испанской визы для россиян превысила 10 тыс. рублей

    АТОР: Стоимость испанской визы для россиян превысила 10 тыс. рублей

    Стоимость испанской визы для россиян превысила 10 тыс. рублей
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоимость оформления испанской визы для россиян увеличилась до 8,8 тыс. рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Дополнительно необходимо оплатить сервисный сбор визового центра в размере 1,4 тыс. рублей, передает ТАСС. «Испанский визовый центр обновил тарифы для заявителей в России. Визовый сбор теперь составляет 8840 рублей, он повысился примерно на 1,5 тыс. рублей из-за изменения курса евро к рублю. Дополнительно оплачивается сервисный сбор визового центра – 1444 рубля», – сообщили в АТОР.

    Запись на подачу документов в Москве на первую половину октября откроется в ближайшее время. Представители АТОР отметили, что получение визы занимает около четырех-пяти недель, поэтому оформить документы до Нового года вполне возможно.

    Подавать заявление разрешается не ранее чем за шесть месяцев до поездки и минимум за 15 рабочих дней. Из-за высокого спроса срок рассмотрения документов в Генеральном консульстве Испании может увеличиться до 45 дней и более.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, время ожидания рассмотрения документов россиян на въезд в Испанию выросло до 45 дней.

    Страны Евросоюза ужесточили требования к заявителям на получение шенгенских виз.

    Еврокомиссия исключила из доклада о состоянии Шенгенской зоны статистику по выданным гражданам России разрешениям.

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    29 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    Спасатели вышли на поиски пропавших в крымской пещере туристов

    СК начал проверку из-за пропажи группы туристов в пещере Крыма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа из четырех туристов более 12 часов не выходит на связь после спуска в подтопленную Красную пещеру в Крыму. Спасатели вышли на поиски группы, сообщили в МЧС.

    Четверо туристов застряли на экстрим-маршруте в Красной пещере в Крыму из-за подъема воды. Группа самостоятельно отправилась в подтопленную пещеру, где повысился уровень подземной реки. Связь с людьми отсутствует более 12 часов.

    «Группы спасателей зашли в пещеру и идут по маршруту. Маршрут внутри пещеры занимает до 12 часов», – заявила РИА «Новости» начальник пресс-службы крымского управления МЧС Дарья Диюнова. Спасательная операция проходит на двух участках: со стороны пещер Красная и Голубиная.

    Следственный комитет и прокуратура региона начали проверки по факту инцидента. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также намерены оценить соблюдение требований оказания туристических услуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четверо туристов застряли в крымской Красной пещере из-за подъема воды.

    В середине сентября спасатели нашли пропавшую туристическую группу в Карачаево-Черкесии.

    В июле сотрудники МЧС обнаружили исчезнувших во время сплава по реке путешественников в Магаданской области.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    29 сентября 2026, 18:12 • Новости дня
    В России разработали первую отечественную шприц-ручку с адреналином

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская биофармацевтическая компания «Промомед» подала заявление на регистрацию уникального препарата на основе адреналина в форме одноразового автоинъектора для экстренной помощи аллергикам.

    Средство предназначено для спасения пациентов при развитии тяжелой, угрожающей жизни аллергической реакции. В настоящий момент на территории страны адреналин доступен исключительно в ампулах, которые применяются в лечебных учреждениях или специалистами скорой помощи, передает ТАСС.

    Директор по новым продуктам компании Кира Заславская отметила, что созданное устройство уже содержит необходимую дозу эпинефрина. Механизм инжектора разработан таким образом, что укол можно делать прямо через одежду, а само применение не требует специальных медицинских навыков.

    По словам Заславской, в стрессовых условиях при стремительном развитии анафилаксии на вскрытие ампулы и набор нужной дозы уходит драгоценное время. Она подчеркнула, что появление отечественных автоинъекторов радикально изменит подходы к оказанию экстренной помощи. При создании шприц-ручки производитель тесно сотрудничал с врачами и Ассоциацией аллергиков и атопиков России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе специалисты назвали сроки поступления в медицинские учреждения первой российской вакцины от ВПЧ.

    В середине месяца Роспотребнадзор сообщил о завершении испытаний вакцин от лихорадок Марбург и Эбола.

    В прошлом году эксперты перечислили самые опасные для аллергиков цветы.

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    28 сентября 2026, 11:39 • Новости дня
    Россиянка погибла в ДТП с грузовиком на остановке в турецкой Анталье

    DHA: Россиянка погибла под колесами опрокинувшегося грузовика в Анталье

    Tекст: Мария Иванова

    Двадцатилетняя гражданка России Арина Даутова погибла в турецкой провинции Анталья в результате наезда опрокинувшегося грузовика на остановку общественного транспорта.

    Грузовик столкнулся с легковым автомобилем и опорой светофора на трассе Манавгат – Аланья, после чего вылетел на остановку общественного транспорта, сообщает DHA.

    В результате аварии тяжелая машина перевернулась. Под прицепом оказались 20-летняя россиянка Арина Даутова и 23-летняя гражданка Азербайджана Алена Довгалева. Прибывшие на место спасатели с помощью крана подняли грузовик, однако обе девушки погибли, их тела направлены в Институт судебной медицины Антальи, отмечает РИА «Новости».

    Водитель грузовика получил легкие травмы и был задержан полицией после оказания медицинской помощи. Турецкие правоохранительные органы начали расследование обстоятельств автокатастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пять граждан России пострадали в автоаварии на территории аэропорта Антальи.

    В августе россиянка погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Таиланде.

    Летом турецкие власти сообщили о 40 пострадавших пассажирах в аварии с участием туристического автобуса.

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    29 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    Путин наградил орденами Мужества медиков скорой помощи в Шебекино посмертно

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении трех сотрудников скорой помощи из Белгородской области высокими государственными наградами за проявленный героизм.

    Президент Владимир Путин посмертно присвоил ордена Мужества трем работникам Шебекинской скорой помощи в Белгородской области. Соответствующий документ уже опубликован на официальном портале правовых актов.

    «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества врача Шебекинской подстанции скорой медицинской помощи Донецкого Дмитрия Ивановича», – говорится в тексте документа.

    Помимо врача, высоких государственных наград также удостоились еще два медицинских работника того же учреждения. Ордена Мужества посмертно присвоили медбрату Ивану Дундукову и фельдшеру Любови Кузьминой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России отметил орденом Пирогова посмертно курского фельдшера Владимира Ващенко.

    Также глава государства посмертно удостоил ордена Мужества погибшего в Джанкое помощника машиниста Ивана Шведова. Ранее Путин наградил медалями сотрудников Станции скорой медицинской помощи Белгородской области.

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    29 сентября 2026, 15:50 • Новости дня
    Роспотребнадзор рассказал о ходе вакцинации от гриппа в России

    Роспотребнадзор: Более 5,3 млн россиян сделали прививку от гриппа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках всероссийской кампании прививку от гриппа сделали более 5 млн граждан, при этом эпидемиологическая ситуация развивается в рамках прогнозов, отметили в Роспотребнадзоре.

    Около 5,3 млн граждан на данный момент уже вакцинировались от гриппа в рамках всероссийской кампании, сообщил Роспотребнадзор в своем канале в Мах. В ведомстве отметили, что эпидемиологическая обстановка с сезонным гриппом и ОРВИ развивается согласно прогнозам специалистов.

    На 39-й неделе 2026 года в России зафиксировано 727 тыс. случаев заболевания. Среди циркулирующих респираторных вирусов подавляющее большинство – 98,9% – составляют вирусы негриппозной этиологии. Доля положительных тестов на грипп увеличилась до 1,1%, при этом выявлены вирусы A (H1N1), A (H3N2), B и C.

    В ведомстве подчеркнули, что вирус A (H1N1) вызывает более тяжелое течение болезни у групп риска, включая пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила необходимость усиления информационной работы среди населения по вопросам личной профилактики в период сезонного роста заболеваемости.

    До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала пик заболеваемости гриппом на период новогодних каникул.

    Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о закупке более 56 млн доз вакцин за счет федерального бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в препаратах для предстоящего эпидемиологического сезона эксперты полностью обновили состав всех трех компонентов.

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    29 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Роспотребнадзор назвал число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в России

    Роспотребнадзор: В России зафиксировано 727 тыс. случаев ОРВИ и гриппа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России развивается в соответствии с прогнозами, за неделю было зарегистрировано 727 тыс. случаев заболеваний, сообщил Роспотребнадзор.

    По итогам 39-й недели 2026 года в России выявлено 727 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, пишет РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что согласно вирусологическому мониторингу, в настоящее время преобладают вирусы негриппозной этиологии, на которые приходится 98,9% случаев.

    Доля вирусов свиного и гонконгского гриппа, а также гриппа типов B и C составляет до 1,1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минздрав назвал лучшие способы защиты от гриппа и ОРВИ.

    В четверг Роспотребнадзор заявил о пике заболеваемости гриппом в России на новогодние праздники.

    Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ковидом и гриппом в стране на треть.

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    29 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Число жертв вспышки кори в американском штате Пенсильвания достигло четырех

    Tекст: Валерия Городецкая

    В американском штате Пенсильвания зафиксировали более 900 случаев заболевания корью с начала 2026 года, число умерших возросло до четырех человек.

    С начала года в 39 округах штата подтверждено 903 случая кори и четыре связанные с заболеванием смерти, передает РИА «Новости». Госпитализация потребовалась 176 пациентам, говорится в сообщении департамента здравоохранения Пенсильвании.

    Только с 25 по 28 сентября в регионе выявили 13 новых случаев заражения. При этом из всех заболевших лишь у четверых была сделана прививка от кори.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа власти Пенсильвании сообщили о первых за 35 лет смертях от кори в штате.

    В июле прошлого года издание The New York Times допустило вину политика Роберта Кеннеди-младшего в рекордном числе больных корью в США.

    В мае 2025 года число заболевших корью в США превысило 1 тыс. человек.

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    29 сентября 2026, 17:29 • Новости дня
    Смертность от холеры в мире достигла рекордного за 27 лет уровня

    ВОЗ: Смертность от холеры в мире достигла рекордного за 27 лет уровня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В прошлом году глобальная смертность от холеры увеличилась на 30%, достигнув рекордных значений из-за тяжелой ситуации в странах Африки, подсчитала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

    ВОЗ зарегистрировала наивысшее с 1999 года число смертей от холеры в мире. В целом за год количество летальных исходов в 2025 году увеличилось на 30%, сообщает РИА «Новости».

    «В 2025 году число случаев смерти от холеры возросло на 30%, несмотря на то, что в ВОЗ поступало меньше сообщений о заболеваемости: 47 стран сообщили о 451 499 случаях заболевания холерой и 7870 летальных исходах», – отмечается в заявлении организации.

    По оценкам специалистов, реальные масштабы распространения инфекции значительно выше, так как многие случаи остаются незарегистрированными. Около 90% всех заболевших и умерших приходится на семь стран: Анголу, Бангладеш, Демократическую Республику Конго, Нигерию, Южный Судан, Судан и Йемен.

    Наиболее сложная ситуация наблюдается в Африке, где заболеваемость выросла на 34%, а смертность – на 58% по сравнению с 2024 годом. В организации напомнили, что холера поддается профилактике и лечению, однако без срочных мер при тяжелом обезвоживании болезнь может привести к смерти.

    Для борьбы с инфекцией мировое производство пероральных вакцин с 2022 по 2025 год было увеличено более чем вдвое – с 30 млн до 80 млн доз ежегодно, что существенно повысило их доступность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более 7 тыс. смертей от холеры в мире.

    Ранее российские специалисты зарегистрировали новую тест-систему для определения иммунитета к этому заболеванию.

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    28 сентября 2026, 16:16 • Новости дня
    Минздрав назвал число ежегодно рождающихся с помощью ЭКО детей

    Мурашко: В России благодаря ЭКО ежегодно рождаются более 32 тыс. детей

    Минздрав назвал число ежегодно рождающихся с помощью ЭКО детей
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России ежегодно появляются на свет более 32 тыс. детей благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Глава Минздрава подчеркнул, что ведомство намерено и дальше увеличивать объемы медицинской помощи по этому направлению, передает ТАСС. Мурашко отметил, что за последние пять лет объемы помощи по экстракорпоральному оплодотворению выросли в 1,5 раза, и ЭКО вносит значительный вклад в улучшение демографической ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Мурашко рассказал о способе избежать преждевременной смерти.

    В середине месяца он оценил ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ в России.

    В начале месяца глава ведомства сообщил о росте выживаемости онкобольных россиян.

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    29 сентября 2026, 12:59 • Новости дня
    В Японии впервые имплантировали пластырь из стволовых клеток

    В Японии впервые трансплантировали пластырь в сердце из iPS-клеток

    Tекст: Мария Иванова

    В одной из больниц японской префектуры Осака успешно проведена первая в мире операция по пересадке «сердечного пластыря» из индуцированных стволовых клеток пациентке с тяжелой сердечной недостаточностью.

    О проведении уникальной операции сообщила японская компания Qualips, которая ведет исследования при Университете Осаки, передает ТАСС.

    Пациентке, 50-летней женщине, перенесшей инфаркт миокарда, трансплантировали ReHeart – первый в мире продукт регенеративной медицины на основе iPS-клеток. Этот препарат в виде листа, сформированного из кардиомиоцитов, стимулирует выработку веществ для восстановления сосудов и улучшает насосную функцию сердца. Минздрав Японии одобрил его использование в марте.

    Операция длилась около 50 минут и прошла без осложнений. Врачи планируют выписать пациентку через две–четыре недели. Технология индуцированных стволовых клеток активно развивается в Японии после получения Синъей Яманакой Нобелевской премии в 2012 году.

    Отметим, в августе российские ученые нашли способ превращать стволовые клетки в клетки сердца.

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    28 сентября 2026, 15:56 • Новости дня
    Мурашко назвал число прошедших репродуктивную диспансеризацию россиян

    Мурашко: Репродуктивную диспансеризацию прошли более 11 млн россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что за первые восемь месяцев 2026 года репродуктивную диспансеризацию в России прошли 11,4 млн человек в возрасте от 18 до 49 лет.

    Среди прошедших диспансеризацию – 6,3 млн женщин и 5,1 млн мужчин, сообщил министр на Всероссийском научно-образовательном форуме «Мать и Дитя», передает РИА «Новости».

    Мурашко отметил, что у 25% женщин и такого же процента мужчин были выявлены факторы риска развития заболеваний репродуктивной системы.

    Кроме того, 16% женщин и 18% мужчин были взяты на диспансерное наблюдение после выявления у них впервые диагностированных заболеваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Минздрав внес изменения в порядок диспансеризации россиян.

    В августе министерство решило обновить порядок ее ведения.

    Летом Мурашко призвал мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию.

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    29 сентября 2026, 13:25 • Новости дня
    Голикова сообщила об обеспечении производства обезболивающих российским сырьем

    Производство обезболивающих в России удалось обеспечить отечественным сырьем

    Tекст: Мария Иванова

    России удалось обеспечить производство обезболивающих препаратов отечественным сырьем, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    К 2030 году планируется ввести завод по выпуску необходимых субстанций, сообщила Голикова на Всероссийской научно-практической конференции «Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи с применением наркотических и психотропных лекарственных препаратов», передает РИА «Новости».

    По ее словам, благодаря поручениям главы государства это решение позволит наладить производство обезболивающих лекарств полного цикла внутри страны. Также это повысит лекарственную безопасность России и независимость от иностранных поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник эксперты сообщили о росте доли дженериков на российском фармрынке.

    Ранее ФМБА получило регистрационное удостоверение на препарат от рака простаты.

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    30 сентября 2026, 14:46 • Новости дня
    В Таиланде предъявлены обвинения подозреваемым в убийстве россиян

    Matichon: Прокуратура Паттайи обвинила банду в убийстве двух россиян

    Tекст: Мария Иванова

    Прокуратура таиландского города Паттайя предъявила обвинения Тхане Кыттхонгу и его сообщникам по девяти статьям уголовного кодекса в связи с убийством двух граждан России.

    Суд курортного города принял уголовное дело к рассмотрению, пишет газета Matichon.

    Прокуратура обвинила подозреваемых в незаконном хранении оружия и боеприпасов, выдаче себя за сотрудников правоохранительных органов, похищении и разбое в ночное время. Также банду обвиняют в предумышленном убийстве с особой жестокостью, изнасиловании потерпевшей и сокрытии тел, отмечает ТАСС.

    Таиландская полиция задержала подозреваемых 31 июля. Кыттхонг признался, что вместе с подельником Тхонгчаем Синином закопал тела 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа Назимова в лесу на юге Паттайи. Преступники заявили, что убили россиян, пытаясь завладеть их мотоциклом.

    В ходе допросов выяснилось, что в конце июня банда убила таиландскую семью из трех человек, закопав их тела неподалеку от места обнаружения россиян. По этому делу проходят еще двое подозреваемых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Таиланда передали семье тела убитых россиян.

    В прошлом месяце МИД Таиланда передал министру иностранных дел Сергею Лаврову письмо в связи с этим преступлением.

    В прошлом месяце ведомство признало удар по имиджу страны из-за произошедшего.

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    28 сентября 2026, 15:13 • Новости дня
    Минздрав анонсировал включение вакцинации от ВПЧ в календарь прививок

    Минздрав: Вакцинацию от ВПЧ могут включить в календарь прививок в 2027 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) может быть включена в национальный календарь профилактических прививок в 2027 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    Мурашко сообщил, что министерство готовит начало вакцинации против папилломавирусной инфекции, пишет ТАСС. Со следующего года начнутся все подготовительные процедуры.

    Во второй половине года может стартовать вакцинация девочек 12-13 лет, отметил министр на форуме «Мать и дитя».

    В среду академик РАН Геннадий Онищенко допустил, что вакцина от ВПЧ может стать бесплатной для россиян.

    Во вторник были названы сроки поступления в медучреждения первой российской вакцины от ВПЧ.

    В конце 2025 года депутат Госдумы Олег Леонов обозначил сроки бесплатной вакцинации от ВПЧ.

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    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    • Магнитные бури в октябре 2026 года: прогноз по дням и опасные даты

      Предварительный прогноз геомагнитной активности на октябрь 2026 года показывает несколько периодов возможных возмущений магнитосферы. По 27-дневному прогнозу NOAA повышенная активность ожидается 4–6 октября, а наиболее заметный период – 21–24 октября. На 22 октября прогнозируется максимальный индекс Kp около 5, что соответствует слабой магнитной буре уровня G1. При этом месячный прогноз может меняться: наиболее надежные оценки появляются за несколько дней до события. Рассказываем, когда ожидаются магнитные бури в октябре 2026 года, что означает индекс Kp, какие даты сейчас выглядят наиболее активными и где проверять обновления.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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