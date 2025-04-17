Синоптики предупредили об аномальной жаре в Центральной России на Пасху

Tекст: Дарья Григоренко

Синоптики в своем экстренном предупреждении сообщили об аномально жаркой погоде в Центральной России. В частности, с 18 по 22 апреля в Москве и областях, таких как Московская, Смоленская, Тверская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Владимирская, Калужская, Тульская и Рязанская, ожидается среднесуточная температура, превышающая климатическую норму на семь градусов и более, передает ТАСС.

В связи с этими прогнозами в Рязанской области введен предпоследний – оранжевый уровень погодной опасности, что символизирует возможные опасные метеоусловия и вероятность стихийных бедствий. Тем не менее в Москве и других регионах пока не объявлены повышенные уровни погодной опасности.

Кроме того, прогнозируется первая весенняя гроза в Москве и Московской области вечером 18 апреля и ночью 19 апреля. В ночь на пятницу температура воздуха в Москве поднимется до 11 градусов, а днем достигнет 23 градусов, в то время как в Подмосковье ожидается до 25 градусов. Возможны кратковременные дожди.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в воскресенье на Пасху в Москве ожидается температура до 25 градусов тепла, что сделает этот день одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

На ваш взгляд Где вы берете куличи на Пасху? Печем самостоятельно

Покупаем готовые

Дарят родственники или знакомые

Не празднуем Пасху

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Накануне на метеостанции ВДНХ в Москве зафиксировали новый температурный рекорд для 16 апреля – плюс 21,2 градуса, что превысило показатель 1920 года. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в Москве на выходных температура достигнет рекордных значений, приближаясь к 24 градусам тепла.