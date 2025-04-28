Рекордные заморозки зафиксировали в Подмосковье перед наступлением тепла

Tекст: Мария Иванова

В Подмосковье этой ночью были зафиксированы рекордные для апреля заморозки, написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В Можайске минимальная температура опустилась до минус 4,2 градуса, что на 0,7 градуса ниже предыдущего рекорда этого дня, установленного в 1971 году. В Клину температура опустилась до минус 5,9 градуса – такой холодной ночи 28 апреля в городе не было как минимум с начала XXI века.

При этом, по данным Леуса, это были последние заморозки в нынешнем апреле. «Апрель в Подмосковье финиширует рекордными заморозками!» – отметил он в своем сообщении.

В понедельник на погоду столичного региона влияет гребень антициклона, который с юго-запада минимизирует вероятность осадков и способствует резкому потеплению. В дневные часы температура воздуха в городе поднимется до 10-12 градусов, по области – до 8-13 градусов. Атмосферное давление останется выше нормы и составит 752 мм рт. ст.

Во вторник в регионе ожидаются кратковременные дожди, ночная температура составит плюс 4-6 градусов, а днем воздух прогреется до 8-10 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью почти весь столичный регион оказался в зоне отрицательных температур, а в Черустях была зафиксирована наиболее низкая температура.

В столице с вторника ожидается облачная и влажная погода с ночными температурами около пяти градусов и порывами ветра до 18 метров в секунду.

При этом погодные условия в начале мая будут аномально прохладными с ночными температурами около нуля почти по всей стране.