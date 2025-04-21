Воскресение – это как врата, которые открылись и с тех пор стоят открытыми. Как писал один исследователь Нового Завета, ранних христиан отличало ясное, живое переживание того, что Иисус «могущественно жив».2 комментария
Площадь арктических льдов достигла исторического минимума
Максимальная площадь льдов в Арктике по итогам зимы оказалась самой низкой за всю историю спутниковых наблюдений, уступив предыдущему антирекорду 2017 года более 130 тыс. кв. км.
Как передает ТАСС, специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) зарегистрировали сокращение площади арктических льдов в Северном Ледовитом океане до рекордного минимума. Анализ спутниковых снимков показал, что сезонный пик льдов пришелся на 20 марта и достиг только 13,79 млн квадратных километров. Это самое низкое значение с 1979 года, когда начались систематические наблюдения.
В пояснениях агентства JAXA отмечается: «Сокращение площади арктических льдов связано с глобальным изменением климата. Есть опасения, что в будущем это будет оказывать влияние на погоду и морскую среду, поэтому мы продолжим мониторинг и анализ данных, а также распространение информации [на этот счет]».
По данным японского Национального института полярных исследований, среднемесячная площадь льдов с декабря по февраль также стала самой низкой за всю историю наблюдений. Причиной ученые называют аномально высокую температуру воздуха в этот период – с декабря 2024 по февраль 2025 года. Предыдущий минимум площади льдов фиксировался в 2017 году, когда показатель был больше на 130 тыс. кв. км.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России планирует создать в ближайшие годы разветвленную транспортную и промышленную сеть в Арктике, ключевым элементом которой станет Северный морской путь, а морская инфраструктура будет только частью масштабного интеграционного проекта по развитию региона.