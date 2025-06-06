Эксперт рассказал о самых опасных цветах для аллергиков

Самыми опасными для аллергиков летом названы лилии, ромашки и георгины

Tекст: Евгения Караваева

Летом особенно важно с осторожностью выбирать цветы для букетов, чтобы избежать аллергических реакций, напоминает Газета.Ru со ссылкой на цветовода Светлану Горкунову.

Эксперт отметила, что наибольшую опасность для аллергиков представляют растения с легкой и обильной пыльцой, которая быстро распространяется по воздуху.

«Лидеры в этом списке – лилии, чья пыльца содержит высокоактивные аллергены, способные вызвать кашель, заложенность носа и даже отек слизистых. Не менее опасны ромашки – они могут спровоцировать тяжелую анафилаксию, причем не только в виде букетов, но и в составе чаев или косметических средств», – объяснила Горкунова. Георгины и гипсофилы также входят в группу риска, их пыльца быстро оседает на поверхностях и может вызывать серьезные аллергические проявления.

Хризантемы и герберы, несмотря на популярность, опасны из-за мелкой и летучей пыльцы. Цветы с интенсивным ароматом, такие как сирень, каллы и гиацинты, способны вызывать не только аллергию, но и сильные головные боли у людей с чувствительной нервной системой. Полевые растения – одуванчики и маргаритки – также легко разносят пыльцу ветром, что приводит к зуду и слезотечению.

В то же время орхидеи признаны экспертами одними из самых безопасных, поскольку почти не содержат пыльцы. Розы редко вызывают аллергию, так как их тяжелая пыльца не распространяется по воздуху. Подходящими для чувствительных людей станут также тюльпаны, нарциссы, альстромерии, эустомы и суккуленты, которые считаются гипоаллергенными.

При создании букета для аллергика рекомендуется избегать декоративных злаков, таких как пшеница или рожь, а дополнительную пыльцу с цветов, например с лилий, можно удалить вручную или опрыскать цветы водой. Если аллергическая реакция выражена сильно, букет лучше полностью убрать из помещения, предупредила эксперт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, всплеск аллергических реакций на цветение березы в Центральном федеральном округе связан с переносом пыльцы из других регионов с воздушными массами. Для облегчения состояния аллергикам рекомендовали ограничивать прогулки в сухую и ветреную погоду, регулярно проводить влажную уборку и использовать средства индивидуальной защиты.