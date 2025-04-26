Синоптик сообщил о потеплении и хорошей погоде в Москве после 1 мая

Синоптик Шувалов сообщил о потеплении и хорошей погоде в Москве после 1 мая

Tекст: Валерия Городецкая

В ближайшие ночи еще возможны заморозки, однако дневная температура составит от шести до восьми градусов выше нуля, а затем повысится до 10-12 градусов, сообщил синоптик в беседе с RT.

Шувалов заявил: «Температура 2 мая будет плюс 12 – плюс 14 градусов, 3 мая – плюс 14 – плюс 16 градусов и 4 мая – плюс 17 – плюс 19 градусов. Будет хорошая майская погода».

Синоптик отметил, что дожди начнутся под конец майских праздников – с 1 по 3 мая осадков не ожидается, а 4 мая возможен небольшой дождь.

Напомним, в ночь на 26 апреля в ряде районов Московской области наблюдались отрицательные температуры.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в последние дни апреля на большей части Европейской России, включая Москву и Московскую область, ожидаются ночные заморозки. Он отмечал, что апрельская погода в Центральной России отличилась небывалой изменчивостью.