В Гидрометцентре назвали апрель в Центральной России экстремальным и уникальным

Вильфанд сообщил о погодных рекордах апреля в Центральной России

Tекст: Денис Тельманов

Уникальный по погодным условиям апрель этого года в Центральной России стал предметом обсуждения среди специалистов, передает РИА «Новости». Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал апрель «сумасшедшим» и отметил, что таких температурных перепадов еще не наблюдалось.



По словам Вильфанда, метеорологические рекорды необычного апреля будут фиксироваться вплоть до среды. «Уникальный, экстремально уникальный апрель, потому что происходило шарахание погоды из крайности в крайность», – заявил он.

Синоптик рассказал, что месяц стартовал с погоды, характерной для начала мая, затем температура соответствовала норме середины мая, после чего резко вернулась на два месяца назад – к мартовским показателям, а затем, миновав апрельские значения, достигла уровней июня и июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве была зафиксирована необычно высокая температура для апреля – плюс 24,9 градуса, что превышает предыдущий рекорд на один градус.

При этом в столичном регионе на неделе ожидается не только аномальная жара, но и резкое похолодание с сильными ливнями к выходным.

В то же время площадь льдов в Арктике по итогам зимы оказалась самой низкой за всю историю спутниковых наблюдений, уступив предыдущему антирекорду на более чем 130 тыс. кв. км.