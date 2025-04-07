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Москвичам пообещали возвращение тепла на следующей неделе
Синоптик: Температура в Москве на следующей неделе достигнет 15 градусов
На следующей неделе температура в Москве повысится до плюс 15 градусов, снежный покров начнет таять, и уже в конце апреля возможно наступление майского тепла, что позволит горожанам насладиться более комфортными погодными условиями.
По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве на следующей неделе температура вернется в свое климатическое русло. Ожидается, что показатели достигнут от плюс 10 до плюс 15 градусов, передает РИА «Новости».
Тишковец уточнил, что хотя весенние возвраты холодов являются традиционными, возвращение зимы и образование значительного снежного покрова в апреле случаются крайне редко. За последние 50 лет такие случаи наблюдались всего 7-8 раз.
Снежный покров в столице продолжит расти до середины недели и достигнет 15 сантиметров. Однако с четверга начнется процесс таяния снега, и к концу второй декады апреля сугробы полностью растают. Более того, в заключительной декаде апреля возможно наступление комфортного майского тепла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, циклон «Зион» принес в Москву и южные районы московского региона значительное количество осадков, достигшее 43% от месячной нормы в некоторых местах.
Москвичей предупреждали, что в ночь на понедельник в Москве ожидается ухудшение видимости до 150 метров из-за снежного вихря, при этом выпадет до 43 мм осадков, что превышает среднюю норму за весь апрель.
Между тем Крым оказался под воздействием холодного фронта, который принес снегопады и падение температуры до заморозков в степных и предгорных районах.