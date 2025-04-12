Вильфанд рассказал о погоде на Пасху в Москве

Вильфанд спрогнозировал теплую и сухую Пасху в Москве

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает ТАСС, в Москве на Пасху ожидается теплая и сухая погода. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что дневная температура составит от 14 до 18 градусов тепла.

Ночью температура будет колебаться в пределах 5-10 градусов тепла. Атмосферное давление будет повышенным, что исключает вероятность осадков.

Пасха, или Светлое Христово Воскресение, в этом году отмечается 20 апреля.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщал, что в Москве на следующей неделе ожидается значительное потепление до плюс 22 градусов, что соответствует летним показателям.