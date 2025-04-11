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Москвичам пообещали летнее тепло на следующей неделе
Синоптики: Температура в Москве на следующей неделе повысится до плюс 22 градусов тепла
В Москве на следующей неделе ожидается значительное потепление до плюс 22 градусов, что соответствует летним показателям, сообщил синоптик Евгений Тишковец.
На следующей неделе москвичей ожидает потепление до плюс 22 градусов, что характерно для начала лета, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
В предстоящие выходные зима будет постепенно отступать: ночью в столице еще возможны атмосферные фронты со снежными зарядами, но днем погода начнет улучшаться. В субботу дневная температура составит от плюс 3 до плюс 6 градусов, а в воскресенье – от плюс 4 до плюс 7 градусов.
Синоптик Тишковец отметил, что на следующей неделе москвичей ожидает компенсация за провал весны благодаря западному «крылу» азиатского антициклона. В Центральной России установится солнечная и сухая погода, а снежный покров быстро растает. В ночь на понедельник в Москве могут быть последние слабые заморозки, но днем температура поднимется до плюс 10-15 градусов.
В течение недели температура продолжит расти: во вторник под утро ожидается от плюс 1 до плюс 6, а после полудня – от плюс 13 до плюс 18 градусов. В среду ночная температура составит от плюс 4 до плюс 9, днем – от плюс 15 до плюс 20. Во второй половине недели под воздействием южных ветров ночная температура будет от плюс 7 до плюс 12, а дневная – от плюс 17 до плюс 22 градусов. Тишковец подчеркивает, что это аномально высокий температурный режим, который характерен для начала лета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Москве прогнозируется облачная погода с температурой до плюс четырех градусов и небольшими осадками, но ночью температура опустится до минус трех градусов.
Ранее сообщалось, что н следующей неделе температура в Москве повысится до плюс 15 градусов, снежный покров начнет таять, и в конце апреля возможно наступление майского тепла.