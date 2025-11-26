В Москве открыли новую судостроительную верфь для электросудов

Tекст: Алексей Дегтярев

В открытии нового Московского судостроительного завода приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Денис Мантуров и председатель Морской коллегии Николай Патрушев, передает ТАСС.

По словам Собянина, строительство верфи началось в октябре 2023 года и завершилось за 22 месяца. Предприятие расположено на Меловом мысе, оно оборудовано площадями в 23 тыс. квадратных метров, это позволяет обеспечивать производственный цикл полного оборота – от резки металла до спуска готовых судов на воду, а также техобслуживание и сервис.

Свыше 70% оборудования на заводе сделано в России. На предприятии создано более 500 новых рабочих мест. Современные очистные и фильтрационные системы гарантируют, что отработанная вода не попадет в Москву-реку. Также реализованы работы по укреплению берегов, углублению дна, обустроены причалы для новых судов.

В год завод сможет строить до 40 новых судов, включая электрические модели «Москва 1.0», «Москва 2.0», «Москва 3.0», круизные «Московское золотое кольцо» и беспилотные патрульные катера. В ближайшие годы городские власти планируют закупить около 40 таких электросудов для регулярных перевозок.

К 2027 году на верфи заложат новейшее гибридное круизное судно длиной 110 метров для туристического маршрута «Московское золотое кольцо». К 2030 году в столице планируют довести речной электротранспорт до семи регулярных маршрутов и 11 экскурсионных, обновив флот более 100 электросудами и доведя пассажиропоток до 7 млн поездок.

Напомним, в 2025 году Россия построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт.