Площадь арктических льдов достигла исторического минимума

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) зарегистрировали сокращение площади арктических льдов в Северном Ледовитом океане до рекордного минимума. Анализ спутниковых снимков показал, что сезонный пик льдов пришелся на 20 марта и достиг только 13,79 млн квадратных километров. Это самое низкое значение с 1979 года, когда начались систематические наблюдения.

В пояснениях агентства JAXA отмечается: «Сокращение площади арктических льдов связано с глобальным изменением климата. Есть опасения, что в будущем это будет оказывать влияние на погоду и морскую среду, поэтому мы продолжим мониторинг и анализ данных, а также распространение информации [на этот счет]».

По данным японского Национального института полярных исследований, среднемесячная площадь льдов с декабря по февраль также стала самой низкой за всю историю наблюдений. Причиной ученые называют аномально высокую температуру воздуха в этот период – с декабря 2024 по февраль 2025 года. Предыдущий минимум площади льдов фиксировался в 2017 году, когда показатель был больше на 130 тыс. кв. км.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России планирует создать в ближайшие годы разветвленную транспортную и промышленную сеть в Арктике, ключевым элементом которой станет Северный морской путь, а морская инфраструктура будет только частью масштабного интеграционного проекта по развитию региона.