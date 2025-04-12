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    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

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    12 апреля 2025, 02:16 • Новости дня

    Вильфанд рассказал о погоде на Пасху в Москве

    Вильфанд спрогнозировал теплую и сухую Пасху в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Пасху, 20 апреля, в Москве ожидается теплая погода с дневной температурой от 14 до 18 градусов и отсутствием осадков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Как сообщает ТАСС, в Москве на Пасху ожидается теплая и сухая погода. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что дневная температура составит от 14 до 18 градусов тепла.

    Ночью температура будет колебаться в пределах 5-10 градусов тепла. Атмосферное давление будет повышенным, что исключает вероятность осадков.

    Пасха, или Светлое Христово Воскресение, в этом году отмечается 20 апреля.

    Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщал, что в Москве на следующей неделе ожидается значительное потепление до плюс 22 градусов, что соответствует летним показателям.

    11 апреля 2025, 21:19 • Новости дня
    Названа стоимость похорон Паши Техника

    Эксперт: Похороны рэпера Паши Техника в Москве стоили семье минимум 1,5 млн рублей

    Названа стоимость похорон Паши Техника
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эксперт назвала элитными похороны рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев), которые состоялись в пятницу в Москве.

    Руководитель центра похоронных услуг «Вознесение» Елена Шевченко рассказала, что для церемонии использовали канадский гроб стоимостью до 400 тыс. рублей, передает Life.ru. Если гроб изготовлен из ясеня, его стоимость составляет около 110 тыс. рублей.

    Шевченко отметила, что такие похороны в Москве обычно обходятся примерно в полтора миллиона рублей без учета одежды и поминок. По ее словам, на церемонии работала специальная бригада, услуги которой могут стоить 30-40 тыс. рублей за час.

    Отпевание прошло в храме Петра и Павла в Лефортове и стоило от 5 до 10 тыс. рублей, а крест на могиле обошелся минимум в 30 тыс. рублей, добавила эксперт. Элементы декора, такие как еловые лапы и лифт, придают церемонии элитный характер, как и на похоронах киноактеров и героев.

    На прощании с Пашей Техником в Москве задержали оператора дрона. Кроме того, суд арестовал девушку за стычку с полицейским на прощании с Пашей Техником.

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    9 апреля 2025, 13:12 • Новости дня
    В аварии с Maybach в Москве пострадал человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дорожно-транспортное происшествие с участием премиального авто Maybach и такси произошла в столице в среду, в аварии пострадала женщина.

    ДТП произошло на Большой Полянке, там столкнулись такси и Maybach, сообщает агентство «Москва».

    По этим данным, водитель люксового авто при перестроении не заметил машину такси.

    Травмы получила пассажирка такси. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте.

    Ранее в Москве автомобиль «Газель» въехал в подземный переход у станции метро «Парк Победы».

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    11 апреля 2025, 19:05 • Видео
    Новый раунд переговоров России и США

    В Кремле анонсировали новую встречу президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, которого Трамп использует для особо деликатных поручений. Российская сторона предупредила: прорывов ждать не стоит. А почему?

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    10 апреля 2025, 15:09 • Новости дня
    СК начал проверку по факту нападения на съемочную группу «Рен ТВ»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На съемочную группу телеканала «Рен ТВ» было совершено нападение в столице, инцидентом заинтересовались в Главном следственном управлении СК по Москве.

    Инцидент произошел 9 апреля, съемочная группа была в здании частной медклиники на Минской улице, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Группа выполняла редакционное задание, сотрудник клиники, осознавая, что перед ним находятся журналисты, воспрепятствовал их законной профессиональной деятельности, добавили в СК.

    Проводится доследственная проверка.

    В сентябре 2024 года неизвестные напали на журналистов телеканала 360, инцидент произошел на территории Битцевского леса в Москве.

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    9 апреля 2025, 23:42 • Новости дня
    Россиянин осужден за продажу компонентов для атомных подлодок

    Московский суд приговорил мужчину к 4 годам за попытку продажи военных компонентов

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский суд вынес приговор россиянину за попытку продать за границу компоненты для создания ракетных комплексов и ядерных подлодок.

    Как передает РИА «Новости», суд в Москве вынес приговор мужчине, пытавшемуся продать компоненты для производства ракетных комплексов и подводных лодок в ядерном исполнении. Подсудимый разместил объявления о продаже датчиков и электромеханизмов, которые могут использоваться для создания военной техники.

    ФСБ провела оперативный эксперимент, в ходе которого выяснилось, что товар должен был покинуть Россию, а покупателем выступал представитель иностранной коммерческой организации. Мужчина был задержан и обвинен в приготовлении к контрабанде оборудования через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС.

    Во время судебного разбирательства подсудимый признал вину, раскаялся и способствовал раскрытию преступления. Его защита заявила, что целью сделки была денежная выгода, а не намерение лично отгружать товары за границу. Компоненты были изготовлены в 1980-х годах и, по словам защиты, их срок хранения истек, что, по мнению подсудимого, делало их бесполезными в военной технике.

    Тушинский суд Москвы приговорил мужчину к четырем годам колонии общего режима. Мосгорсуд внес незначительные изменения в приговор, оставив срок в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мещанский суд Москвы отправил под арест россиянина Чистякова, обвиняемого в государственной измене, и ему грозит до 20 лет лишения свободы.

    Мосгорсуд назначил 15 лет колонии строгого режима директору Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения РАН Александру Шиплюку за госизмену.

    В Москве молодому человеку предъявлено обвинение в государственной измене после того, как он был многократно задержан за мелкое хулиганство.

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    11 апреля 2025, 12:32 • Новости дня
    Четверть дорог Москвы была построена за последние 15 лет

    Tекст: Вера Басилая

    За последние 15 лет в Москве построено почти 1,5 тыс. км дорог, что составляет около четверти от всех дорог в столице, сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

    Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в эфире телеканала «Москва 24» заявил, что за последние 15 лет в столице было построено почти полторы тысячи километров дорог. Это составляет примерно четверть всех существующих дорог в городе, передает АГН «Москва».

    Ефимов отметил, что градостроительный комплекс Москвы будет стремиться сохранить нынешние темпы строительства, которые составляют около 100 км дорог в год. Он подчеркнул важность выполнения плана и поддержания такого уровня строительства.

    В числе приоритетных задач на ближайшие годы Ефимов назвал завершение строительства хордовых связок. В частности, речь идет о трассах Солнцево – Бутово – Видное и дублера Калужского шоссе, которые значительно улучшат транспортную инфраструктуру города.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие транспортные проекты завершила Россия в 2024 году.

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    10 апреля 2025, 14:12 • Новости дня
    Сотрудник Московского зоопарка погиб от укуса ядовитой змеи

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Московском зоопарке проводится служебное расследование из-за гибели сотрудника после укуса ядовитой змеи.

    Как сообщили в пресс-службе зоопарка, во время кормления ядовитой африканской змеи произошла нештатная ситуация, в результате которой сотрудник зоопарка был укушен, передает ТАСС.

    В зоопарке пообещали оказать родным погибшего необходимую поддержку. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

    В 2023 году сотрудник зоопарка в Андижанской области на востоке Узбекистана погиб после нападения медведя.

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    9 апреля 2025, 12:39 • Новости дня
    Пенсионерка в Москве отдала мошенникам 22 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Московская пенсионерка потеряла 22 млн рублей, поверив мошенникам, обещавшим гарантированный доход от инвестиций, сообщили в столичной прокуратуре.

    Пенсионерка продала квартиру и дом, чтобы найти такие деньги, женщина поверила предложению неизвестного, представившегося сотрудником инвестиционной компании, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Мошенники убедили пенсионерку в гарантированном доходе более 5 млн рублей за три месяца.

    Не имея наличных средств, женщина продала свою квартиру и передала деньги мошенникам, думая, что пополняет криптокошелек. Позже она продала дом в Тверской области и снова передала деньги аферистам. Только после смены телефонного брокера пенсионерка поняла, что ее обманули.

    Выясняются обстоятельства произошедшего.

    Ранее жительница столицы поддалась на уговоры телефонных мошенников и взяла в долг у коллег, а также заложила машину в ломбард, ущерб составил 32 млн рублей.

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    9 апреля 2025, 10:12 • Новости дня
    Высота снежного покрова в Москве достигла 23 см

    На метеостанции МГУ высота снежного покрова в Москве составила 23 см

    Tекст: Мария Иванова

    Утром на метеостанции МГУ в Москве высота снежного покрова достигла 23 см, что стало одним из самых высоких показателей среди столичных метеостанций, демонстрируя необычный для апреля уровень осадков.

    Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что на метеостанции МГУ в Москве высота снежного покрова достигла 23 см. Это самый высокий показатель среди московских метеостанций, включая ВДНХ, где высота снега составила 16 см.

    На других московских метеостанциях высота снега варьируется: в Тушино зафиксировано 20 см, а на Балчуге – 16 см. В Подмосковье ситуация еще более снежная: в Клину высота сугробов достигла 33 см, что является рекордом за всю прошедшую зиму.

    В Смоленской области, в частности в Вязьме, высота покрова составила 32 см, а на севере Владимирской области апрельские сугробы достигали 30 см.

    За последнюю ночь в Москве выпало 3 мм осадков, что увеличило общий объем до 24 мм с начала снегопадов, что составляет 65% от апрельской нормы. Прогнозируется, что высота снежного покрова достигла своего пика и будет постепенно снижаться.

    Накануне сообщалось, что во второй половине дня в Москве и Подмосковье ожидается сильный снегопад, который продлится всю ночь и может привести к образованию гололедицы на дорогах, предупредили синоптики.

    Между тем на следующей неделе температура в Москве повысится до плюс 15 градусов, и уже в конце апреля возможно наступление майского тепла.

    Тем временем в Крыму холодный фронт принес снегопады и падение температуры до заморозков.

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    10 апреля 2025, 06:58 • Новости дня
    Москвичам пообещали небольшие осадки в четверг

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гидрометцентр прогнозирует в Москве в четверг небольшие осадки и температуру до плюс 4 градусов, а в Подмосковье в этот день ожидается температура от нуля до плюс 5 градусов.

    В четверг в Москве ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, а температура воздуха поднимется до плюс 4 градусов, пишет ТАСС. Такая информация появилась на сайте Гидрометцентра. Днем в столице температура будет колебаться от плюс 2 до плюс 4 градусов, а ночью в пятницу похолодает до минус 4 градусов.

    Ветер в Москве изменит направление: от южного до северо-западного, со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в этот день составит 738 мм ртутного столба. Подобные погодные условия также ожидаются в Подмосковье, где днем температура будет от 0 до плюс 5 градусов, а ночью может опуститься до минус 7 градусов.

    На фоне приближающегося похолодания и возможных осадков, в Москве и Московской области введен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Эта мера предосторожности будет действовать до 13 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высота снежного покрова в Москве достигла 23 см . В Арктике мартовский лед достиг рекордного минимума за 47 лет. Москвичам также пообещали возвращение тепла на следующей неделе.

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    9 апреля 2025, 14:21 • Новости дня
    На москвича завели дело за избиение подростка в метро

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Москве возбуждено уголовное дело против местного жителя, по версии следствия, мужчина ударил 14-летнего подростка в вагоне метро за громкие разговоры, сообщили в столичном ГУ МВД.

    Инцидент произошел поздним вечером 12 марта в вагоне метро на Большой кольцевой линии. Мужчина подошел к группе подростков и, недовольный их громкими разговорами, ударил одного из них кулаком в грудь, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    После нападения злоумышленник скрылся, а пострадавший подросток обратился за помощью к сотрудникам полиции и в медицинское учреждение, ему диагностировали ушиб грудной клетки.

    На следующий день полиция задержала подозреваемого на станции метро «Полянка».

    Задержанный признался в нападении, объяснив свои действия тем, что его раздражал громкий разговор подростков. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Побои». На время расследования он отпущен под подписку о невыезде.

    Ранее в марте в Петербурге полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в похищении 16-летнего подростка с целью вымогательства 300 тыс. рублей.

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    11 апреля 2025, 14:39 • Новости дня
    Главу управления ВСК арестовали по делу о взятке и мошенничестве

    Главу управления ВСК Иванова арестовали по делу о взятке и мошенничестве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Савеловский суд Москвы заключил под стражу главу строительного управления по Центральному федеральному округу компании «Военно-строительная компания» Матвея Иванова.

    Иванов подозревается в совершении преступлений, связанных с мошенничеством в особо крупном размере и получением взятки, передает ТАСС.

    По информации пресс-службы суда, Иванову назначена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 17 суток.

    В марте генеральный директор строительной компании «Бамстройпуть» Игорь Тушкевич, скрывшийся от следствия за границей по делу о госконтрактах, вернулся в Россию, его отправили в СИЗО.

    В конце января Мещанский суд Москвы заочно арестовал Тушкевича и главу совета директоров компании «Бамстройпуть» Антона Абдурахманова. В ноябре Военно-строительная компания (ВСК) подала в арбитражный суд Москвы два иска к субподрядчику ОАО «Бамстройпуть» на сумму 24,1 млрд рублей

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    11 апреля 2025, 08:17 • Новости дня
    Москвичам пообещали летнее тепло на следующей неделе

    Синоптики: Температура в Москве на следующей неделе повысится до плюс 22 градусов тепла

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве на следующей неделе ожидается значительное потепление до плюс 22 градусов, что соответствует летним показателям, сообщил синоптик Евгений Тишковец.

    На следующей неделе москвичей ожидает потепление до плюс 22 градусов, что характерно для начала лета, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

    В предстоящие выходные зима будет постепенно отступать: ночью в столице еще возможны атмосферные фронты со снежными зарядами, но днем погода начнет улучшаться. В субботу дневная температура составит от плюс 3 до плюс 6 градусов, а в воскресенье – от плюс 4 до плюс 7 градусов.

    Синоптик Тишковец отметил, что на следующей неделе москвичей ожидает компенсация за провал весны благодаря западному «крылу» азиатского антициклона. В Центральной России установится солнечная и сухая погода, а снежный покров быстро растает. В ночь на понедельник в Москве могут быть последние слабые заморозки, но днем температура поднимется до плюс 10-15 градусов.

    В течение недели температура продолжит расти: во вторник под утро ожидается от плюс 1 до плюс 6, а после полудня – от плюс 13 до плюс 18 градусов. В среду ночная температура составит от плюс 4 до плюс 9, днем – от плюс 15 до плюс 20. Во второй половине недели под воздействием южных ветров ночная температура будет от плюс 7 до плюс 12, а дневная – от плюс 17 до плюс 22 градусов. Тишковец подчеркивает, что это аномально высокий температурный режим, который характерен для начала лета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Москве прогнозируется облачная погода с температурой до плюс четырех градусов и небольшими осадками, но ночью температура опустится до минус трех градусов.

    Ранее сообщалось, что н следующей неделе температура в Москве повысится до плюс 15 градусов, снежный покров начнет таять, и в конце апреля возможно наступление майского тепла.

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    11 апреля 2025, 06:53 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал потепление в Москве в пятницу

    Tекст: Денис Тельманов

    В пятницу в Москве прогнозируется облачная погода с температурой до плюс четырех градусов и небольшими осадками, а ночью столбики термометров опустятся до минус трех градусов.

    Облачная погода с прояснениями и температура до плюс четырех градусов ожидаются в Москве в пятницу, передает ТАСС. Согласно данным Гидрометцентра России, днем температура в столице будет варьироваться между +2...+4 °C.

    В ночь на субботу прогнозируется похолодание до минус трех градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

    В Подмосковье днем ожидается температура +1...+6 °C, а в ночь на субботу термометры могут зафиксировать до минус шести градусов.

    В связи с прогнозируемой погодой до 13 апреля в Москве и Московской области будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 9 апреля на метеостанции МГУ в Москве высота снежного покрова достигла 23 см, что стало одним из самых высоких показателей среди столичных метеостанций, демонстрируя необычный для апреля уровень осадков.

    Сообщалось, что на следующей неделе температура в Москве повысится до плюс 15 градусов, снежный покров начнет таять, и уже в конце апреля возможно наступление майского тепла, что позволит горожанам насладиться более комфортными погодными условиями.

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    10 апреля 2025, 12:27 • Новости дня
    Телефонные мошенники инсценировали похищение ребенка в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Аферисты с помощью телефонного звонка заставили 11-летнего мальчика сотрудничать с ними, чтобы выманить 3 млн рублей у его родителей, они угрожали тюрьмой и детским домом, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Звонок с угрозами поступил 11-летнему мальчику от мошенников, которые представились сотрудниками «Роскомнадзора», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Обманщики сообщили ребенку, что его родители якобы являются пособниками преступников. Вместо того чтобы обратиться за помощью, ребенок, следуя указаниям злоумышленников, провел обыск в квартире.

    После этого мошенники настояли, чтобы мальчик сел в такси и отправился к фальшивому правоохранителю. У подъезда его встретила пожилая женщина, которая также попала под влияние преступников и действовала по их указаниям. Она проводила ребенка в свою квартиру, где его вскоре обнаружили настоящие сотрудники полиции.

    Родители мальчика, в свою очередь, получили звонок с угрозами от мошенников, которые утверждали, что их сын похищен, и требовали выкуп в размере 3 млн рублей. Разоблачение спланированной аферы произошло, когда родители увидели фото своего сына. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

    Ранее в городе Ачинске в Красноярском крае 15-летняя девочка подверглась влиянию мошенников, они вынудили ее инсценировать свое похищение.

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    11 апреля 2025, 18:59 • Новости дня
    СК возбудил дело против иноагента Карезиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    В отношении признанной иноагентом участницы движения «Голос» Инны Карезиной возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

    В Telegram-канале столичного главка СК России сообщается, что Карезина подозревается в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах.

    Карезина включена в реестр иностранных агентов и в настоящий момент находится за пределами России, отметили в СК. По версии следствия, до 27 февраля она не представила в уполномоченный орган необходимую информацию, нарушив тем самым порядок деятельности иноагентов.

    Следствие рассматривает возможность объявления Карезиной в розыск. Ведутся следственные действия для сбора и закрепления доказательной базы.

    Ранее Московский городской суд оставил в силе штраф в 40 тыс. рублей для актрисы Яны Трояновой, признанной иностранным агентом, за неподачу отчетности о своей деятельности.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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