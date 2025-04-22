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    Пасхальное перемирие показало Западу ложь Зеленского
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

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    Общественное мнение Общественное мнение Господь будет к папе Франциску милосерднее, чем комментаторы в интернете

    Папа Франциск был ярким и в целом неплохим человеком. С шатаниями, сомнениями, ошибками – но явно от первого лица, а не по велению обкома или политбюро. Оставаться человеком на должности – дорогого стоит. Тем более на такой должности.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США поделят газовый рынок Европы

    Контроль американцев над ГТС Украины – это гарантия ее согласованного использования: только тогда и в тех объемах, о которых договорятся Москва и Вашингтон. С точки зрения России, эти условия не выглядят слишком привлекательными.

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    22 апреля 2025, 03:34 • Новости дня

    В Гидрометцентре назвали апрель в Центральной России экстремальным и уникальным

    Вильфанд сообщил о погодных рекордах апреля в Центральной России

    Tекст: Денис Тельманов

    Апрельская погода в Центральной России отличилась небывалой изменчивостью, когда температура колебалась от мартовских до июльских значений.

    Уникальный по погодным условиям апрель этого года в Центральной России стал предметом обсуждения среди специалистов, передает РИА «Новости». Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал апрель «сумасшедшим» и отметил, что таких температурных перепадов еще не наблюдалось.

    По словам Вильфанда, метеорологические рекорды необычного апреля будут фиксироваться вплоть до среды. «Уникальный, экстремально уникальный апрель, потому что происходило шарахание погоды из крайности в крайность», – заявил он.

    Синоптик рассказал, что месяц стартовал с погоды, характерной для начала мая, затем температура соответствовала норме середины мая, после чего резко вернулась на два месяца назад – к мартовским показателям, а затем, миновав апрельские значения, достигла уровней июня и июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве была зафиксирована необычно высокая температура для апреля – плюс 24,9 градуса, что превышает предыдущий рекорд на один градус.

    При этом в столичном регионе на неделе ожидается не только аномальная жара, но и резкое похолодание с сильными ливнями к выходным.

    В то же время площадь льдов в Арктике по итогам зимы оказалась самой низкой за всю историю спутниковых наблюдений, уступив предыдущему антирекорду на более чем 130 тыс. кв. км.

    21 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия

    Политолог Скачко: Зеленский не может согласиться с инициативами, которые выдвигает Россия

    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия
    @ capitalpictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей. Другое дело, что в Вашингтоне пока ограничиваются общими фразами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Минобороны сообщило о 4,9 тыс. нарушений перемирия Киевом. На этом фоне в Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

    «Решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие четко дало понять – Москва готова к урегулированию конфликта. Но Владимир Зеленский не может согласиться с тем, что предлагает Россия, поэтому режим прекращения огня практически сразу был сорван украинской стороной», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его мнению, в США, как и во всем мире, вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей, способствующих миру. Другое дело, как они к этому отнесутся и как отреагируют, добавил собеседник. Пока Госдеп ограничился лишь заявлением о том, что Америка заинтересована в продлении перемирия.

    «Это общие слова. Если бы так и было, то Штаты нашли бы механизмы влияния на Украину, чтобы ВСУ соблюдали режим прекращения огня», – считает Скачко. При этом Дональд Трамп высказывает надежды на сделку Москвы и Киева на этой неделе, а на фоне перемирия западная пресса распространяет возможные условия будущего соглашения. По мнению эксперта, доверять этим утечкам не стоит.

    «Заявление американского президента – это, с одной стороны, элемент давления на стороны конфликта, а с другой – торг. Дело в том, что 30 апреля будет 100 дней президентства Трампа. Приближается очередной дедлайн по Украине, и главе Белого дома предстоит отчитаться о проделанной работе. Республиканцу очень нужны очевидные и заметные успехи», – пояснил политолог. 

    Напомним, ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с БПЛА по позициям российских войск и гражданским объектам. Всего, по данным Минобороны России, зафиксировано 4,9 тыс. нарушений режима тишины. В частности, противник предпринял шесть попыток атак. Они были осуществлены в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка в ДНР, а также в районе Олешня Курской области.

    Кроме того, украинская армия применила 90 БПЛА самолетного типа, из них вне зоны военной операции – восемь. За прошедшие сутки силы ПВО России сбили 104 беспилотника, говорится в сообщении Минобороны. В министерстве отметили, что в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ по всей линии фронта была «существенно снижена».

    Отметим, объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Зеленский нехотя, но согласился на предложение. Он заявил, что Украина будет действовать «зеркально» и поддержит прекращение огня, а также предложил продлить его на 30 дней.

    Примечательно, что накануне вечером Зеленский предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. В Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

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    21 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Машина сбила ехавших на красный цвет подростков на электросамокате в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Северо-Восточном округе столицы водитель Lada Granta совершил наезд на электросамокат с двумя 15-летними девушками, сообщили в прокуратуре города в понедельник.

    Инцидент произошел на Кольской улице, водитель Lada Granta столкнулся с электросамокатом, пересекавшим дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора, указало надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

    На самокате одновременно передвигались две девушки 15 лет, они не спешились при переходе.

    Обе несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу.

    Ранее в России предложили запретить езду на электросамокатах по тротуарам. Минтранс предложил квалифицировать пользователей электросамокатов как водителей.

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    21 апреля 2025, 16:35 • Видео
    На смерть Франциска

    На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

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    21 апреля 2025, 06:24 • Новости дня
    Стало известно о резком понижении температуры в Москве в четверг

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве ожидается существенное похолодание с четверга, когда температура снизится сразу на 10 градусов, однако дневные показатели останутся на 4-5 градусов выше климатической нормы.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в четверг ожидается резкое понижение температуры воздуха, передает ТАСС. По его словам, изначально прогнозировалось изменение циркуляции воздуха со среды, однако оно отложено на четверг и пройдет, по оценке метеорологов, весьма умеренно.

    «По предварительным расчетам, изменение циркуляции воздуха в Москве должно было начаться в среду. Теперь видно, что оно начнется в четверг, но очень умеренно. Ночные температуры будут около плюс 10 градусов, а днем значения будут в диапазоне плюс 15-20 градусов. Все-таки это очень высокие температуры для третьей декады апреля – на 4-5 градусов выше нормы. Однако резкое понижение сразу на 10 градусов, конечно же, будет ощущаться», – отметил Вильфанд.

    По его словам, с четверга ночные температуры опустятся до плюс 10 градусов, а дневные температуры будут находиться в пределах плюс 15-20 градусов. Позднее температура ночью понизится до плюс 4-9, а днем – до плюс 11-16, что соответствует климатической норме для этого времени года. Вильфанд добавил, что в выходные возможны еще более низкие значения температуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице 19 апреля была зафиксирована необычайно высокая температура для середины весны – плюс 24,2 градуса, что почти на градус превысило предыдущий максимум 1973 года, а днем ранее был зафиксирован новый температурный рекорд – плюс 22,6 градуса, что превзошло результат 1921 года, однако уже на следующей неделе москвичей ожидает значительное похолодание с дневными температурами до 10-15 градусов, что станет возвращением к климатической норме.

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    22 апреля 2025, 00:42 • Новости дня
    Стало известно о предстоящих переговорах Путина и султана Омана

    Путин и султан Омана договорились обсудить сотрудничество и подписать соглашения в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин примет султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Москве, где стороны намерены подписать соглашения и рассмотреть ключевые вопросы взаимодействия.

    Встреча состоится во вторник в российской столице, сообщает РИА «Новости». Хайсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Москву с делегацией из нескольких десятков человек по приглашению российского лидера, переданному ему в 2023 году.

    В повестке встречи – развитие взаимодействия в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Также стороны намерены обсудить актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

    Посол Омана в России подтвердил агентству ONA, что будет подписано десять соглашений, включая документ о взаимной отмене виз для граждан двух стран. По его словам, это станет важным этапом укрепления двусторонних отношений.

    Власти России заинтересованы в расширении сотрудничества с Оманом, особенно в сельском хозяйстве, энергетике, логистике и промышленной кооперации, отмечал министр экономического развития Максим Решетников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид прибыл в Москву с государственным визитом по случаю сорокалетия установления дипломатических отношений между Россией и Оманом, в аэропорту Внуково-2 приземлился его самолет; султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид во время визита в Москву планирует подписать ряд соглашений, в том числе об отмене виз для владельцев обычных паспортов; Женева и Оман станут площадками для следующих раундов переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

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    21 апреля 2025, 16:04 • Новости дня
    Из бизнес-центра в Москве эвакуировали более 600 человек

    Из бизнес-центра в Москве из-за замыкания эвакуировались 624 человека

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В бизнес-центре «Аквамарин» в центральной части столицы произошло короткое замыкание, люди эвакуировались, сообщил источник в оперативных службах.

    Центр находится на Озерковской набережной, там произошло замыкание в электрощитовой, сообщил собеседник ТАСС. Из здания эвакуированы 624 человека.

    В результате ЧП возгорания не последовало, причины замыкания устанавливаются. «Аквамарин» возвращается к штатной работе.

    Ранее в воскресенье в Москве произошел пожар в грузинском ресторане.

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    21 апреля 2025, 12:31 • Новости дня
    Задержан взорвавший страйкбольную гранату в московской гостинице мужчина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители задержали подозреваемого, подорвавшего страйкбольное пиротехническое изделие в столице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

    Инцидент произошел в гостинице «Восход», сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.

    Он указал, что речь идет о страйкбольной гранате. Пока неизвестно, совершил ли злоумышленник это деяние по указаниям мошенников, или же он действовал из хулиганских побуждений.

    В ГУ МВД по Москве сообщили, что мужчину задержали, в скором времени его доставят в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

    Источник уточнил, что что задержанный – мужчина 2003 года рождения, гражданин России. ПО предварительной информации, он находится не в себе.

    В ноябре в Петербурге полиция задержала 43-летнего мужчину, угрожавшего взорвать гранату в кафе. Подозреваемый заявил, что держит в руке боевую гранату с сорванной чекой.

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    21 апреля 2025, 04:37 • Новости дня
    В России за год осудили почти 2 тыс. нарушителей за незаконную рыбалку

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение 2024 года почти 2 тыс. человек были осуждены по статье за незаконный вылов рыбы, при этом основная часть нарушителей отделалась штрафами на сумму более 24 миллионов рублей.

    Как передает РИА «Новости», статистика Судебного департамента при Верховном суде зафиксировала в 2024 году 1953 осужденных за незаконную рыбалку. Среди них ни одной женщины, все подсудимые – мужчины. В соответствии с Уголовным кодексом, наказания предусмотрены за ловлю рыбы в запрещенных местах, в заповедниках или при использовании запрещенных средств, таких как взрывчатка, химикаты и электричество.

    Согласно официальным данным, 44 человека были приговорены к отбыванию наказания в колониях, 617 получили условные сроки, а 356 оштрафованы. Общая сумма штрафов по этим делам превысила 24 миллиона рублей. В отчете уточняется, что ни одна женщина не была привлечена к ответственности по статье 256 УК РФ.

    Всего по экологическим преступлениям в России за прошлый год осуждены 4733 человека. Из них 251 человек получил реальные сроки в колонии, около двух тысяч – условные сроки, и общая сумма штрафов составила более 127 миллионов рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, против владельца платного пруда во Владимирской области возбудили уголовное дело за убийство подростка, который рыбачил без разрешения, пользователи соцсетей напомнили главе администрации Липецкой области Игорю Артамонову о действующем запрете на вылов щуки до двадцать девятого февраля, а актер Сергей Безруков вызвал подозрения в нарушении запрета на рыбалку с моторной лодки, опубликовав фото с рыбалки на Дону.

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    21 апреля 2025, 08:15 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал новый температурный рекорд в Москве в среду

    Синоптик сообщил о новом температурном рекорде в Москве, ожидаемом на среду

    Tекст: Мария Иванова

    Столичный регион на неделе ожидает не только аномальную жару с возможным побитием температурных рекордов, но и стремительное похолодание с сильными ливнями к выходным, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в среду в Москве ожидается очередной температурный рекорд – воздух прогреется до 25 градусов, что может превысить прежнее достижение 1995 года, когда было зафиксировано 23,9 градуса, передает РИА «Новости». На фоне антициклона существенных осадков не ожидается, а атмосферное давление останется стабильным.

    Синоптик, однако, предупредил, что уже со вторника погода начнет ухудшаться: появится кучево-дождевая облачность, возможны кратковременные ливни до пяти литров воды на квадратный метр и грозы. Температура днем сохранится на летнем уровне – до 24 градусов в Москве и до 25 в области.

    По словам Тишковца, в четверг через столицу пройдет холодный фронт с ливнями и грозами. Температура понизится до 15–20 градусов днем, а ночью – до плюс восьми. В пятницу будет еще холоднее, ночью температура опустится до плюс пяти, а днем не превысит 16 градусов.

    В субботу, как отметил Тишковец, в регионе ожидается резкое похолодание и аномальные ливни, количество осадков может достичь 32 миллиметров, что составляет 86% месячной нормы, а к концу суток возможен мокрый снег. Температура днем не превысит 10 градусов, а вечером опустится до нуля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 18 апреля был зафиксирован новый температурный рекорд – плюс 22,6 градуса, что превысило показатель 1921 года, а на следующий день столбики термометров показали плюс 24,2 градуса, что почти на градус выше предыдущего максимума 1973 года. Однако в ближайшие дни горожан ожидает похолодание до 10-15 градусов, соответствующее климатической норме.

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    21 апреля 2025, 06:46 • Новости дня
    Подпорная стенка обрушилась на проезжую часть в центре Новосибирска

    Tекст: Денис Тельманов

    Утром на улице Ипподромская в Новосибирске произошло обрушение подпорной стенки, что привело к перекрытию части магистрали и остановке движения по дублеру.

    Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел около пяти часов утра по местному времени на Ипподромской магистрали, где рухнула подпорная стенка, из-за чего перекрыли две из трех полос движения по направлению к улице Фрунзе. Было полностью остановлено движение по дублеру магистрали на верхнем уровне.

    В мэрии города уточнили, что в настоящее время разрабатывается постановление о введении режима повышенной готовности, чтобы оперативно провести аварийно-восстановительные работы на месте происшествия. Дорожные службы уже приступили к устранению последствий ЧП.

    «Причина обрушения будет выяснена при обследовании участка и подготовки проекта восстановления работоспособности подпорной стенки», – заявили представители департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

    В минувшие выходные в Новосибирске отмечались сильные осадки, прошли дожди и мокрый снег, что могло повлиять на состояние подпорной конструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Голицыно на втором этаже жилого дома внезапно рухнул балкон, в результате чего две женщины получили травмы и были госпитализированы, а в Крыму обрушился автомобильный мост между селами Изумрудное и Маслово, из-за чего два человека пострадали, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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    21 апреля 2025, 05:14 • Новости дня
    В Забайкалье предотвратили 24 угрозы населенным пунктам из-за пожаров

    Tекст: Денис Тельманов

    В текущем году в Забайкальском крае удалось не допустить перехода лесных и ландшафтных пожаров на территории населенных пунктов благодаря своевременным мерам.

    Как сообщает ТАСС, глава МЧС России Александр Куренков заявил, что с начала пожароопасного периода в Забайкальском крае зарегистрировано 24 угрозы для населенных пунктов и 9 угроз крестьянско-фермерским хозяйствам.

    «С начала пожароопасного периода в Забайкальском крае зарегистрировано 24 угрозы населенным пунктам и 9 угроз крестьянско-фермерским хозяйствам. Но благодаря своевременно принимаемым мерам перехода лесных и ландшафтных пожаров на территории населенных пунктов не допущено. И на данный момент угроза населенным пунктам отсутствует», – подчеркнул Куренков.

    По данным МЧСс начала 2025 года, на территории региона было зафиксировано 295 очагов лесных пожаров общей площадью более 266 тыс. гектаров. Это существенно превышает показатели аналогичного периода прошлого года, что связано с аномально высокими температурами воздуха и сухой, ветреной погодой на большей части Забайкалья.

    21 апреля Александр Куренков прибыл в Читу для оценки ситуации, связанной с крупными природными пожарами. В соответствии с российским законодательством, координация сил для тушения лесных пожаров возлагается на Рослесхоз при Минприроды, а подразделения МЧС подключаются при непосредственной угрозе для населенных пунктов или по просьбе губернаторов и Минприроды.

    Бэкграунд (602 знака)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальные погодные условия, включая малоснежную зиму и высокие уровни воды в водохранилищах, увеличивают риски природных катастроф, а лесной пожар начался на территории площадью один гектар в Хоринском районе Бурятии, где в тушении участвуют двенадцать человек и две единицы техники.

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    21 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мирный житель пострадал при атаке дронов по Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе атак с использованием беспилотников в Белгородской области один человек получил ранения, повреждены автомобили, дома и линия электропередачи.

    Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, передает РИА «Новости». Атаки произошли в период с 20:55 до 21:10 по московскому времени, уточнили в Минобороны России.

    Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате удара FPV-дрона на трассе Томаровка – Красная Яруга был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги, ему оказана необходимая медицинская помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

    В селе Никольское дрон повредил легковой автомобиль, а в Валуйском округе в хуторе Леоновка беспилотник атаковал движущийся автомобиль, в результате чего пострадали остекление и кузов. В селе Казинка после атаки повреждена линия электропередачи, несколько населенных пунктов остались без света, аварийные службы приступили к восстановлению электроснабжения.

    Кроме того, в селе Кукуевка с беспилотника были сброшены взрывные устройства, что привело к повреждению двух частных домов, гаража и автомобиля. В селе Двулучное и хуторе Барилов также зафиксированы повреждения кровли домов от ударов дронов. Информация о последствиях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника на село Грозовое в Запорожской области двое местных жителей получили ранения средней тяжести, а средствами ПВО России за 40 минут были уничтожены пять беспилотников самолетного типа ВСУ над Крымом.

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    21 апреля 2025, 13:50 • Новости дня
    В ФСО предупредили о закрытии Мавзолея Ленина на месяц

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве закроют для посетителей на месяц, предупредили в Федеральной службе охраны (ФСО) в понедельник.

    Допуск к Мавзолею и некрополю у Кремлевской стены будет закрыт с 23 апреля по 19 мая 2025 года, пояснили в ФСО, передает ТАСС.

    Там уточнили, что такое ограничение вводится в связи с подготовкой и проведением мероприятий.

    Напомним, 22 апреля отмечается 155 лет со дня рождения Владимира Ленина.

    Ранее Мавзолей Ленина открыли для посетителей после завершения запланированных профилактических работ, которые длились два месяца.

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    21 апреля 2025, 13:41 • Новости дня
    Эксперты высоко оценили результаты работы закона о местном самоуправлении

    Глава ВЦИОМ: Большинство россиян гордятся своей малой родиной

    Эксперты высоко оценили результаты работы закона о местном самоуправлении
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В России успешно функционирует новый закон о местном самоуправлении, создающий условия лучшего взаимодействия федерального центра, регионов и муниципалитетов. Теперь властям на местах предстоит провести работу, чтобы развитие территорий соответствовало требованиям времени и локальным задачам, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований: «Как меняется местное самоуправление в единой системе публичной власти?»

    Система муниципального самоуправления в России имеет несколько черт, отличающих ее от других, считает Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки. «Первая – стремление к развитию и совершенствованию, поиск оптимальных форм и моделей для граждан. Вторая – опора на наши великие многовековые традиции», – указал он.

    «Третья особенность – учет мнения населения, местных сообществ, органов самоуправления, муниципалитетов и субъектов Федерации. Также России присущи выстраивание единой системы власти, устранение барьеров, ненужных параллельных решений и опора на современные технологические решения. Новый закон даст импульс в развитии всех этих направлений», – сказал аналитик.

    Показательно, что две трети россиян уже сейчас оценивают ситуацию в своих муниципалитетах, как хорошую, привел результаты недавнего опроса Валерий Федоров, гендиректор ВЦИОМ. «58% респондентов гордятся родными населенными пунктами, причем этот показатель высок даже в самой молодой группе 18-24 года», – указал социолог.

    «В Москве и Петербурге уровень удовлетворенности заоблачный – 77%. Чем меньше населенный пункт, тем ниже этот показатель, но даже в селах он равен 61%. Кроме того, 67% опрошенных полагают, что ситуация на их малой родине улучшится в ближайшее десятилетие», – добавил он.

    Местная власть наиболее близка к гражданам. Она является надежным посредником между обществом и государством, напомнил Геннадий Панин, первый замглавы комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению. Парламентарий указал на важность принятого в марте Госдумой Федерального закона № 33 «Об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти», создающего условия взаимодействия федерального центра, регионов и муниципалитетов.

    По его словам, закон дает муниципалитетам новые финансовые инструменты и ответственность, уточняет критерии для определения городских, сельских поселений, муниципальных районов, городских округов, закрепляет роль публичной власти, регламентирует градостроительную деятельность, обеспечивает прозрачность правоприменительной практики.

    Гибкость закона и учет различных предложений регионов и муниципальных органов были достигнуты благодаря работе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), добавил Андрей Максимов, председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты России.

    В документе прописано, что при смене территориальной структуры можно объединять не только муниципалитеты и районы, но также поселения и проводить новые границы. Теперь, по его словам, муниципалитетам предстоит провести работу на местах, чтобы развитие МСУ соответствовало требованиям времени и локальным задачам.

    Благодаря обновленному закону укрепится финансовая база муниципалитетов, согласился Александр Разов, глава Собинского м. о. Владимирской области. «Только переход с районного уровня на окружной позволил дополнительно получить 120 млн рублей», – детализировал он.

    «Очевидно, есть регионы, для которых одноуровневая система будет ключом к ускоренному развитию. В частности, это касается ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Доверие возрастет там, где оно уже высоко, и повысится там, где оно еще недостаточно. Это важно, поскольку отношение к власти на местном уровне определяет эмоционально-психологическое восприятие государства», – указал политолог Александр Рудаков.

    Росту уровня жизни в муниципалитетах способствует и обратная связь с властью – в 2024 году количество сообщений жителей в соцсетях и на «Платформе обратной связи» выросло на 53% и составило 13,2 млн, сообщил Кирилл Истомин, первый замгендиректора АНО «Диалог регионы». «Граждане начали апеллировать напрямую со своими проблемами к муниципалитетам и органам власти. С одной стороны, это хорошо, а с другой – большой вызов. Люди хотят быстрых решений, 30 дней их уже не устраивает», – добавил он.

    Важность развития муниципалитетов подтверждается еще и тем, что на местных выборах сохраняется наиболее высокий уровень демократии и политической конкуренции, отметила Анна Федорова, политконсультант, эксперт ЭИСИ. «Кроме того, в муниципальной власти больше женщин, чем мужчин. Это создает резерв умных и профессиональных управленцев, что должно быть учтено при формировании выборных процессов», – считает она.

    Ранее эксперты объясняли, что обновленный закон обеспечит баланс полномочий между субъектами и муниципалитетами, а сопредседатель ВАРМСУ Галина Данильченко рассказала газете ВЗГЛЯД о работе муниципальных органов власти в Новороссии.

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    21 апреля 2025, 23:59 • Новости дня
    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка

    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка, ранееия получили еще167

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти региона рассказали о числе погибших и раненых детей после обстрелов в Белгородской области, а также о мерах поддержки пострадавших.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последние три с половиной года в результате обстрелов со стороны украинских военных в регионе погибли 23 ребенка, а 167 получили ранения, передает РИА «Новости». Он отметил, что Белгородская область, являясь прифронтовым регионом, переживает тяжелые испытания: населенные пункты подвергаются атакам различными видами вооружения и минометам с использованием дронов.

    Гладков подчеркнул, что мирные жители продолжают страдать от преступлений вражеских сил, и среди пострадавших особенно много детей. По его словам, за этот период были убиты 23 ребенка, еще 167 получили ранения различной степени тяжести.

    Губернатор также рассказал о запуске фонда помощи детям, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Помощь будет предоставляться всем детям до двадцати одного года включительно. Средства фонда позволят органвсеизовать лечение и реабилитацию пострадавших в санаториях, а также закупку необходимых медицинских препаратов и изделий, которые не покрываются государственной медициной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские вооруженные формирования за сутки предпринимали двенадцать попыток прорыва в Белгородскую область с применением беспилотников и артиллерии, в результате атак с использованием дронов в регионе получил ранение один человек, а также были повреждены автомобили, дома и линия электропередачи, а в образовательных учреждениях Белгородской области ввели ежедневные уроки безопасности с демонстрацией макетов взрывных устройств для предупреждения детей о возможной опасности.

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    22 апреля 2025, 00:56 • Новости дня
    Счетная палата предложила запретить иностранцам работать в Почте России

    Tекст: Денис Тельманов

    В отчете ведомства по итогам аудита эффективности Почты России предложено до сентября 2025 года ввести запрет на работу иностранцев из недружественных государств.

    Счетная палата России предложила правительству до сентября 2025 года рассмотреть возможность запрета на трудоустройство граждан из недружественных стран в стратегических акционерных обществах, в том числе в «Почте России», сообщает РИА «Новости». Эта рекомендация содержится в отчете по итогам анализа использования государственных средств Почтой России за последние пять лет.

    Кроме того, ведомство направило обращение в Генеральную прокуратуру и ФНС для принятия мер по выявленным нарушениям, связанным с трудоустройством иностранцев из недружественных государств.

    В отчете отмечается, что с сентября 2021 года руководитель дирекции бухгалтерского учета, а также с июля 2022 по сентябрь 2023 года главный бухгалтер АО ПР имела второе гражданство США. После сентября 2023 года это лицо продолжает исполнять обязанности главного бухгалтера, хотя официально должность не занимает. США входит в список стран, признанных недружественными по отношению к России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Хинштейн вышел из совета директоров «Почты России», его место занял депутат Госдумы Сергей Гаврилов, ранее компания провела мастер-классы для сотрудников по взаимодействию с незрячими и обращению с собаками-поводырями, а Валентина Матвиенко выразила недовольство задержкой в разработке стратегии развития «Почты России» и подчеркнула необходимость принятия мер со стороны Минцифры.

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