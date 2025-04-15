Вильфанд: В Москве ожидается экстремальное тепло

Вильфанд: Температура в Москве приблизится к рекордным значениям

Tекст: Мария Иванова

Температура воздуха в Москве на этой неделе будет экстремально теплой и близкой к рекордным значениям, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что вероятность побития рекордов есть, но в любом случае температура достигнет экстремальных уровней тепла, передает РИА «Новости».

По словам синоптика, теплый воздух со Средиземного моря к середине недели принесет на запад, центр и север европейской части России июньские значения температуры. Ожидается, что в Московском регионе к концу недели температура поднимется до 20-25 градусов.

Таким образом, москвичи могут рассчитывать на теплую весеннюю неделю. Подобные погодные условия станут значительным отклонением от обычной апрельской погоды и могут стать одной из самых теплых недель в этом месяце.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге России ожидается потепление до 20 градусов, но также возможны ночные заморозки в ряде регионов, сообщал Вильфанд. В Москве на Пасху, 20 апреля, ожидается теплая погода с дневной температурой от 14 до 18 градусов и отсутствием осадков.

На этой неделе в Москве ожидается значительное потепление до плюс 22 градусов, что соответствует летним показателям, заявлял ранее синоптик Евгений Тишковец.