Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
В Москве побит температурный рекорд 1920 года
Температура в Москве достигла плюс 21,2 градуса, побив рекорд 1920 года
На метеостанции ВДНХ в Москве зафиксирован новый температурный рекорд для 16 апреля – плюс 21,2 градуса, что превысило показатель 1920 года.
Новый температурный рекорд был зафиксирован в Москве, сообщает ТАСС.
На станции ВДНХ температура воздуха достигла плюс 21,2 градуса, что превзошло предыдущий рекорд 1920 года, когда температура составила плюс 21 градус.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что рекорд был установлен 16 апреля, подчеркнув, что такие экстремальные значения температуры не несут опасности. По его словам, обычно термин «экстремальный» ассоциируется с чем-то негативным, однако в данном случае положительные температурные значения воспринимаются с удовольствием.
«Этот экстремум не вреден», – добавил Вильфанд.
Он также подчеркнул, что несмотря на значительное превышение показателей, данное явление не является чем-то необычным для данного времени года.
Ранее Вильфанд сообщал, что на этой неделе температура воздуха в Москве будет экстремально теплой, приближаясь к рекордным значениям, а на выходных достигнет рекордных значений, приближаясь к 24 градусам тепла.