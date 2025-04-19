Стало известно о резком похолодании в Москве на следующей неделе

Синоптики сообщили о снижении температуры в Москве с 23 апреля

Tекст: Денис Тельманов

Как пишет ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в Московском регионе, которое прогнозируется со среды, 23 апреля. По его словам, в этот день ночная температура в столице составит от трех до восьми градусов выше нуля, а в дальнейшем опустится до одного-шести градусов в ночные часы до конца недели.

«Со среды в погоде Московского региона произойдут изменения. 23 апреля ночные температуры в Москве составят плюс три-восемь градусов, затем плюс один-шесть градусов до конца недели. Дневная температура будет в диапазоне плюс 10-15 градусов. То есть сразу на 10 градусов упадет температура по сравнению с текущими значениями», – сообщил Вильфанд.

Он пояснил, что ожидаемые значения температуры будут соответствовать климатической норме второй декады апреля и не должны вызывать опасений, несмотря на резкое изменение по сравнению с текущей погодой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий с грозой, дождем и порывистым ветром, который усилится до 14 метров в секунду; в Москве 18 апреля зафиксирован новый температурный рекорд – плюс 22,6 градуса, что превзошло показатель 1921 года; в Центральной России к концу апреля прогнозируется заметное похолодание до нуля и возможный слабый снег ночью.