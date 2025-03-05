Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
В Москве устроенный поджигателем пожар повредил несколько машин
В столице рано утром в среду неизвестный злоумышленник поджег один автомобиль, повреждения получили несколько транспортных средств, сообщили в прокуратуре города.
Инцидент произошел на автостоянке на улице Корнейчука на северо-востоке Москвы, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Повреждены автомобили Land Rover, Peugeot и «Газель», отмечается, что ущерб оказался значительным.
В декабре 2024 года в городе Гусь-Хрустальный во Владимирской области мужчина, обманутый украинскими мошенниками, протаранил автомобилем ворота военкомата и поджег транспортное средство.