Во Владимирской области мужчина поджег автомобиль у военкомата

Мужчина протаранил забор, врезался в здание и поджег автомобиль в Гусь-Хрустальном

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», в Гусь-Хрустальном Владимирской области мужчина, ставший жертвой украинских мошенников, устроил инцидент у здания военного комиссариата. Он протаранил забор, врезался в двери главного входа и поджег автомобиль.



Глава города Алексей Соколов в своем Telegram-канале рассказал о происшествии: «Сегодня вечером в здание 'военного комиссариата' в Гусь-Хрустальном врезался автомобиль. Очередная жертва украинских мошенников сначала протаранил ворота забора, а затем въехал в двери главного входа здания. После этого он поджег автомобиль».

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые быстро ликвидировали возгорание. В настоящее время на месте работают спецслужбы, выясняя все обстоятельства инцидента и его мотивы.

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