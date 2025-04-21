Воскресение – это как врата, которые открылись и с тех пор стоят открытыми. Как писал один исследователь Нового Завета, ранних христиан отличало ясное, живое переживание того, что Иисус «могущественно жив».2 комментария
Синоптик спрогнозировал новый температурный рекорд в Москве в среду
Синоптик сообщил о новом температурном рекорде в Москве, ожидаемом на среду
Столичный регион на неделе ожидает не только аномальную жару с возможным побитием температурных рекордов, но и стремительное похолодание с сильными ливнями к выходным, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в среду в Москве ожидается очередной температурный рекорд – воздух прогреется до 25 градусов, что может превысить прежнее достижение 1995 года, когда было зафиксировано 23,9 градуса, передает РИА «Новости». На фоне антициклона существенных осадков не ожидается, а атмосферное давление останется стабильным.
Синоптик, однако, предупредил, что уже со вторника погода начнет ухудшаться: появится кучево-дождевая облачность, возможны кратковременные ливни до пяти литров воды на квадратный метр и грозы. Температура днем сохранится на летнем уровне – до 24 градусов в Москве и до 25 в области.
По словам Тишковца, в четверг через столицу пройдет холодный фронт с ливнями и грозами. Температура понизится до 15–20 градусов днем, а ночью – до плюс восьми. В пятницу будет еще холоднее, ночью температура опустится до плюс пяти, а днем не превысит 16 градусов.
В субботу, как отметил Тишковец, в регионе ожидается резкое похолодание и аномальные ливни, количество осадков может достичь 32 миллиметров, что составляет 86% месячной нормы, а к концу суток возможен мокрый снег. Температура днем не превысит 10 градусов, а вечером опустится до нуля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 18 апреля был зафиксирован новый температурный рекорд – плюс 22,6 градуса, что превысило показатель 1921 года, а на следующий день столбики термометров показали плюс 24,2 градуса, что почти на градус выше предыдущего максимума 1973 года. Однако в ближайшие дни горожан ожидает похолодание до 10-15 градусов, соответствующее климатической норме.