Москвичам пообещали летнее тепло на следующей неделе

Синоптики: Температура в Москве на следующей неделе повысится до плюс 22 градусов тепла

Tекст: Мария Иванова

На следующей неделе москвичей ожидает потепление до плюс 22 градусов, что характерно для начала лета, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

В предстоящие выходные зима будет постепенно отступать: ночью в столице еще возможны атмосферные фронты со снежными зарядами, но днем погода начнет улучшаться. В субботу дневная температура составит от плюс 3 до плюс 6 градусов, а в воскресенье – от плюс 4 до плюс 7 градусов.

Синоптик Тишковец отметил, что на следующей неделе москвичей ожидает компенсация за провал весны благодаря западному «крылу» азиатского антициклона. В Центральной России установится солнечная и сухая погода, а снежный покров быстро растает. В ночь на понедельник в Москве могут быть последние слабые заморозки, но днем температура поднимется до плюс 10-15 градусов.

В течение недели температура продолжит расти: во вторник под утро ожидается от плюс 1 до плюс 6, а после полудня – от плюс 13 до плюс 18 градусов. В среду ночная температура составит от плюс 4 до плюс 9, днем – от плюс 15 до плюс 20. Во второй половине недели под воздействием южных ветров ночная температура будет от плюс 7 до плюс 12, а дневная – от плюс 17 до плюс 22 градусов. Тишковец подчеркивает, что это аномально высокий температурный режим, который характерен для начала лета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Москве прогнозируется облачная погода с температурой до плюс четырех градусов и небольшими осадками, но ночью температура опустится до минус трех градусов.

Ранее сообщалось, что н следующей неделе температура в Москве повысится до плюс 15 градусов, снежный покров начнет таять, и в конце апреля возможно наступление майского тепла.