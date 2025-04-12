В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.1 комментарий
Вильфанд рассказал о погоде на Пасху в Москве
Вильфанд спрогнозировал теплую и сухую Пасху в Москве
На Пасху, 20 апреля, в Москве ожидается теплая погода с дневной температурой от 14 до 18 градусов и отсутствием осадков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Как сообщает ТАСС, в Москве на Пасху ожидается теплая и сухая погода. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что дневная температура составит от 14 до 18 градусов тепла.
Ночью температура будет колебаться в пределах 5-10 градусов тепла. Атмосферное давление будет повышенным, что исключает вероятность осадков.
Пасха, или Светлое Христово Воскресение, в этом году отмечается 20 апреля.
Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщал, что в Москве на следующей неделе ожидается значительное потепление до плюс 22 градусов, что соответствует летним показателям.