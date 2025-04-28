Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надежно договориться. Впрочем, упускать благоприятный момент, когда на том берегу Атлантики политические звезды сошлись уникальным образом, тоже не хочется.0 комментариев
Рекордные заморозки зафиксировали в Подмосковье
Рекордные заморозки зафиксировали в Подмосковье перед наступлением тепла
В нескольких городах Подмосковья минувшей ночью были зафиксированы самые сильные апрельские заморозки за последние десятилетия, в Можайске температура опустилась до минус 4,2 градуса.
В Подмосковье этой ночью были зафиксированы рекордные для апреля заморозки, написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
В Можайске минимальная температура опустилась до минус 4,2 градуса, что на 0,7 градуса ниже предыдущего рекорда этого дня, установленного в 1971 году. В Клину температура опустилась до минус 5,9 градуса – такой холодной ночи 28 апреля в городе не было как минимум с начала XXI века.
При этом, по данным Леуса, это были последние заморозки в нынешнем апреле. «Апрель в Подмосковье финиширует рекордными заморозками!» – отметил он в своем сообщении.
В понедельник на погоду столичного региона влияет гребень антициклона, который с юго-запада минимизирует вероятность осадков и способствует резкому потеплению. В дневные часы температура воздуха в городе поднимется до 10-12 градусов, по области – до 8-13 градусов. Атмосферное давление останется выше нормы и составит 752 мм рт. ст.
Во вторник в регионе ожидаются кратковременные дожди, ночная температура составит плюс 4-6 градусов, а днем воздух прогреется до 8-10 градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью почти весь столичный регион оказался в зоне отрицательных температур, а в Черустях была зафиксирована наиболее низкая температура.
В столице с вторника ожидается облачная и влажная погода с ночными температурами около пяти градусов и порывами ветра до 18 метров в секунду.
При этом погодные условия в начале мая будут аномально прохладными с ночными температурами около нуля почти по всей стране.