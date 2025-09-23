  • Новость часаГлава МВД Польши распорядился открыть границу с Белоруссией
    Санду готова сдать Молдавию ВСУ и НАТО в обмен на власть
    Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества»
    Глава МВД Польши Кервиньский распорядился открыть границу с Белоруссией
    Александра Панкратова-Черного госпитализировали перед спектаклем в Кургане
    Рубио допустил приостановку участия США в урегулировании конфликта на Украине
    Минобороны сообщило о контроле над большей частью Купянска
    Навроцкого заподозрили в употреблении стимуляторов на Генассамблее ООН
    Президент Бразилии заявил о надежде на дипломатическое урегулирование на Украине
    Марочко: После освобождения Переездного до Северска осталось около шести км
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    23 сентября 2025, 20:25 • Новости дня

    Пожарные спасли быка и верблюда при пожаре в зоопарке Новосибирска

    Tекст: Евгения Караваева

    Пожарные локализовали возгорание на территории новосибирского зоопарка на площади 180 кв. метров и спасли быка и верблюда из двух охваченных огнем вольеров.

    Пожар на территории зоопарка в Новосибирске оперативно локализован на площади 180 кв. метров, передает ТАСС.

    Как сообщили в пресс-службе МЧС России, огонь распространился на два вольера, из которых спасены бык и верблюд.

    В региональной прокуратуре уточнили, что угрозы дальнейшего распространения пламени нет. На место происшествия выехал новосибирский межрайонный природоохранный прокурор для координации работы спецслужб.

    В ведомстве также сообщили, что по факту происшествия организована проверка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Белгородской области произошел пожар в каркасном тентовом помещении зоопарка, в результате погибли шесть зебр.

    23 сентября 2025, 12:41 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия за атаку Украины на Форос в Крыму
    ВС России нанесли удар возмездия за атаку Украины на Форос в Крыму
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прошедшей ночью российские военные нанесли массированные удары по ряду объектов ВСУ и иностранных наемников в Одесской области и предприятию «Мотор Сич», удары проводились в ответ на террористическую атаку киевского режима на Форос в Крыму, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился по пунктам временной дислокации сил спецопераций ВСУ и подразделения «Призраки» ГУР Украины в районах Татарбунары и Рассейка Одесской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены объекты по хранению беспилотных летательных аппаратов на аэродроме «Школьный» в Одесской области, откуда осуществлялись пуски ударных дронов по гражданской инфраструктуре в Крыму. Отмечается, что эти меры были предприняты для пресечения дальнейших террористических акций.

    Кроме того, нанесен удар по цехам предприятия «Мотор Сич» военно-промышленного комплекса Украины. Там проводилась сборка ударных беспилотников, применяемых силами киевского режима для атак по территории России, уточнили в Минобороны.

    Глава Крыма Сергей Аксенов вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове. Тяжелые ранения получили четыре человека.

    Позднее стало известно, что при атаке украинских дронов в районе Фороса погибли три человека.

    22 сентября 2025, 20:48 • Новости дня
    Boeing начала производство истребителя шестого поколения F-47
    Boeing начала производство истребителя шестого поколения F-47
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Дарья Григоренко

    Компания Boeing приступила к производству нового истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США, первый полет которого намечен на 2028 год, сообщает издание The War Zone.

    Производство опытного образца стартовало спустя лишь несколько месяцев после мартовского объявления о победе Boeing в конкурсе, передает РИА «Новости».

    Как отметил начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин, «мы готовы идти быстро. У нас нет выбора». Программа F-47 реализуется в рамках инициативы «Господство в воздухе нового поколения» (NGAD), куда также входит разработка беспилотников-спутников, новых двигателей, вооружений, систем радиоэлектронной борьбы и управления боем.

    Хотя детали проекта остаются засекреченными, известно, что F-47 получит радиус боевого действия более 1,8 тыс. км, скорость свыше двух махов и новейшие технологии малозаметности. ВВС США планируют закупить не менее 185 таких самолетов, каждый из которых может стоить более 300 млн долларов.

    Ранее Korean Air планирует обновить свой авиапарк более чем сотней новых самолетов Boeing и почти двумя десятками двигателей с поставками до конца 2030 года.

    23 сентября 2025, 15:10 • Видео
    «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

    После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    22 сентября 2025, 21:54 • Новости дня
    Польша сказала России «не жаловаться в ООН», если ее самолеты будут сбиты над НАТО
    Польша сказала России «не жаловаться в ООН», если ее самолеты будут сбиты над НАТО
    @ LESZEK SZYMANSKI/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что если обломки ракеты или воздушного судна, нарушившего воздушное пространство Польши, упадут на территории НАТО, Россия не должна «жаловаться» в ООН.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе заседания Совбеза ООН, говоря о боевых действиях на Украине и инцидентам с беспилотниками, обратился к России с предупреждением, передает РБК.

    «Если еще одна ракета или воздушное судно пересекут наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будут сбиты, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться», – заявил Сикорский, обращаясь к российскому правительству.

    Сикорский также подчеркнул, что страны НАТО являются «мирными демократиями», однако «не дадут себя запугать». На заседании обсуждалось появление около 20 дронов в воздушном пространстве Польши 10 сентября. Варшава заявляет, что эти беспилотники были российскими, но по словам премьер-министра Дональда Туска, среди них не было аппаратов с боевой частью.

    Москва ранее отвергала обвинения в нарушениях границы и пересечениях воздушного пространства страны НАТО. Польские власти продолжили настаивать на том, что любые подобные инциденты будут получать жесткий ответ, а ответственность за последствия ложится на нарушителя.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет самостоятельно уничтожать объекты, нарушающие воздушное пространство страны.

    Туск заявил о ликвидации дронов, нарушивших воздушное пространство страны, подчеркнув, что это якобы были российские аппараты.

    МИД России отметил, что отказ Польши от консультаций по инциденту с БПЛА говорит о нежелании западных стран установить реальные факты произошедшего.

    23 сентября 2025, 13:53 • Новости дня
    Песков ответил на угрозы Сикорского сбивать российские самолеты
    Песков ответил на угрозы Сикорского сбивать российские самолеты
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле выразили недовольство заявлениями главы МИД Польши Радослава Сикорского о якобы нарушении воздушной границы Польши, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Кремль негативно относится к заявлениям главы МИД Польши Радослава Сикорского о якобы нарушении воздушного пространства страны, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков отметил, что Россия придерживается ответственной позиции и действует строго в рамках международных правил при выполнении всех полетов.

    «При выполнении всех полетов наши самолеты руководствуются международными правилами и никоим образом не выходят за их рамки», – заявил Песков.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что Россия не должна обращаться в ООН в случае падения обломков ракеты или воздушного судна на территории НАТО.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что были уничтожены дроны, нарушившие воздушное пространство страны, и назвал их российскими.

    МИД России отметил, что отказ Польши от консультаций по инциденту с БПЛА свидетельствует о нежелании западных стран установить реальные факты произошедшего.

    23 сентября 2025, 04:27 • Новости дня
    Экс-помощница Байдена Рид: Быть гражданкой России для меня – огромная честь
    Экс-помощница Байдена Рид: Быть гражданкой России для меня – огромная честь
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывшая помощницей Джо Байдена, когда он занимал пост сенатора, Тара Рид (изменила имя на Александра Тара МакКейб) сообщила, что переезд в Россию стал вынужденной мерой, но она влюбилась в Россию и считает честью получение российского гражданства.

    Рид получила гражданство России, передает ТАСС.

    Она рассказала, что со временем влюбилась в Россию и захотела остаться. «По прибытии мне нужно было искать политическое убежище, и оно было у меня эти два года, до предоставления гражданства», – приводит ее слова RT, сотрудницей которого Рид сейчас является.

    По ее словам, над ней и ее семьей «нависала опасность» со стороны американских властей, а депутат Госдумы Мария Бутина и главный редактор RT Маргарита Симоньян помогли ей с поиском убежища.

    «Быть гражданкой России для меня – огромная честь», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-помощница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах. Она заявила, что в 1993 году Байден в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях. По словам Рид, после жалобы на домогательства ее уволили. Байден отверг обвинения.

    23 сентября 2025, 14:41 • Новости дня
    Летчик Су-34: Противник бросает в бой последние F-16
    Летчик Су-34: Противник бросает в бой последние F-16
    @ EPA/TASS

    Tекст: Матвей Мальгин, Валерия Городецкая

    Летчик бомбардировщика Су-34, участвующий в спецоперации на Украине, рассказал газете ВЗГЛЯД о тактике применения F-16 украинской армией.

    По его словам, раньше эти самолеты использовались в основном как истребители ПВО против российских беспилотников и платформы для запуска крылатых и управляемых авиабомб.

    В последнее время, по его наблюдению, украинские F-16 стали действовать более агрессивно, устраивая засады на минимальной высоте и совершая резкий подъем для запуска ракет по российским целям. «Это уже весьма рискованно, недаром они теряют машины в последнее время активно», – отметил летчик.

    Он подчеркнул, что ситуация для украинской армии на фронте осложнилась, поэтому противник начал использовать даже последние имеющиеся F-16, увеличив интенсивность их вылетов. Теперь украинская сторона фактически «пошла ва-банк», рискуя и теряя дорогостоящие самолеты.

    Полное интервью летчика бомбардировщика Су-34 газете ВЗГЛЯД можно прочитать здесь.

    Ранее подполье сообщило о поражении базы F-16 ВСУ под Полтавой.

    В Раде пожаловались на задержку поставок F-16 из Бельгии.

    22 сентября 2025, 21:28 • Новости дня
    Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ

    Белый дом: Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ

    Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением президента России Владимира Путина о продлении на год ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    По словам Левитт, глава Белого дома лично осведомлен о предложении Москвы о ДСНВ, передает РИА «Новости».

    «Президент в курсе этого предложения, и я позволю ему самому прокомментировать его позже. Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему», – отметила она.

    Напомним, на совещании с Совбезом в понедельник Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года, а также сообщил, что Россия хочет сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ.

    22 сентября 2025, 23:59 • Новости дня
    Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о выходе из Римского статута
    Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о выходе из Римского статута
    @ DankMorocco/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Конфедерация государств Сахеля (Буркина-Фасо, Мали и Нигер) официально заявила о немедленном выходе из Римского статута, учредившего Международный уголовный суд (МУС).

    «Правительства Буркина-Фасо, Республики Мали и Республики Нигер, образуя Конфедерацию государств Сахеля, доводят до сведения общественности конфедерации и международного сообщества свое суверенное решение о выходе из Римского статута», – приводит РИА «Новости» текст их совместного коммюнике.

    Выход из Римского статута, согласно тексту заявления, вступает в силу «немедленно».

    Власти государств отметили, что выход из Римского статута является частью курса на укрепление национального суверенитета. «МУС является инструментом неоколониальных репрессий в руках империализма», – приводит ТАСС со ссылкой на RFI позицию стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Африке негативно относятся к МУС, поскольку долгие годы суд имел претензии только к африканским политикам, пытаясь осудить и тех, кто до сих пор возглавляет свои государства.

    Парламент Венгрии утвердил решение о выходе страны из Международного уголовного суда. Когда на такой шаг решилось правительство ЮАР, разрыв с Международным судом запретил Верховный суд страны.


    23 сентября 2025, 07:57 • Новости дня
    Офицеры ВСУ погибли после удара «Гераней» под Черниговом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотный аппарат «Герань-2» нанес удар по штабу 144-й механизированной бригады на севере Украины, в результате пострадали офицеры, сообщили в российских силовых структурах.

    Расчет беспилотника «Герань-2» нанес удар по пункту управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области, передает ТАСС. Собеседник агентства сообщил: «В Черниговской области расчетами БПЛА «Герань-2» нанесен результативный удар по пункту управления руководящего состава 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Есть потери среди офицерского состава и военной техники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские войска начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Российские войска освободили Предтечино в ДНР.

    23 сентября 2025, 10:14 • Новости дня
    Военкор: Зеленский хотел привезти Трампу картинку Москвы в черном дыму

    Военкор Коц: Зеленский хотел привезти Трампу картинку Москвы в черном дыму

    Военкор: Зеленский хотел привезти Трампу картинку Москвы в черном дыму
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Планы главы киевского режима Владимира Зеленского привезти Дональду Трампу картинку Москвы, затянутой черным дымом, провалилась, заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Военкор Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что атака беспилотников ВСУ на Москву произошла накануне визита Владимира Зеленского в Нью-Йорк.

    По словам Коца, Зеленский хотел произвести впечатление на Дональда Трампа, продемонстрировав ему фото Москвы, затянутой черным дымом после атаки.

    «Дескать, глядите, рано нас еще списывать. Мы им там устроим мир через силу», – заявил Коц.

    Военкор отметил, что «украинские дроны пока так и не смогли пробить систему ПВО столицы».

    Коц отметил, что массовая атака дронами была также разведкой боем для выявления брешей в обороне столицы. Он обратил внимание на то, что несмотря на то, что около 30 дронов смогли преодолеть сотни километров к Москве, защитные системы города оказались эффективными. По словам военкора, Киев безуспешно продолжает искать уязвимости в противовоздушной обороне российской столицы.

    Коц также подчеркнул, что система ПВО Москвы включает множество средств поражения, а не только комплексы «Панцирь», чьи фотографии часто распространяются в сети.

    «С помощью массированного налета они пытаются вскрыть всю систему противодействия, а не то, что можно найти в общем доступе», – заявил Коц.

    Ранее сообщалось, что в небе над Московским регионом с вечера 22 сентября сбито уже 36 БПЛА.

    Дональд Трамп планирует провести двусторонние переговоры с аш-Шараа и Зеленским.

    23 сентября 2025, 01:44 • Новости дня
    Захарова назвала слова Санду о «вторжении» России в Одесскую область паранойей
    Захарова назвала слова Санду о «вторжении» России в Одесскую область паранойей
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Молдавии Майи Санду о том, что Россия якобы может использовать Молдавию для «вторжения в Одесскую область» Украины.

    Санду заявила, что победа пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах якобы угрожает суверенитету Молдавии и может открыть путь «российскому вторжению» в Одесскую область.

    «Паранойя», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Санду обвинила Россию во вмешательстве в выборы в Молдавии. Захарова заявила, что антироссийские заявления Санду являются частью ее политики по уничтожению любых проявлений демократии, свободы и прав человека.

    23 сентября 2025, 13:14 • Новости дня
    Председателя Совета судей Момотова заподозрили в связях с криминалом
    Председателя Совета судей Момотова заподозрили в связях с криминалом
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Судья Верховного суда и председатель Совета судей Виктор Момотов стал совладельцем сети отелей Marton на 9 млрд рублей вместе с представителями криминалитета, используя незаконно полученные активы и бюджетные средства, сообщил источник со ссылкой на иск Генеральной прокуратуры.

    Об участии судьи Верховного суда, председателя Совета судей Виктора Момотова в совместном бизнесе с криминальными структурами сообщил источник, знакомый с иском Генпрокуратуры, передает ТАСС.

    По его словам, Момотов в 2007 году объединился с краснодарским криминальным авторитетом Марченко для ведения гостиничного бизнеса и приобрел в долевую собственность здание, где сейчас расположен отель «Мартон Пашковский».

    Источник сообщил, что Момотов использовал статус судьи для развития бизнеса и вступил во взаимодействие с организаторами преступной группировки «Покровские». За оказанные услуги он получил земельный участок и два нежилых здания. По информации собеседника агентства, Момотов и Марченко в 2018–2019 годах через фиктивные судебные споры взыскали более 100 млн рублей с бюджета Краснодара, после чего распорядились деньгами по своему усмотрению.

    В результате этой деятельности была создана сеть бизнес-отелей Marton, состоящая из 40 гостиничных комплексов в разных регионах России. Общая стоимость объектов, по данным источника, превышает 9 млрд рублей. В создании этой сети участвовали представители криминалитета, а легализация имущества происходила через судебные решения.

    Ранее Генеральная прокуратура подала антикоррупционный иск к председателю Совета судей и судье Верховного суда Виктору Момотову с требованием изъять 95 объектов недвижимости.

    23 сентября 2025, 09:03 • Новости дня
    Мединский высмеял запрет фильма Гайдая в Молдавии

    Мединский назвал запрет фильма Гайдая способом обессмертить власти Молдавии

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Молдавии «обессмертят» себя запретом фильма «Иван Васильевич меняет профессию» режиссера Леонида Гайдая, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

    Власти Молдавии увековечат себя в истории благодаря решению запретить советскую комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», считает Мединский.

    «Стараюсь не замечать всякого рода глупости. Но это особый случай. Запретить комедию Гайдая из-за «милитаристского контекста и политического содержания»… Такими решениями «молдаванские власти» реально себя обессмертят!» – заявил Мединский в своем Telegram-канале.

    Ранее в Молдавии прервали телепоказ советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» из-за «милитаристского содержания».

    Представитель МИД России Мария Захарова назвала запрет фильма «демократией по Санду». Захарова также заявляла, что антироссийские заявления Майи Санду являются частью ее политики по уничтожению любых проявлений демократии.

    22 сентября 2025, 22:34 • Новости дня
    Макрон объявил о признании Францией государственности Палестины
    Макрон объявил о признании Францией государственности Палестины
    @ PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон на конференции по палестинскому вопросу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил о признании государственности Палестины.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон на конференции по палестинскому вопросу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил о признании государственности Палестины, передает ТАСС.

    «В соответствии с историческим обязательством моей страны на Ближнем Востоке, за мир между Израилем и палестинцами, Франция сегодня признала Государство Палестина», – заявил Макрон.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает признание Палестины в качестве дипломатического рычага для давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Израиль пригрозил закрыть французское консульство в Иерусалиме из-за позиции Парижа по Палестине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон получил отказ во въезде в Израиль, пока не изменит свою позицию по палестинскому вопросу.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своей готовности «бороться» с признанием Палестинского государства и назвал этот шаг угрозой для существования Израиля.

    23 сентября 2025, 15:15 • Новости дня
    Иностранное торговое судно впервые с 2014 года зашло в Севастополь

    FT: Китайское торговое судно впервые зашло в Севастополь с 2014 года

    Иностранное торговое судно впервые с 2014 года зашло в Севастополь
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайское грузовое судно Heng Yang 9, зарегистрированное под флагом Панамы, совершило заход в Севастополь, находящийся под западными санкциями с 2014 года, пишет Financial Times (FT).

    Это первый случай с момента введения санкций, когда крупное иностранное судно посетило порт на территории Крыма, контролируемой Россией, отмечает FT, передает ProFinance. Суда из Китая ранее избегали подобных маршрутов, несмотря на отказ Пекина присоединиться к санкциям.

    По данным транспондера, Heng Yang 9 покинул Стамбул 2 сентября и уже 6 сентября был замечен в Новороссийске. В официальных документах судно должно было направиться в порт Кавказ, однако спутниковые снимки за 9 и 11 сентября свидетельствуют об ином: судно не появлялось там, а уже 14 сентября оказалось в Севастополе, пишет издание. После этого контейнеровоз вновь скрыл свое местоположение, а затем появился в Стамбуле, где расположение контейнеров на палубе совпадало с тем, что фиксировалось в Крыму.

    Украинские официальные лица заявляют, что судно посещало порт Севастополь «как минимум трижды в последние месяцы, а один из этих заходов в сентябре подтвержден с помощью спутниковых снимков и данных транспондера». В частности, по информации офиса президента Украины, летом судно находилось в Севастополе с 19 по 22 июня и вновь заходило туда 15 августа для загрузки 101 контейнера. После этих визитов Heng Yang 9 направлялся в порты Турции и Египта.

     «Мы считаем такие действия абсолютно неприемлемыми и ожидаем, что международные компании будут избегать взаимодействия с территориями, контролируемыми Россией», – заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. По его словам, суда, посещающие такие порты, «рискуют оказаться в санкционных списках».

    Как пишет FT, анализ Lloyd’s List показал, что судно «фальсифицировало свои координаты, используя транспондер». Крымские активисты опубликовали фотографии, на которых Heng Yang 9 пытался скрыть свое имя, прикрывая его белыми простынями. Владелец судна, компания Guangxi Changhai Shipping Company, отказался от комментариев, а МИД Китая в очередной раз рекомендовал гражданам и компаниям избегать контактов со спорными территориями, однако официального ответа на инцидент пока не последовало.

    В прошлом году на Украине арестовали заходившее в порт Севастополя судно.

    Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением?

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Летчик Су-34: За время СВО изменились самолеты, тактика и цели

    «Базовый самолет Су-34 и его модернизированная модификация отличаются как "запорожец" и "мерседес"». Летчик бомбардировщика Су-34, прямо сейчас принимающий участие в украинской спецоперации, рассказал газете ВЗГЛЯД, как с 2022 года изменились боевые действия в воздухе и что означает возросшая интенсивность использования F-16 на Украине. Подробности

    Без русского леса Финляндия лишается домов и заводов

    Европейская «зеленая повестка», похоже, трещит по швам из-за нежелания Финляндии соблюдать экологические нормы ЕС. А все потому, что страна вынуждена вырубать собственные леса, которые ранее берегла, потребляя российскую древесину. Теперь же страдает не только экология, но и промышленность, и даже потребность финнов в отоплении и жилье. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

