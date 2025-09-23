Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.10 комментариев
Пожарные спасли быка и верблюда при пожаре в зоопарке Новосибирска
Пожарные локализовали возгорание на территории новосибирского зоопарка на площади 180 кв. метров и спасли быка и верблюда из двух охваченных огнем вольеров.
Пожар на территории зоопарка в Новосибирске оперативно локализован на площади 180 кв. метров, передает ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России, огонь распространился на два вольера, из которых спасены бык и верблюд.
В региональной прокуратуре уточнили, что угрозы дальнейшего распространения пламени нет. На место происшествия выехал новосибирский межрайонный природоохранный прокурор для координации работы спецслужб.
В ведомстве также сообщили, что по факту происшествия организована проверка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Белгородской области произошел пожар в каркасном тентовом помещении зоопарка, в результате погибли шесть зебр.