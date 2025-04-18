Москвичей предупредили о возможном возвращении снега

Синоптики предсказали холодный конец апреля в Центральной России

Tекст: Мария Иванова

Финал апреля в Центральной России обещает быть холодным, сообщает РИА «Новости». По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, летнее тепло удержится до начала следующей недели, а затем температура снизится до нормы апреля и даже ниже. В дневное время температура составит от плюс 7 до плюс 12 градусов, а ночью в отдельных местах может опуститься до нуля.

Тишковец отметил, что в сумерках возможно появление «белых мух» – слабого символического снега, который не оставит следов на земле. Он также добавил, что такие погодные условия являются нормой для конца апреля в регионе, но могут удивить непривычных к ним жителей.

Синоптик также предсказал, что в первую неделю мая в Москве ожидается температура от плюс 10 до плюс 15 градусов днем, с вероятностью дождей. Ближе ко Дню Победы температура в Центральной России может повыситься до плюс 13 – плюс 18 градусов, что будет соответствовать средней климатической норме для этого времени года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики Гидрометцентра прогнозируют аномально жаркую погоду в Москве и ряде регионов Центральной России с 18 по 22 апреля.

В воскресенье на Пасху в Москве ожидается температура до 25 градусов тепла, что сделает этот день одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений, сообщал ранее Тишковец. А научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в Москве на выходных температура достигнет рекордных значений, приближаясь к 24 градусам тепла.