Власти Таиланда предупредили туристов о риске заражения крысиной лихорадкой

Tекст: Мария Иванова

Медики призвали жителей и гостей страны избегать контактов с паводковыми водами при передвижении по затопленным участкам или во время уборки территорий.

Возбудитель инфекции может проникнуть в организм через размягченную кожу, ссадины и слизистые оболочки, передает ТАСС.

Генеральный директор департамента Монтиен Кханасават рекомендовал немедленно обращаться за медицинской помощью при появлении температуры, мышечных болей и покраснения глаз после пребывания в воде. Он подчеркнул, что своевременное назначение антибиотиков помогает снизить тяжесть заболевания и вероятность летального исхода.

С начала года в стране зафиксировано 3,3 тыс. случаев заражения крысиной лихорадкой, 46 пациентов спасти не удалось.

Последствия мощных паводков, вызванных сезонными муссонными дождями, затронули более 2,6 млн жителей Таиланда. Жертвами стихии стали 40 человек. В Бангкоке вода постепенно спадает, однако некоторые автодороги по-прежнему затоплены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года гражданина России вывезли из зоны наводнения в Таиланде. Осенью 70 россиян оказались в районах наводнения во Вьетнаме.