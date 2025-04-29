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Вильфанд объяснил обострение аллергии на березу в ЦФО
Вильфанд: Обострение аллергии на березу в ЦФО вызвал занос пыльцы
Всплеск аллергических реакций на цветение березы в Центральном федеральном округе связан с переносом пыльцы из других регионов с воздушными массами, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обострение аллергии на березу в Центральном федеральном округе связано с переносом большого количества пыльцы из других регионов ветрами, передает ТАСС.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что основной аллерген сейчас – береза, и в этом году наблюдалось особенно бурное цветение. «Самый главный аллерген сейчас – это береза. Было очень бурное цветение, пыление [в ЦФО]. Береза, значит, цвела и южнее, а воздушные массы [принесли ее сюда], ведь мы же дышим не только московским воздухом», – рассказал Вильфанд на пресс-конференции.
Он уточнил, что биологам трудно отличить местную пыльцу от принесенной ветром, что и стало причиной сильной реакции аллергиков на березу в апреле. В начале года первым аллергенным деревом стала ольха, которая зацвела еще в январе из-за аномально высокой для этого времени температуры – пять-шесть градусов тепла.
Вильфанд добавил, что цветение березы в регионе уже подходит к концу, а в мае ожидается появление пыльцы дуба и тополиного пуха, который также переносит аллергены. В июне, по словам метеоролога, начнут цвести дикорастущие травы, что станет новым фактором риска для аллергиков.
Кроме того Вильфанд отметил, что ультрафиолетовое излучение в умеренных широтах становится опасным с середины мая. По его словам, на интенсивность ультрафиолета влияет облачность и чистота воздуха, но погодные условия предыдущих месяцев на это не воздействуют. Метеорологи публикуют прогноз уровня ультрафиолета на несколько дней вперед для всех регионов России, что позволяет своевременно ориентироваться в степени потенциальной опасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве после холодного и ветреного начала месяца температура начнет расти с 3 мая, достигнув 15-17 градусов в столице и на юге области.
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