Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.0 комментариев
Стало известно о наступлении майских холодов по всей России
Вильфанд сообщил о похолодании и дождях в большинстве регионов России
Погодные условия в начале мая будут аномально прохладными с ночными температурами около нуля почти по всей стране.
Почти всю территорию России в начале мая охватит похолодание, передает ТАСС. На европейской части страны, включая Центральный и Северо-Западный федеральные округа, в ночное время ожидаются температуры от нуля до плюс пяти градусов, днем не выше десяти. В Москве, а также Тверской, Владимирской, Ярославской, Тульской и Калужской областях синоптики прогнозируют облачную погоду и кратковременные дожди.
Температура на юге европейской части России также останется ниже нормы и составит около пятнадцати-семнадцати градусов. На Дальнем Востоке, по словам метеоролога, ожидается отклонение от нормы на три-пять градусов в сторону понижения. В Приволжском федеральном округе днем температура будет от десяти до пятнадцати градусов тепла.
Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра России, отметил, что в регионах Сибири к началу мая температура понизится сразу на восемь-десять градусов и составит около пятнадцати градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что после первого мая в Москве начнется потепление, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в ночь на двадцать шестое апреля в ряде районов Московской области наблюдались отрицательные температуры, а научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в последние дни апреля на большей части Европейской России, включая Москву и Московскую область, ожидаются ночные заморозки.